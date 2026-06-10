Дело не в поломке: почему после выключения кондиционера комната быстро нагревается

Вы узнаете:
- Почему кратковременная работа кондиционера не охлаждает комнату надолго
- Какие предметы в комнате нагревают воздух
- Как охладить комнату на несколько часов
Летом кондиционер — незаменимое устройство, которое спасает от жары. Но иногда бывает так, что после выключения кондиционера в комнате снова становится жарко за считанные минуты.
Многие думают, что это происходит из-за какой-то неисправности кондиционера. Однако, Главред узнал, что это не так. Причины быстрого нагрева комнаты после выключения кондиционера назвали профессионалы GLOBEnergia.
В комнате охлаждается только воздух
Специалисты объяснили, что включенный на несколько минут кондиционер действительно может быстро охладить воздух в комнате. Из-за этого люди чувствуют прохладу.
Однако при этом все остальное в комнате не успевает охладиться. Стены, потолок, пол, кровать, шкаф, матрас, шторы и другая мебель имеют большую массу и большую способность накапливать тепло.
Поэтому для охлаждения комнаты хотя бы на несколько часов нужно включать кондиционер на более длительное время, а также затенять окна в комнате и ограничивать источники тепла.
Больше новостей:
- Зачем оставлять небольшую щель в жалюзи на ночь — хитрость для спальни
- Нужно ли чистить молодой картофель: в одном случае кожура становится опасной
- Имеет ли особую силу вода, освященная на определенные праздники — ответ священника
Об источнике: GLOBEnergia
GLOBEnergia — профессиональный общенациональный ежеквартальный онлайн-отраслевой портал, посвященный возобновляемым источникам энергии и энергосбережению. GLOBEnergia служит информационным бюллетенем, справочником и форумом для экспертов по возобновляемой энергетике, пишет Википедия.
Журнал готовится командой практиков с профессиональным опытом в определенных отраслях возобновляемой энергетики в тесном сотрудничестве с исследовательскими и отраслевыми учреждениями.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред