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Зачем оставлять небольшую щель в жалюзи на ночь — хитрость для спальни

Марина Иваненко
8 июня 2026, 22:36
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Почему важна щель в жалюзи — она пропускает утренний свет, который сигнализирует мозгу о начале дня и помогает просыпаться без резкой усталости.
Зачем оставлять щель в жалюзи на ночь
Зачем оставлять щель в жалюзи на ночь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Как утренний свет влияет на пробуждение
  • Почему полная темнота утром может вызывать усталость
  • Как правильно закрывать окна летом

Многие люди вечером плотно закрывают окна и опускают ставни или жалюзи, чтобы защитить комнату от ночного шума и уличного света. Это действительно помогает создать спокойную атмосферу, однако эксперты предупреждают: полная темнота утром может серьезно испортить вам начало дня. Главред расскажет более подробно.

Специалисты nlc.hu объяснили , как простая привычка закрывать окна влияет на наше самочувствие и как правильно поступать летом.

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Утренний свет помогает легко проснуться

Наше тело просыпается естественным путем благодаря солнцу. Когда первые утренние лучи попадают в комнату, мозг получает сигнал, что ночь закончилась и пора вставать.

Если же жалюзи опущены полностью, в спальне будет темно даже тогда, когда зазвонит будильник. Из-за такой искусственной ночи человеку гораздо труднее встать с постели, а чувство усталости и сонливости может сохраняться еще несколько часов. Эксперты советуют оставлять небольшую щель в несколько сантиметров, чтобы комната светлела постепенно вместе с солнцем.

Свежий воздух и прохлада ночью

В жаркие летние дни плотно закрывать окна нужно днем, чтобы солнечные лучи не нагревали воздух в доме. А вечером и ночью все нужно делать наоборот.

5 способов удалить следы скотча с пластиковых окон
5 способов удалить следы скотча с пластиковых окон / Инфографика: Главред

Если оставить небольшой зазор в жалюзи, прохладный ночной воздух будет свободно поступать в квартиру. Такая простая вентиляция спасает от духоты и делает сон гораздо комфортнее.

Видео о том, что лучше для вашего интерьера — жалюзи или шторы-ролеты, можно посмотреть здесь:

Что делать, если вы можете спать только в полной темноте

Не все люди способны заснуть, если в комнату попадает хоть немного света от фонарей или луны. Если вам нужна абсолютная темнота, лучшим выходом станет световой будильник.

Это устройство работает очень просто: ночью в спальне темно, а утром, перед тем как включить звук, будильник начинает светиться и постепенно увеличивает яркость. Он имитирует настоящий рассвет, поэтому организм готовится к пробуждению заранее, и человек просыпается бодрым.

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Об источнике: nlc.hu

Сайт nlc.hu (расшифровывается как Nők Lapja Café) — это крупнейший и самый популярный женский онлайн-журнал в Венгрии. Ресурс имеет огромный охват в стране и позиционируется как масштабный лайфстайл-портал для широкой аудитории.

Проект собирает более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц (что для Венгрии с населением около 9,6 млн человек — колоссальный показатель). В Facebook у издания более 800 тысяч подписчиков.

Сайт принадлежит одному из ведущих венгерских медиахолдингов Central Médiacsoport (Центральная медиагруппа). Этот же холдинг выпускает такие бренды, как 24.hu, Marie Claire Hungary, Nosalty и культовый печатный журнал Nők Lapja ("Женский журнал"), цифровым продолжением которого исторически и стал nlc.hu.

Изначально nlc.hu был классическим женским медиа (мода, красота, рецепты). Сегодня СМИ функционирует как полноценное развлекательно-информационное издание, которое пишет о новостях шоу-бизнеса и культуры, стиле жизни и здоровье.

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