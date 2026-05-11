Погода готовит сюрприз для Черкасской области: когда ударят ливни и грозы

Юрий Берендий
11 мая 2026, 18:12
Синоптики рассказали, как изменилась температура воздуха и какая погода ожидается в Черкасской области в связи с активизацией циклонических процессов.
Погода в Черкассах — на Черкасскую область надвигается новая волна непогоды
Погода в Черкассах — на Черкасскую область надвигается новая волна непогоды

О чем идет речь в материале:

  • В Черкасскую область вернулись дожди и грозы после длительной засухи
  • Температура воздуха снизилась до климатической нормы 13–15 градусов
  • В середине недели прогнозируют новую порцию обильных осадков

После длительного периода сухой и по-летнему теплой погоды в Черкасскую область вернулись дожди, грозы и умеренное похолодание. Об этом сообщает Черкасский областной центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, за выходные в отдельных районах Черкасской области выпало от 6 до 16 мм осадков, а местами — до 24 мм, что составляет 15–39% месячной нормы осадков. Больше всего дождей зафиксировали в Звенигородском районе, а меньше всего — в Чигиринском. Среди регионов Украины наибольшее количество осадков за этот период наблюдалось в Конотопе на Сумщине, где выпало 33 мм дождя.

Среднесуточная температура воздуха снизилась до 13–15 градусов, что соответствует климатической норме для этого периода. Метеорологи отмечают, что более стабильная летняя погода обычно устанавливается только во второй половине мая, тогда как сейчас в атмосфере продолжаются процессы перестройки.

"Перенос влаги и прохлады из Северной Атлантики на уже прогретый европейский континент приводит к образованию волновых циклонов над Средиземноморьем и Балканами. Завтра, 12 мая, Черкасская область окажется в теплом секторе циклонической системы. Ночь будет спокойной с температурой 8-10º тепла. Днем южные ветры и прогрев до 20-22º будут способствовать развитию грозовых очагов с кратковременными дождями. Наиболее интенсивные дожди и с большим охватом территории прогнозируются в середине текущей недели", — говорится в сообщении.

Погода в Черкасской области
Погода в Черкасской области

Руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань уточнил, что в выходные на погоду Черкасской области повлиял высотный циклон "ANNE" с центром над Беларусью и насыщенный влагой атмосферный фронт, который пришел с юго-запада и прервал длительный период без осадков.

11 мая фронтальная система сместилась на Левобережье, поэтому погода временно стабилизируется. В течение дня существенных осадков не прогнозируется, а температура воздуха поднимется до 16–21 градуса тепла.

"До конца недели в атмосфере будет доминировать циклоническая активность, поэтому погода останется нестабильной. Воздушная масса над регионом остается относительно теплой и влажной, но из-за облачности, дождей и гроз этот потенциал тепла почти не будет ощущаться. Температура ночью 8..13º, днем 14..19º. А вот уже в среду и четверг, 13-14 мая, рассчитываем на выход более активного циклонического вихря с южных морей с новой порцией обильных дождей", — подытожил он.

Погода в Украине изменится - когда ждать похолодания

Как писал Главред, 12 мая в Украине ожидается теплая погода с температурой до +24 градусов, местами пройдут дожди. В то же время уже 13 мая синоптическая ситуация существенно изменится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 13 мая температура воздуха заметно снизится и составит всего +11…+14 градусов.

"Уже в среду, 13 мая, в большинстве областей Украины, кроме восточных, ощутимо похолодает, приготовьте более теплую одежду. Кому интересно — температура воды в Днепре вблизи Киева составляет 14 градусов", — указала она.

Наталья Диденко
Наталья Диденко

Погода в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 мая в Украине ожидается прохладная и дождливая погода. По данным Укргидрометцентра, в Закарпатье, в Карпатах и на Правобережье объявлено штормовое предупреждение первого уровня опасности из-за сильных дождей, гроз и порывов ветра до 15–20 м/с.

В Житомирской области период с 11 по 15 мая будет сопровождаться умеренным теплом и периодическими осадками. Температура воздуха местами будет повышаться до 22 градусов, а наиболее нестабильная погода прогнозируется в середине недели, когда возможны грозы и кратковременные дожди.

В Одесской области в понедельник, 11 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями без значительных осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман, который может ухудшить видимость на дорогах до 200–500 метров.

Об источнике: Черкасский областной центр по гидрометеорологии

Черкасский областной центр по гидрометеорологии — это государственная организация в Украине, которая осуществляет гидрометеорологические наблюдения, анализ и прогноз погоды для Черкасской области.

Его деятельность включает составление гидрометеорологических бюллетеней, прогнозов погоды и предупреждений об опасных метеорологических явлениях (например, туманах, грозах, жаре или метелях) по всей Черкасской области, которые регулярно публикуются в региональных информационных источниках и используются органами местного самоуправления и населением для обеспечения безопасности и планирования.

