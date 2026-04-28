Курс валют может резко измениться - сколько будут стоить доллар и евро в мае

Банкир Сергей Мамедов считает, что разблокирование помощи от ЕС в размере 90 млрд евро и интервенции НБУ должны успокоить рынок.

Курс валют в мае

Ключевые тезисы Мамедова:

На курс важную роль будет играть международная помощь

Цены на нефть и ситуация на Ближнем Востоке также могут привести к росту курса

Резких скачков курса не ожидается

В мае валютный рынок Украины останется относительно стабильным, однако с возможными колебаниями курса валют. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов в комментарии Главреду.

По его словам, базовый сценарий предусматривает продолжение режима "управляемой гибкости" гривни. Именно этот механизм позволяет Нацбанку поддерживать баланс между спросом и предложением на валютном рынке и предотвращать резкие скачки курса.

"По нашим оценкам, в мае средний недельный объем таких валютных интервенций может составить до $800 млн, и этого ресурса в текущих условиях должно хватить для поддержания стабильности", - пояснил Мамедов.

Как международная помощь влияет на курс

Одним из ключевых положительных факторов является разблокирование кредита от Евросоюза на сумму 90 млрд евро. Он подчеркнул, что международная помощь остается критически важной для покрытия бюджетных потребностей страны в условиях войны.

"В государственном бюджете Украины на 2026 год потребность в международной финансовой помощи определена на уровне 2,079 трлн грн, что по среднегодовому курсу 45,7 грн/$ соответствует примерно $45,5 млрд. В то же время с начала 2026 года Украина уже получила не менее $6,8 млрд внешнего финансирования: по данным НБУ, по состоянию на 20 марта поступило $5,5 млрд, а 1 апреля страна дополнительно получила от Японии почти $1,3 млрд гранта", - отметил Мамедов.

Влияние глобальных факторов

Внешние риски в мае будут связаны с ценами на энергоносители. Конфликт на Ближнем Востоке напрямую влияет на стоимость нефти, что, в свою очередь, диктует поведение пары евро/доллар на мировых биржах.

По словам Мамедова, возможны два сценария для пары евро/доллар:

при росте цен на нефть — 1,10–1,13;

при стабилизации или снижении — 1,15-1,18.

"Для внутреннего рынка это означает довольно заметную волатильность евро, ведь каждая "сота" в соотношении к доллару добавляет или отнимает ориентировочно 0,5 грн в стоимости европейской валюты в Украине", - подчеркнул эксперт.

Каким будет курс валют в мае

В мае, по прогнозу Мамедова, курс гривни к основным валютам может находиться в следующих пределах:

43,8–44,8 грн за доллар;

50–52,5 грн за евро.

Эксперт подытожил, что резких валютных потрясений в мае не ожидается, а рынок будет оставаться управляемым в рамках действующей политики НБУ.

Как сообщал Главред, 27 апреля в Украине зафиксирован рост курса основных валют. Доллар преодолел отметку 44 грн, а евро и злотый частично отыграли предыдущее падение, свидетельствуют данные НБУ.

Также на 28 апреля Национальный банк Украины обновил курсы валют. Доллар вырос до 44,08 грн (+8 коп.), а евро поднялся до 51,76 грн (+22 коп.).

Кроме того, кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский отмечает, что в госбюджете на 2026 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 45,7 грн. По его мнению, это может свидетельствовать о вероятной постепенной девальвации гривни в течение года.

О личности: Сергей Мамедов Сергей Мамедов — украинский банкир, финансист, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банк. Имеет многолетний опыт работы в банковском секторе Украины. Специализируется на вопросах развития финансового рынка, банковского регулирования, кредитования и макроэкономических процессов. Участвует в формировании позиции банковского сообщества по ключевым экономическим решениям, в частности в сфере валютной политики и стабильности финансовой системы. Регулярно выступает в качестве эксперта в СМИ по вопросам банковской деятельности, валютного рынка и экономической ситуации в Украине.

