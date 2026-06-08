Зачем оставлять небольшую щель в жалюзи на ночь — хитрость для спальни

Почему важна щель в жалюзи — она пропускает утренний свет, который сигнализирует мозгу о начале дня и помогает просыпаться без резкой усталости.

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Зачем оставлять щель в жалюзи на ночь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Как утренний свет влияет на пробуждение

Почему полная темнота утром может вызывать усталость

Как правильно закрывать окна летом

Многие люди вечером плотно закрывают окна и опускают ставни или жалюзи, чтобы защитить комнату от ночного шума и уличного света. Это действительно помогает создать спокойную атмосферу, однако эксперты предупреждают: полная темнота утром может серьезно испортить вам начало дня. Главред расскажет более подробно.

Специалисты nlc.hu объяснили , как простая привычка закрывать окна влияет на наше самочувствие и как правильно поступать летом.

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Утренний свет помогает легко проснуться

Наше тело просыпается естественным путем благодаря солнцу. Когда первые утренние лучи попадают в комнату, мозг получает сигнал, что ночь закончилась и пора вставать.

Если же жалюзи опущены полностью, в спальне будет темно даже тогда, когда зазвонит будильник. Из-за такой искусственной ночи человеку гораздо труднее встать с постели, а чувство усталости и сонливости может сохраняться еще несколько часов. Эксперты советуют оставлять небольшую щель в несколько сантиметров, чтобы комната светлела постепенно вместе с солнцем.

Свежий воздух и прохлада ночью

В жаркие летние дни плотно закрывать окна нужно днем, чтобы солнечные лучи не нагревали воздух в доме. А вечером и ночью все нужно делать наоборот.

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Если оставить небольшой зазор в жалюзи, прохладный ночной воздух будет свободно поступать в квартиру. Такая простая вентиляция спасает от духоты и делает сон гораздо комфортнее.

Видео о том, что лучше для вашего интерьера — жалюзи или шторы-ролеты, можно посмотреть здесь:

Что делать, если вы можете спать только в полной темноте

Не все люди способны заснуть, если в комнату попадает хоть немного света от фонарей или луны. Если вам нужна абсолютная темнота, лучшим выходом станет световой будильник.

Это устройство работает очень просто: ночью в спальне темно, а утром, перед тем как включить звук, будильник начинает светиться и постепенно увеличивает яркость. Он имитирует настоящий рассвет, поэтому организм готовится к пробуждению заранее, и человек просыпается бодрым.

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