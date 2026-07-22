Устранение Путина и гражданская война: Загородний – о последствиях топливного кризиса в России

Россия движется к катастрофе, топливный кризис – это только цветочки: как она доживет до осени, не ясно, считает Тарас Загородний.

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Россия – в тупике: без нефти она не сможет существовать как государство, считает Загородний / Коллаж: Главред

Пока российская пропаганда и Кремль рассказывают о том, что у них "все идет по плану", россияне знакомятся с новыми реалиями жизни в России: с очередями на заправках, регулярными налетами украинских беспилотников на российские НПЗ, независимо от их удаленности от линии фронта, с пустыми бензоколонками и ценами на топливо, которые вдохновляют пересесть с автомобиля на гужевой транспорт. Даже в Москве, пусть и не так ярко, как в регионах РФ, успели вкусить прелести топливного кризиса. Похоже, "энергетическая сверхдержава" внезапно обнаружила, что добыть нефть проще, чем довезти бензин до собственных граждан.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду рассказал, почему Кремль уже не может скрыть топливный кризис, какие радости "бензиновой гойды" дальше ждут россиян, что будет осенью и зимой, когда к нефтяному добавится еще и газовый квест, чем все это грозит экономике России и путинскому режиму, а также когда проблемы с топливом у РФ отразятся на фронте.

Как вы оцениваете масштабы и глубину нынешнего топливного кризиса в России? Он уже достиг своего пика или это только "цветочки"?

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Это пока только "цветочки". Все нынешние процессы имеют накопительный эффект. И первое, что ощутили в России, – нехватка топлива. Дефицит топлива неизбежно повлечет за собой рост цен на все. При этом ломаются и логистические цепочки. Дальше начнутся проблемы с подвозом продовольствия. Потом начнется падение доходов и банкротство предприятий. Затем начнутся проблемы и с добычей нефти.

Со времен Советского Союза Россия жила за счет экспорт нефти. Если перекрыть экспорт нефти и нефтепереработку, Россия как государство просто перестанет существовать.

Тенденции для России очень плохие. Рынок Европы у нее забрали приблизительно навсегда. Сейчас у нее забирают и рынок нефтепродуктов.

Цены на топливо (и не только на него) в России будут расти, конфликтов на заправках станет намного больше, считает Загородний / Скриншот

Неделю назад в России запретили экспорт дизеля, а это значит, что больше половины переработки дизеля убито. Бензина РФ всегда производила примерно впритык, а дизеля в два раза больше, чем ей было нужно, потому до 40 миллионов тонн дизеля шло на экспорт.

Введение запрета на экспорт дизеля говорит о многом:

во-первых, Россия лишится поступлений в бюджет от экспорта дизеля;

во-вторых, дефицит дизеля непременно отразится на армии, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. Без дизеля страна просто встанет. Все то, что сейчас происходит в Крыму, будет масштабироваться на всю Россию.

Кроме того, цены на топливо (и не только на него) в России будут расти. Конфликтов на заправках станет намного больше. Россияне и так уже радуют: где-то в очередях на АЗС они уже разбираются с битами, где-то – начали стрелять. Они движутся в правильном направлении.

Следующий этап – остановится любое перемещение по Черному морю. Украина уже работает над этим, методично нанося удары по танкерам. По Азовскому морю судоходство уже практически прекратилось. И, как сообщал Роберт "Мадяр" Бровди, россиян Силы беспилотных систем уже начали "массажировать" в Черном море. Да и СБУ работает и, например, недавно поразила танкер перед Ялтой.

Все идет к тому, что прекратится весь товарооборот россиян в Черном море. А это будет означать минус потери в экспорте зерна и нефти. Думаю, будут удары по терминалам в Новороссийские и много чего другого.

Тем не менее, все это только начало. Украина еще пока не трогала газовую инфраструктуру РФ, а там много вкусных объектов, на которые мы будем ориентироваться.

Кроме того, очень скоро встанет вопрос о перекрытии трассы Москва – Ростов-на-Дону, которая находится очень близко к украинской границе. Если она будет взята под огневой контроль, как дороги в Крыму и на других временно оккупированных территориях, это приведет к логистическому отсечению юга России.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о том, как усилится топливная "гойда" в России осенью и зимой, и как удары по НПЗ приближают РФ к катастрофе:

Россия договорилась об импорте бензина из других стран: немного подкинула Беларусь, немного подвез в виде гуманитарной помощи "стране-бензоколонке" Казахстан, что-то дает Индия. Насколько подобные меры позволят России разрулить ситуацию, очереди на заправках исчезнут?

