Доллар и евро неуклонно дорожают: свежий курс валют на 27 апреля

Больше всего в Украине подскочил курс евро, который вырос на 17 копеек.

https://glavred.info/economics/dollar-i-evro-neuklonno-dorozhayut-svezhiy-kurs-valyut-na-27-aprelya-10759304.html Ссылка скопирована

Курс доллара и евро на 27 апреля

Вы узнаете:

Каким будет курс валют с понедельника

Насколько ослабла гривня

На понедельник, 27 апреля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, украинская национальная валюта немного ослабила свои позиции. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

Так, официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,00 гривни за доллар. Украинская валюта ослабла на 6 копеек.

видео дня

Курс евро

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,55 гривни за один евро, украинская валюта потеряла 17 копеек.

В то же время на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,02/44,05 грн/долл., а к евро — 51,58/51,60 грн/евро.

Курс злотого

Кроме того, курс польского злотого также повысился. 27 апреля эта валюта будет стоить 12,15 грн/злотый, что на 5 копеек больше, чем 24 апреля (12,10 грн/злотый).

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, банкир Тарас Лесовой ранее заявлял, что курс доллара в Украине до 26 апреля будет оставаться в пределах прогнозируемой динамики. Зато евро будет более чувствительным к ситуации на мировых рынках.

Доктор экономических наук Алексей Плотников говорил, что ситуация на валютном рынке в апреле будет зависеть от многих факторов, неподконтрольных Национальному банку.

В то же время независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский прогнозировал, что в апреле на межбанковском рынке доллар будет двигаться в пределах 43,6–45 грн, то есть сохранит умеренную волатильность.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред