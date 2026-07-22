Тайные переговоры в Баку: в Киеве и Москве прокомментировали встречу

В МИД Украины заявили, что в Азербайджане для обсуждения российско-украинской войны встречались "люди, чьи имена уже практически не гуглятся".

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В Киеве и Москве прокомментировали встречу в Баку / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/heorhiitykhyi

Кратко:

МИД Украины назвал переговоры в Баку незначительными

В Кремле заявили об отсутствии данных о встрече

В Баку состоялась закрытая встреча бывших высокопоставленных представителей Германии и России, на которой якобы обсуждались пути прекращения войны РФ против Украины. Официальный Киев заявил, что не давал никому мандата на подобные контакты, а в Кремле утверждают, что вообще не располагают информацией о состоявшихся переговорах.

Главред выяснил, что известно о тайной встрече в Баку между представителями РФ и ФРГ.

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Что заявили в МИД Украины о встрече в Баку

Первой на информацию о закрытых контактах в Азербайджане отреагировала украинская дипломатия. Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий в комментарии журналистам оценил значимость такой встречи для реального завершения войны и подчеркнул, что участники подобных инициатив никак не связаны с официальной позицией Киева, сообщает РБК-Украина.

"Эта встреча настолько же тайная, насколько и неважная. Какие-то люди, чьи имена уже практически не гуглятся, встречаются и о чем-то говорят. Украинская сторона никого из них ни на что не уполномочивала. Значение таких встреч для реального мирного процесса близко к нулю", – сказал Георгий Тихий в ответ на вопрос, знала ли Украина об этих "переговорах".

О персоне: Георгий Тихий Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Какую ловушку Кремля увидел политолог Давидюк в переговорах в Баку

Пока в МИД Украины дипломатично снижали вес закрытой встречи, украинские эксперты увидели в ней куда более тревожный сигнал. В частности, политолог Николай Давидюк на своем Youtube-канале заявил, что подобные контакты могут свидетельствовать о попытках Кремля выстроить собственный переговорный трек без согласования с Киевом, а также обратил внимание на позицию канцлера Германии Фридриха Мерца, который якобы не был проинформирован о состоявшихся контактах.

"Мерц говорит, что он не в курсе. То есть Ангела Меркель за спиной фактически ведет переговоры. И здесь большой вопрос: кто ей дал мандат? Кто дал ей право?" – сказал Давидюк.

Развивая мысль о скрытых мотивах организаторов встречи, аналитик предположил, куда именно может быть направлена такая инициатива и чьи интересы она способна обойти стороной. По его словам, речь идет не только об украинской стороне переговорного процесса.

"Путин пытается активизировать в обход Трампа, в обход Украины очередные переговоры, где за нашей спиной снова будут о чем-то договариваться", – подчеркнул политолог.

Завершая свою оценку ситуации, Давидюк перешел от констатации риска к конкретной рекомендации для украинской стороны. Эксперт считает, что пассивная позиция Киева в такой ситуации может дорого обойтись, поэтому настаивает на более решительных шагах.

"Мы должны участвовать в переговорах, а не кто-то умнее нас будет рассказывать, что нам делать", – заявил Давидюк.

О персоне: Николай Давидюк Николай Иванович Давидюк (18 июля 1988, Переспа, Волынская область) - украинский политолог, автор книг "Как работает путинская пропаганда" и "Как сделать Украину успешной". Вошел в список "Люди НВ 2021. Истории украинцев, которые движут страну вперед просто сейчас", пишет Википедия.

Что ответил Песков на вопросы о встрече в Азербайджане

Пока украинские спикеры оценивали риски и мотивы закрытой инициативы, реакция Кремля оказалась куда более сдержанной. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя журналистам появившуюся информацию о контактах в Азербайджане, заявил об отсутствии у него каких-либо сведений по этому поводу.

"Я не располагаю никакой информацией об этой встрече, поэтому мне нечего вам сказать", – сказал он российским журналистам.

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио на тему Украины.

"Встреча уже согласована. Мы вчера виделись с Марко Рубио и подтвердили это. Завтра она состоится в первой половине дня", - заявил Лавров.

Лавров заявил, что поинтересуется у Рубио относительно слов Трампа о возможности скорого урегулирования войны в Украине.

Встреча должна состояться в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на Филиппинах.

Как сообщал Главред, президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 21 июля, заявил, что в 12-14 июля в Баку состоялась встреча российских и немецких представителей, при этом азербайджанские власти не были проинформированы ни о самой встрече, ни о ее содержании.

По данным Bloomberg, в неофициальную немецкую делегацию входил бывший руководитель аппарата канцлера ФРГ Ангелы Меркель Рональд Пофалла, а также Маттиас Платцек, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург. Они якобы провели встречу в Баку с несколькими представителями окружения российского диктатора Владимира Путина.

С российской стороны на встрече присутствовали приближенные к Владимиру Путину фигуры - Валерий Фадеев, возглавляющий Совет при президенте России по вопросам гражданского общества и прав человека, и Виктор Зубков, бывший вице-премьер-министр, а ныне председатель правления "Газпрома".

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О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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