Нет, это мизер – и то, что предлагает Беларусь, и то, что может привезти даже Индия. От Индии, например, Россия может получить около 50 тысяч тонн топлива в неделю. При этом большой вопрос – сможет ли она разгрузиться, ведь нет гарантии, что ничего не прилетит.

К тому же 50 тысяч тонн топлива – это 50% ежедневной потребности России! Это капля в море.

Вообще, у России с Индией сложилась парадоксальная ситуация. Россияне экспортируют нефть со скидками, еще и продают ее индусам за рупии, а топливо у них покупают за полновесные доллары и евро. И Индия точно назад рупии не примет.

Так что те объемы топлива, которые импортирует Россия, – это просто "копейки".

Казахстан? Ему самому не хватает бензина, потому он уже ввел массу ограничений и запретов для въезжающих автомобилей из России, чтобы россияне не выгребали и там все топливо. Казахстану легче помогать Кыргызстану и Таджикистану, которым Россия должна топливо по межправительственным соглашениям. Ведь у него не так много нефтепереработки.

Теоретически России может чем-то помочь в сложившейся ситуации Китай, но есть нюансы. Закрыть все потребности Москвы Пекин не сможет: у него нет необходимых свободных мощностей. Кроме того, есть проблема – из Сибири привезти топливо в европейскую часть РФ, поскольку железная дорога там работает на пределе возможностей.

В общем, у России всюду проблемы, куда ни глянь.

Украина нацелена переломить хребет России, подчеркнул Загородний / Фото: t.me/exilenova_plus

Вы описали, какие формы российский топливный кризис будет приобретать дальше. И это при условии сохранения интенсивности наших ударов по российской нефтянке. Но, судя по всему, интенсивность ударов не только сохранится, но и будет возрастать. Зеленский же сказал, что сегодня мы производим 10 миллионов дронов в год, а будем – 20 миллионов. А там, будем надеяться, и баллистика наша станет регулярно лететь. В связи с этим есть ли основания ожидать, что кризисные процессы в России будут не только углубляться, но и станут намного интенсивнее, а события будут разворачиваться стремительнее?

Да, конечно. Украина в этом деле не остановится. Надеюсь, у нас прекратят обыскивать оборонные компании (с обысками приходили к Fire Point, Vyriy, Украинской бронетехнике и пр.), ведь наша оборонка должна работать без сучка и задоринки.

Украина нацелена переломить хребет России, хоть вслух этого никто не говорит. Вслух – мы исключительно за мир, потому что это условие помощи Украине.

Если сохранится нынешняя интенсивность наших ударов по РФ, то не ясно, как она доживет до осени. Уже сейчас в России серьезные проблемы с топливом, из-за чего невозможно вовремя собрать урожай. Это значит, что часть урожая Россия потеряет.

Далее – перекрыто движение судов в Азовском море. Это означает потерю 20% экспорта пшеницы. А, соответственно, это минус валютная выручка. Плюс придется затаривать зерно, ведь не ясно, куда девать пшеницу в таком количестве, а это значит, что будет порча урожая.

За всем этим неизбежно последует внутренний рост цен. Но и это не все. Пусть с горем пополам урожай Россия как-то соберет, но как она засеет озимые?

Украина ведет Россию к экономической катастрофе. Там уже происходит то же, что было в Советском Союзе перед распадом. Потому очень интересно, как в РФ переживут осень. А если интенсивность наших ударов возрастет, то будет интересно, как пройдет у них вторая половина августа. Посмотрим, будет ли масштабироваться все то, что сейчас происходит в Крыму, на Краснодарский край и другие регионы РФ. Ведь действия Украины ведут к хаосу в тылу РФ.

Например, сейчас осуществляются повторные удары по российским НПЗ, и ремонтировать их уже никто не будет. И даже если сейчас Россия прекратит войну, вопрос с топливом она не решит. Понадобится не менее года, чтобы отремонтировать разрушенное, да и то при условии, что снимут санкции.

И это лишь один фактор. Так что Россия движется к катастрофе, которая угрожает ее целостности.

Вы говорите про то, что интересное в России начнется осенью. А что там может быть зимой, если даже генераторы заправить будет невозможно?

Украина готовится. Мы ведь еще не трогали газовую инфраструктуру РФ. Это будет отдельный квест для россиян, потому что на газе у них работают практически все электростанции.

В любом случае, Украина ведет к распаду единого экономического пространства РФ, это уже происходит. Ведь уже сейчас вводят ограничения на вывоз топлива из тех или иных регионов и на продажу топлива иногородним. Все это мы проходили в Советском Союзе, когда каждая республика не позволяла вывозить ресурсы со своей территории.

