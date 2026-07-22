Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Тайные переговоры в Баку: в Киеве и Москве прокомментировали встречу

Виталий Кирсанов
22 июля 2026, 14:32обновлено 22 июля, 15:20
google news Подпишитесь
на нас в Google
В МИД Украины заявили, что в Азербайджане для обсуждения российско-украинской войны встречались "люди, чьи имена уже практически не гуглятся".
В Киеве и Москве прокомментировали встречу в Баку
В Киеве и Москве прокомментировали встречу в Баку / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/heorhiitykhyi

Кратко:

  • МИД Украины назвал переговоры в Баку незначительными
  • В Кремле заявили об отсутствии данных о встрече

В Баку состоялась закрытая встреча бывших высокопоставленных представителей Германии и России, на которой якобы обсуждались пути прекращения войны РФ против Украины. Официальный Киев заявил, что не давал никому мандата на подобные контакты, а в Кремле утверждают, что вообще не располагают информацией о состоявшихся переговорах.

Главред выяснил, что известно о тайной встрече в Баку между представителями РФ и ФРГ.

видео дня

Что заявили в МИД Украины о встрече в Баку

Первой на информацию о закрытых контактах в Азербайджане отреагировала украинская дипломатия. Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий в комментарии журналистам оценил значимость такой встречи для реального завершения войны и подчеркнул, что участники подобных инициатив никак не связаны с официальной позицией Киева, сообщает РБК-Украина.

"Эта встреча настолько же тайная, насколько и неважная. Какие-то люди, чьи имена уже практически не гуглятся, встречаются и о чем-то говорят. Украинская сторона никого из них ни на что не уполномочивала. Значение таких встреч для реального мирного процесса близко к нулю", – сказал Георгий Тихий в ответ на вопрос, знала ли Украина об этих "переговорах".

О персоне: Георгий Тихий

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Какую ловушку Кремля увидел политолог Давидюк в переговорах в Баку

Пока в МИД Украины дипломатично снижали вес закрытой встречи, украинские эксперты увидели в ней куда более тревожный сигнал. В частности, политолог Николай Давидюк на своем Youtube-канале заявил, что подобные контакты могут свидетельствовать о попытках Кремля выстроить собственный переговорный трек без согласования с Киевом, а также обратил внимание на позицию канцлера Германии Фридриха Мерца, который якобы не был проинформирован о состоявшихся контактах.

"Мерц говорит, что он не в курсе. То есть Ангела Меркель за спиной фактически ведет переговоры. И здесь большой вопрос: кто ей дал мандат? Кто дал ей право?" – сказал Давидюк.

Развивая мысль о скрытых мотивах организаторов встречи, аналитик предположил, куда именно может быть направлена такая инициатива и чьи интересы она способна обойти стороной. По его словам, речь идет не только об украинской стороне переговорного процесса.

"Путин пытается активизировать в обход Трампа, в обход Украины очередные переговоры, где за нашей спиной снова будут о чем-то договариваться", – подчеркнул политолог.

Завершая свою оценку ситуации, Давидюк перешел от констатации риска к конкретной рекомендации для украинской стороны. Эксперт считает, что пассивная позиция Киева в такой ситуации может дорого обойтись, поэтому настаивает на более решительных шагах.

"Мы должны участвовать в переговорах, а не кто-то умнее нас будет рассказывать, что нам делать", – заявил Давидюк.

О персоне: Николай Давидюк

Николай Иванович Давидюк (18 июля 1988, Переспа, Волынская область) - украинский политолог, автор книг "Как работает путинская пропаганда" и "Как сделать Украину успешной". Вошел в список "Люди НВ 2021. Истории украинцев, которые движут страну вперед просто сейчас", пишет Википедия.

Что ответил Песков на вопросы о встрече в Азербайджане

Пока украинские спикеры оценивали риски и мотивы закрытой инициативы, реакция Кремля оказалась куда более сдержанной. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя журналистам появившуюся информацию о контактах в Азербайджане, заявил об отсутствии у него каких-либо сведений по этому поводу.

"Я не располагаю никакой информацией об этой встрече, поэтому мне нечего вам сказать", – сказал он российским журналистам.

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио на тему Украины.

"Встреча уже согласована. Мы вчера виделись с Марко Рубио и подтвердили это. Завтра она состоится в первой половине дня", - заявил Лавров.

Лавров заявил, что поинтересуется у Рубио относительно слов Трампа о возможности скорого урегулирования войны в Украине.

Встреча должна состояться в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на Филиппинах.

Как сообщал Главред, президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 21 июля, заявил, что в 12-14 июля в Баку состоялась встреча российских и немецких представителей, при этом азербайджанские власти не были проинформированы ни о самой встрече, ни о ее содержании.

По данным Bloomberg, в неофициальную немецкую делегацию входил бывший руководитель аппарата канцлера ФРГ Ангелы Меркель Рональд Пофалла, а также Маттиас Платцек, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург. Они якобы провели встречу в Баку с несколькими представителями окружения российского диктатора Владимира Путина.

С российской стороны на встрече присутствовали приближенные к Владимиру Путину фигуры - Валерий Фадеев, возглавляющий Совет при президенте России по вопросам гражданского общества и прав человека, и Виктор Зубков, бывший вице-премьер-министр, а ныне председатель правления "Газпрома".

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине МИД Украины Ильхам Алиев мирное урегулирование Дмитрий Песков новости Украины новости Украины и мира мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тайные переговоры в Баку: в Киеве и Москве прокомментировали встречу

Тайные переговоры в Баку: в Киеве и Москве прокомментировали встречу

14:32Аналитика
Новым начальником Генштаба ВСУ стал Игорь Скибюк — что о нем известно

Новым начальником Генштаба ВСУ стал Игорь Скибюк — что о нем известно

13:56Украина
Устранение Путина и гражданская война: Загородний – о последствиях топливного кризиса в России

Устранение Путина и гражданская война: Загородний – о последствиях топливного кризиса в России

13:46Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

Семья разбогатела на мусоре: вещи с помойки принесли целое состояние

Семья разбогатела на мусоре: вещи с помойки принесли целое состояние

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Последние новости

15:47

Новая солнечная панель следит за солнцем: экономия приятно удивит

15:37

Дошло до угроз: Анна Тринчер попала в громкий скандал из-за хита "Маргарита"

15:30

Канализация прочистится за считанные минуты — три простых способаВидео

15:26

Огурцы и помидоры будут более сочными и ароматными: когда их правильно собирать

15:20

Пять знаков зодиака оставят все проблемы позади: кому улыбнется удача

Устранение Путина и гражданская война: Загородний – о последствиях топливного кризиса в РоссииУстранение Путина и гражданская война: Загородний – о последствиях топливного кризиса в России
14:42

Мать двоих детей накопила на отпуск мечты, но одна ошибка все испортила

14:32

Тайные переговоры в Баку: в Киеве и Москве прокомментировали встречу

14:31

Лук не сгниет и сохранится до весны: когда и как правильно его собирать в 2026 годуВидео

14:13

Точно не на балконе: где в квартире хранить картошку, чтобы пролежала вплоть до весны

Реклама
14:08

Порошенко вкладывает сотни миллионов в экономику других стран — эксперт

13:56

Новым начальником Генштаба ВСУ стал Игорь Скибюк — что о нем известно

13:39

"Произошло столкновение": Анатолий Анатолич попал в ДТПВидео

13:29

Стиральная машина расходует лишнее: как экономно стирать летомВидео

13:23

Биологическая дочь Питта и Джоли нанесла удар по своему отцу

13:16

Украинский F-16 впервые сбил истребитель РФ в воздушном бою — генерал США

13:02

В США в 18 лет скончалась популярная актриса

12:54

В центре Киева заработала сеть 5G: какой город будет следующим

12:51

Кот проживет на несколько лет дольше: какой частой ошибки следует избегать хозяевам

12:50

Орнелла Мути цинично решила получить гражданство РФ: "Подаем заявление"

12:16

Кто цепляется за отношения до последнего: как ведут себя знаки зодиака после разрыва

Реклама
12:11

КНУ — среди лидеров вступительной кампании: Валерий Копийка объявил о начале года инноваций для студентов

12:04

"Армия ему доверяет": Буданов сделал важное заявление о Драпатом и Сырском

11:58

Какой церковный праздник в Украине 23 июля: что можно и нельзя делать

11:57

Незнакомец скрывался за стеной: семья пережила кошмар в съемном доме

11:40

Никакая не "Грузия": украинцам объяснили, как на самом деле правильно называть страну

11:39

Китайский гороскоп на завтра, 23 июля: Змеям - неожиданность, Лошадям - щедрость

11:35

Спасет урожай или сожжет грядки: как правильно использовать луковую шелуху в огородеВидео

11:04

Гороскоп на завтра, 23 июля: Тельцам — награда, Рыбам — перемены

10:56

"Тошнило, как собаку": Шэрон Стоун рассказала о сложном лечении после инсульта

10:54

Бандуристка и педагог: что известно о жене нового главкома Михаила Драпатого

10:37

Три знака зодиака добьются большого успеха уже сегодня: кого ждет прорыв

10:35

"Буферные зоны" вместо возврата земель: Bloomberg назвал новый ультиматум Путина

10:29

В РФ объявили в розыск нового главкома ВСУ: в чем "обвиняют" Драпатого

09:55

Владимир Остапчук с женой уезжают из Канады — что произошло

09:52

На Одессу обрушился мощный ливень: затоплены улицы и ограничено движение

09:42

Технологии подавления "Шахедов": Украина тестирует новые средства РЭБ

09:03

"Надеюсь, что наступление будет продолжено": Сырский сделал заявление после увольнения

08:55

"Ему будет тяжело": Залужный отреагировал на назначение Драпатого главкомом ВСУ

08:33

"Для нас это плохо": россияне запаниковали после назначения Драпатого главкомом ВСУ

08:22

Дроны ударили по Крыму: горит большая электроподстанция, Алушта и Ялта без светаВидео

Реклама
07:08

Два региона РФ - в огне: дроны ударили по НПЗ и складам Wildberries

05:50

Начинается период большой удачи: три знака зодиака окажутся в вихре процветания

05:09

Почему россияне хотят уничтожить Украину: историк назвал главное различие между народамиВидео

05:09

Жара может уничтожить урожай: чем срочно обработать помидоры, чтобы их спасти

04:41

Зачем в СССР намеренно строили тесные квартиры: ответ удивит многих

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке альбатроса за 27 с

03:20

Подарки судьбы и рост доходов: какой знак зодиака станет главным богачом августаВидео

02:57

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

02:34

Тест на IQ: нужно найти курицу среди петухов за 10 секунд

02:05

Шаг к разгадке главной тайны Вселенной: сенсационное открытие "темного фотона"

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять