Гривня резко полетела вниз: новый курс валют на 12 мая

Руслана Заклинская
11 мая 2026, 16:27
НБУ заметно повысил курс доллара и евро на 12 мая.
Курс валют на 12 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Во вторник, 12 мая, Национальный банк Украины ослабил национальную валюту. Доллар, евро и злотый начали синхронно расти в цене. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Американская валюта после относительного затишья в понедельник снова начала дорожать. НБУ повысил официальный курс доллара на десять копеек — до 43,96 грн/долл. Для сравнения, на понедельник, 11 мая, курс составлял 43,85 грн/долл.

Курс евро на 12 мая

Европейская валюта также отреагировала на колебания рынка и продемонстрировала рост. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 51,72 грн/евро. Таким образом, евро подорожало на 12 копеек по сравнению с курсом понедельника (51,60 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,96/43,99 грн/долл., а к евро — 51,76/51,77 грн/евро.

Курс злотого на 12 мая

Польский злотый продемонстрировал минимальный рост. Курс польской валюты на 12 мая зафиксирован на отметке 12,20 гривни, что на одну копейку больше показателя понедельника (12,19 грн/зл).

Каким будет курс валют в Украине до 17 мая - прогноз эксперта

На следующей неделе в Украине не прогнозируют резких изменений курса доллара и евро. Как заявил банкир Тарас Лесовой в комментарии УНИАН, режим "управляемой гибкости" позволяет НБУ контролировать валютный рынок и реагировать на внешние факторы без резких скачков.

По прогнозу, с 11 по 17 мая курс доллара будет колебаться в пределах 43,8-44,25 грн. Евро, в зависимости от ситуации на мировых рынках, может находиться в диапазоне 50,5-52,5 грн. На курс валют и в дальнейшем будут влиять геополитические риски и ситуация на энергетических рынках.

Напомним, 11 мая Нацбанк Украины повысил официальные курсы доллара и евро. Доллар подорожал до 43,85 грн, евро — до 51,59 грн.

Также банкир Сергей Мамедов считает, что в мае НБУ продолжит политику "управляемой гибкости", а поддержку гривне обеспечат валютные интервенции и международная помощь. По прогнозу, доллар будет находиться в пределах 43,8-44,8 грн, а евро — 50-52,5 грн.

Как сообщал Главред, клиент Ощадбанка пожаловался на плохое обслуживание в отделении после мошенничества со счетом его матери. По словам мужчины, сотрудники банка заверили пенсионерку, что все карты и счета закрыты, однако один из них остался активным.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

