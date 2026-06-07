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Главный признак зрелости: как выбрать самый сладкий арбуз

Марина Иваненко
7 июня 2026, 13:18
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Перед покупкой арбуза обратите внимание на эти 7 признаков спелости. Простые советы помогут вам выбрать сочный, сладкий и качественный плод без лишних рисков.
Как выбрать сладкий арбуз
Как выбрать сладкий арбуз / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как по внешнему виду определить спелый арбуз
  • Какой звук должен издавать качественный плод
  • Как распознать сладкий арбуз, если он продается по частям

Покупка арбуза летом — это всегда лотерея. Наверное, каждый сталкивался с ситуацией, когда арбуз оказывался несладким, сухим или слишком мягким. Поскольку арбузы не дозревают после того, как их сорвали с баштана, важно научиться определять качественный продукт прямо у прилавка. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает венгерское издание Mindmegette.hu, найти идеальный арбуз в современных супермаркетах становится все сложнее, но вполне возможно. Для этого нужно оценить плоды по нескольким внешним признакам. На

видео дня

Матовая кожура — признак естественной спелости

Спелая арбуз имеет матовую, слегка восковую поверхность. Если кожура сильно блестит и имеет глянцевый вид, это первый признак того, что ягоду сорвали раньше времени и она еще не созрела.

Ровная круглая форма без деформаций

Выбирайте ровные, круглые и полные арбузы. Если плод с одной стороны плоский, вдавленный или деформированный, это может означать, что цветок был плохо опылен. Такой дефект почти всегда негативно влияет на вкусовые качества мякоти.

Глухой и резонирующий звук

Постучите по арбузу, но учитывайте, что этот метод работает только с крупными плодами. Арбузы очень хрупкие внутри. Если они долго лежат друг на друге в магазине под большим весом, мякоть может отслоиться от кожуры, а внутри образоваться полость с водой. Хороший, целый арбуз издает более глубокий, резонирующий звук. Если звук слишком пустой и звонкий, арбуз, скорее всего, уже пересох.

Видео о том, как выбрать сладкий арбуз, можно посмотреть здесь:

Насыщенно-желтое пятно на боку

На боку каждого арбуза есть светлое пятно — это место, которым он лежал на земле. У спелого арбуза это пятно должно быть насыщенно-желтого или даже желтовато-коричневого цвета. Если пятно белое или бледно-зеленое, арбуз сняли со стебля слишком рано.

Четкие и контрастные полосы

Цвет полос должен быть четким и контрастным. Если темно-зеленые полосы имеют заметный желтоватый оттенок, это может свидетельствовать о том, что арбуз уже перезрел и начал портиться.

Что любит и чего не любит арбуз
Что любит и чего не любит арбуз / Инфографика: Главред

Чем тяжелее — тем сочнее

Если вы колеблетесь между двумя арбузами примерно одинакового размера, всегда берите тот, который тяжелее. Больший вес означает, что внутри плода много сока, поэтому он будет сочнее.

Сахарные кристаллы: секрет сладкой мякоти

Если вы покупаете арбуз по частям, внимательно посмотрите на мякоть вокруг семян. Заметные крошечные мерцающие кристаллы свидетельствуют о высоком содержании сахара. Это один из самых надежных признаков сладкого арбуза.

Чем больше перечисленных признаков совпадает при осмотре, тем выше шанс, что вы принесете домой действительно вкусный, сладкий и сочный арбуз.

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Об источнике: mindmegette.hu

mindmegette.hu — ведущий венгерский кулинарный портал с огромной базой рецептов, от традиционной национальной классики до мировых гастрономических трендов. Сайт функционирует как активное сообщество, где пользователи делятся собственными кулинарными идеями, фотографиями и опытом. Помимо пошаговых инструкций по приготовлению блюд, ресурс предлагает полезные кухонные лайфхаки, советы по здоровому питанию, праздничные подборки и видеоуроки для кулинаров любого уровня.

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