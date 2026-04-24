Доллар и евро неуклонно дорожают: свежий курс валют на 27 апреля

На понедельник, 27 апреля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, украинская национальная валюта немного ослабила свои позиции. Об этом известно из данных на сайте регулятора.
Курс доллара
Так, официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,00 гривни за доллар. Украинская валюта ослабла на 6 копеек.
Курс евро
По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,55 гривни за один евро, украинская валюта потеряла 17 копеек.
В то же время на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,02/44,05 грн/долл., а к евро — 51,58/51,60 грн/евро.
Курс злотого
Кроме того, курс польского злотого также повысился. 27 апреля эта валюта будет стоить 12,15 грн/злотый, что на 5 копеек больше, чем 24 апреля (12,10 грн/злотый).
Как сообщал Главред, банкир Тарас Лесовой ранее заявлял, что курс доллара в Украине до 26 апреля будет оставаться в пределах прогнозируемой динамики. Зато евро будет более чувствительным к ситуации на мировых рынках.
Доктор экономических наук Алексей Плотников говорил, что ситуация на валютном рынке в апреле будет зависеть от многих факторов, неподконтрольных Национальному банку.
В то же время независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский прогнозировал, что в апреле на межбанковском рынке доллар будет двигаться в пределах 43,6–45 грн, то есть сохранит умеренную волатильность.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
