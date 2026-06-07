Главный признак зрелости: как выбрать самый сладкий арбуз

О чем вы узнаете:
- Как по внешнему виду определить спелый арбуз
- Какой звук должен издавать качественный плод
- Как распознать сладкий арбуз, если он продается по частям
Покупка арбуза летом — это всегда лотерея. Наверное, каждый сталкивался с ситуацией, когда арбуз оказывался несладким, сухим или слишком мягким. Поскольку арбузы не дозревают после того, как их сорвали с баштана, важно научиться определять качественный продукт прямо у прилавка. Главред расскажет подробнее.
Как отмечает венгерское издание Mindmegette.hu, найти идеальный арбуз в современных супермаркетах становится все сложнее, но вполне возможно. Для этого нужно оценить плоды по нескольким внешним признакам. На
Матовая кожура — признак естественной спелости
Спелая арбуз имеет матовую, слегка восковую поверхность. Если кожура сильно блестит и имеет глянцевый вид, это первый признак того, что ягоду сорвали раньше времени и она еще не созрела.
Ровная круглая форма без деформаций
Выбирайте ровные, круглые и полные арбузы. Если плод с одной стороны плоский, вдавленный или деформированный, это может означать, что цветок был плохо опылен. Такой дефект почти всегда негативно влияет на вкусовые качества мякоти.
Глухой и резонирующий звук
Постучите по арбузу, но учитывайте, что этот метод работает только с крупными плодами. Арбузы очень хрупкие внутри. Если они долго лежат друг на друге в магазине под большим весом, мякоть может отслоиться от кожуры, а внутри образоваться полость с водой. Хороший, целый арбуз издает более глубокий, резонирующий звук. Если звук слишком пустой и звонкий, арбуз, скорее всего, уже пересох.
Видео о том, как выбрать сладкий арбуз, можно посмотреть здесь:
Насыщенно-желтое пятно на боку
На боку каждого арбуза есть светлое пятно — это место, которым он лежал на земле. У спелого арбуза это пятно должно быть насыщенно-желтого или даже желтовато-коричневого цвета. Если пятно белое или бледно-зеленое, арбуз сняли со стебля слишком рано.
Четкие и контрастные полосы
Цвет полос должен быть четким и контрастным. Если темно-зеленые полосы имеют заметный желтоватый оттенок, это может свидетельствовать о том, что арбуз уже перезрел и начал портиться.
Чем тяжелее — тем сочнее
Если вы колеблетесь между двумя арбузами примерно одинакового размера, всегда берите тот, который тяжелее. Больший вес означает, что внутри плода много сока, поэтому он будет сочнее.
Сахарные кристаллы: секрет сладкой мякоти
Если вы покупаете арбуз по частям, внимательно посмотрите на мякоть вокруг семян. Заметные крошечные мерцающие кристаллы свидетельствуют о высоком содержании сахара. Это один из самых надежных признаков сладкого арбуза.
Чем больше перечисленных признаков совпадает при осмотре, тем выше шанс, что вы принесете домой действительно вкусный, сладкий и сочный арбуз.
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Об источнике: mindmegette.hu
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