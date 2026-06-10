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Дело не в поломке: почему после выключения кондиционера комната быстро нагревается

Анна Косик
10 июня 2026, 11:07
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Чтобы в комнате было комфортно, нужно знать несколько нюансов.
кондиционер
Как правильно включать кондиционер / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему кратковременная работа кондиционера не охлаждает комнату надолго
  • Какие предметы в комнате нагревают воздух
  • Как охладить комнату на несколько часов

Летом кондиционер — незаменимое устройство, которое спасает от жары. Но иногда бывает так, что после выключения кондиционера в комнате снова становится жарко за считанные минуты.

Многие думают, что это происходит из-за какой-то неисправности кондиционера. Однако, Главред узнал, что это не так. Причины быстрого нагрева комнаты после выключения кондиционера назвали профессионалы GLOBEnergia.

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В комнате охлаждается только воздух

Специалисты объяснили, что включенный на несколько минут кондиционер действительно может быстро охладить воздух в комнате. Из-за этого люди чувствуют прохладу.

Однако при этом все остальное в комнате не успевает охладиться. Стены, потолок, пол, кровать, шкаф, матрас, шторы и другая мебель имеют большую массу и большую способность накапливать тепло.

Поэтому для охлаждения комнаты хотя бы на несколько часов нужно включать кондиционер на более длительное время, а также затенять окна в комнате и ограничивать источники тепла.

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Об источнике: GLOBEnergia

GLOBEnergia — профессиональный общенациональный ежеквартальный онлайн-отраслевой портал, посвященный возобновляемым источникам энергии и энергосбережению. GLOBEnergia служит информационным бюллетенем, справочником и форумом для экспертов по возобновляемой энергетике, пишет Википедия.

Журнал готовится командой практиков с профессиональным опытом в определенных отраслях возобновляемой энергетики в тесном сотрудничестве с исследовательскими и отраслевыми учреждениями.

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