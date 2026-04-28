Курс валют может резко измениться - сколько будут стоить доллар и евро в мае

Руслана Заклинская
28 апреля 2026, 13:21
Банкир Сергей Мамедов считает, что разблокирование помощи от ЕС в размере 90 млрд евро и интервенции НБУ должны успокоить рынок.
Ключевые тезисы Мамедова:

  • На курс важную роль будет играть международная помощь
  • Цены на нефть и ситуация на Ближнем Востоке также могут привести к росту курса
  • Резких скачков курса не ожидается

В мае валютный рынок Украины останется относительно стабильным, однако с возможными колебаниями курса валют. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов в комментарии Главреду.

По его словам, базовый сценарий предусматривает продолжение режима "управляемой гибкости" гривни. Именно этот механизм позволяет Нацбанку поддерживать баланс между спросом и предложением на валютном рынке и предотвращать резкие скачки курса.

"По нашим оценкам, в мае средний недельный объем таких валютных интервенций может составить до $800 млн, и этого ресурса в текущих условиях должно хватить для поддержания стабильности", - пояснил Мамедов.

Как международная помощь влияет на курс

Одним из ключевых положительных факторов является разблокирование кредита от Евросоюза на сумму 90 млрд евро. Он подчеркнул, что международная помощь остается критически важной для покрытия бюджетных потребностей страны в условиях войны.

"В государственном бюджете Украины на 2026 год потребность в международной финансовой помощи определена на уровне 2,079 трлн грн, что по среднегодовому курсу 45,7 грн/$ соответствует примерно $45,5 млрд. В то же время с начала 2026 года Украина уже получила не менее $6,8 млрд внешнего финансирования: по данным НБУ, по состоянию на 20 марта поступило $5,5 млрд, а 1 апреля страна дополнительно получила от Японии почти $1,3 млрд гранта", - отметил Мамедов.

Влияние глобальных факторов

Внешние риски в мае будут связаны с ценами на энергоносители. Конфликт на Ближнем Востоке напрямую влияет на стоимость нефти, что, в свою очередь, диктует поведение пары евро/доллар на мировых биржах.

По словам Мамедова, возможны два сценария для пары евро/доллар:

  • при росте цен на нефть — 1,10–1,13;
  • при стабилизации или снижении — 1,15-1,18.

"Для внутреннего рынка это означает довольно заметную волатильность евро, ведь каждая "сота" в соотношении к доллару добавляет или отнимает ориентировочно 0,5 грн в стоимости европейской валюты в Украине", - подчеркнул эксперт.

Каким будет курс валют в мае

В мае, по прогнозу Мамедова, курс гривни к основным валютам может находиться в следующих пределах:

  • 43,8–44,8 грн за доллар;
  • 50–52,5 грн за евро.

Эксперт подытожил, что резких валютных потрясений в мае не ожидается, а рынок будет оставаться управляемым в рамках действующей политики НБУ.

Курс валют в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, 27 апреля в Украине зафиксирован рост курса основных валют. Доллар преодолел отметку 44 грн, а евро и злотый частично отыграли предыдущее падение, свидетельствуют данные НБУ.

Также на 28 апреля Национальный банк Украины обновил курсы валют. Доллар вырос до 44,08 грн (+8 коп.), а евро поднялся до 51,76 грн (+22 коп.).

Кроме того, кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский отмечает, что в госбюджете на 2026 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 45,7 грн. По его мнению, это может свидетельствовать о вероятной постепенной девальвации гривни в течение года.

О личности: Сергей Мамедов

Сергей Мамедов — украинский банкир, финансист, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банк.

Имеет многолетний опыт работы в банковском секторе Украины. Специализируется на вопросах развития финансового рынка, банковского регулирования, кредитования и макроэкономических процессов. Участвует в формировании позиции банковского сообщества по ключевым экономическим решениям, в частности в сфере валютной политики и стабильности финансовой системы. Регулярно выступает в качестве эксперта в СМИ по вопросам банковской деятельности, валютного рынка и экономической ситуации в Украине.

ВРУ поддержала продление военного положения и мобилизации: названы сроки

ВРУ поддержала продление военного положения и мобилизации: названы сроки

13:06Украина
Снег и заморозки пока не отступают: когда в Украине наконец потеплеет

Снег и заморозки пока не отступают: когда в Украине наконец потеплеет

13:03Синоптик
Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

Карта Deep State онлайн за 28 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

Естественный щит от клещей: какое растение стоит посадить на своем участке

Естественный щит от клещей: какое растение стоит посадить на своем участке

13:32

Какие продукты значительно подешевеют уже в мае: эксперт назвал список

13:21

Парень решил не спать 264 часа: как это повлияло на его телоВидео

13:21

Курс валют может резко измениться - сколько будут стоить доллар и евро в мае

13:12

Елена Кравец показала подросших двойняшек на теплом фото

13:11

"Клиническая смерть": известная певица оказалась на грани

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
13:06

ВРУ поддержала продление военного положения и мобилизации: названы сроки

13:03

Снег и заморозки пока не отступают: когда в Украине наконец потеплеет

12:05

Удар по НПЗ в Туапсе и РЛС в Крыму: Генштаб раскрыл детали операций в тылу врага

11:58

Китайский гороскоп на завтра, 29 апреля: Кроликам - эгоизм, Свиньям - прорыв

Реклама
11:57

Отнюдь не "васильки": как правильно назвать эти синие полевые цветы на украинском

11:50

В Крыму вспыхнула военная часть, где РФ прячет "Искандеры" – что известноФото

11:39

Солнечные панели, подключаемые к розетке уже в продаже: что стоит знать

11:36

Гороскоп Таро на завтра 29 апреля: Овну - план, Раку - друзья

11:19

Почему штормы и ураганы называли только в честь женщин: малоизвестная история

11:14

Скандальный сын фигуриста Плющенко жестко набросился на родного брата

11:06

Гороскоп на завтра, 29 апреля: Овнам - неприятности, Водолеям - успех

11:05

"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шагВидео

11:05

Сколько порошка на самом деле нужно для одной стирки: большинство ошибается

10:32

Почему соседние страны не сбивают дроны РФ над Украиной: Игнат дал разъяснения

10:10

Погода в Одессе готовит сюрприз: синоптики предупредили о заморозках

Реклама
10:09

"Скажу за себя сама": Тина Кароль жестко ответила Злате ОгневичВидео

10:09

Путину Донбасса мало: Пушилин назвал территории, которые хочет оккупировать РФ

09:53

В РФ принудительно вербуют студентов на войну: тревогу начали бить даже пропагандисты

09:51

Лунный календарь стрижек на май 2026

09:27

Всю ночь и утро РФ била по Кривому Рогу: есть погибший, число раненых возросло

09:00

Отсрочки от мобилизации, выплаты для ВПЛ и единый тариф на электроэнергию: что изменится с 1 мая для украинцев

08:48

Продажа авто обернулась нападением: в Польше украинцу нанесли 14 ножевых ранений

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 апреля (обновляется)

08:26

Трамп недоволен новым мирным предложением Ирана: NYT раскрыл, что с ним не так

08:26

Признание территорий российскими в обмен на вступление в ЕС: что задумал Мерцмнение

08:15

Карта Deep State онлайн за 28 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:44

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

06:58

РФ ударила по Сумам: дроны повредили дома, магазин и автомобили

06:45

Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речьВидео

05:50

Богатство придет именно к ним: четырем знакам зодиака выпадет золотой шанс

05:11

Сигналы из потустороннего мира: как умершие близкие напоминают о себе

04:41

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

04:23

Можно ли оставлять на могиле водку и сигареты - священник поставил точку в вопросеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

03:27

Один сорняк может быстро заполонить весь сад: как избавиться от плюща на участкеВидео

Реклама
02:31

Одуванчики исчезнут с участка навсегда: что нужно сделать уже сейчас

02:09

"Бойкот со стороны горожан": в Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько

00:47

Украинские Patriot на "голодном пайке": Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО

27 апреля, понедельник
23:36

Украденное Россией зерно: посла Израиля вызвали в МИД

23:12

Экономия на топливе, которая "убьет" авто: от чего стоит отказаться водителямВидео

22:57

Дешево и эффективно: как легко избавиться от сорняков на дорожках

22:52

"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

22:38

Рожденные в конкретные четыре месяца, считаются самыми верными в любви

22:20

Какие города станут целью новой массированной атаки: эксперт раскрыл планы РФ

21:55

"Украинская птичка летает туда, куда захочет": Мадяр намекнул на усиление ударов по РФ