Дальше начнутся проблемы с бизнесом и производством, с подвозом продуктов питания и многим другим.

Из-за украинских атак на НПЗ в РФ вводятся ограничения в регионах на продажу топлива иногородним, отметил Загородний / Инфографика: Главред

У России есть шанс выбраться из этого кризиса, или это дорога в один конец – на дно, к краху? Запущен ли уже необратимый процесс?

Чисто теоретически, если сегодня РФ прекратит войну и выведет войска с территории Украины, вероятно, ее как-то поддержат. Однако этого не будет, ведь пока Путин у власти, он будет воевать.

Когда топливный кризис начнет отражаться на способности российских войск наступать и держать фронт? Насколько скоро Россия почувствует реальные проблемы в ведении войны из-за нехватки топлива? Армия – у РФ в приоритете, ее в первую очередь снабжают топливом. Но также известны случаи, когда, например, в Крыму военные продают гражданским топливо за баснословные суммы.

Это вы правильно отметили. И это возвращение к практикам Советского Союза и 90-х годов. Так и сейчас: на бумаге у армии вроде бы топливо есть, но по факту его нет, потому что его уже кому-то продали. Да и коррупция процветает.

Если Украина будет так же плотно держать логистику врага на фронте, то у российских войск возникнет другая проблема: топливо-то будет, но не будет возможности его подвезти на фронт. Россияне придумывают какие-то схемы, чтобы завезти топливо, например, пытаются везти его малыми партиями. В частности, в Крым разрешили завозить по 200 литров бензина. Но перевозить топливо в неприспособленных емкостях, мягко говоря, опасно: по дороге может попасть искра, и все это взорвется.

Когда топливный кризис отразится на армии РФ – будут определять наши военные, которые уже работают над тем, чтобы топлива не было вообще. Крым – в данном случае приоритет. Там уничтожается энергетическая инфраструктура, системы ПВО, поддерживающая инфраструктура группировки российских войск. Все это делается для того, чтобы россияне поняли, что пора собирать манатки и шуровать домой.

У армии РФ скоро будет новая проблема: топливо будет, но не будет возможности его подвезти на фронт, уверен Загородний / Фото: Минобороны РФ

Вроде гражданское население и так уже начало "собирать манатки" и покидать Крым.

Российские военные и ФСБшники, думаю, уже вывезли свои семьи из Крыма, а остальные еще фиг уедут. Все россияне не уедут, мы еще долго будем их выколупывать из Крыма. Никто не захочет возвращаться в свой Мухосранск и нюхать березки. Россияне будут пытаться остаться и будут изобретать какие-то схемы, например, будут заключать фиктивные браки.

Путин не будет вывозить россиян из Крыма, потому что это позор. Если начать массово эвакуировать россиян, они будут расползаться по России и рассказывать о том, что РФ проиграла Крым и войну.

Да, кто-то уедет, но это не будет массовый процесс (из Крыма еще попробуй выберись!). Но все понаехавшие россияне оттуда не уедут: окажется, что у них куча родственников в Украине, у кого-то троюродная бабушка украинка, кто-то научится правильно произносить слово "паляниця" и прочее. Так что я не верю, что все покинут Крым.

К тому же мы – не Россия, чтобы собрать всех в вагоны и отправить домой через Донецкую область, когда Крымский мост будет ликвидирован. Представьте себе стоимость такой отправки россиян домой: пусть их останется 200 тысяч человек, депортация каждого обойдется в 150-200 долларов, тогда понадобится полмиллиарда, чтобы найти, арестовать и депортировать россиян с территории Украины.

В общем, "понаехи", особенно купившие недвижимость на полуострове, уже не уедут. Да и куда им возвращаться, в разрушенную Россию? Они знают, что Украина – гуманная страна, Европа все-таки, никто не будет ставить к яме и стрелять в затылок, потому россияне попробуют здесь пропетлять. Потому около 200-300 тысяч россиян останутся.

В Крыму попытается остаться около 200 тыс. россиян, которые не захотят возвращаться в Мухосранск и нюхать березки, отметил Загородний / Скриншот

Как долго, на ваш взгляд, еще простоит Крымский мост и будет оставаться этот путь для выхода россиян из Крыма?

Господин Мадяр объяснил, что Крымский мост пока что нужен, чтобы россияне собирали чемоданы и шуровали домой. Однако, когда станет очевидно, что они никуда не собираются уезжать, Крымский мост будет ликвидирован.

Вследствие эскалации на Ближнем Востоке и блокирования Ормузского пролива Россия выигрывала, так как цены на нефть выросли. Помогает ли это повышение цен на нефть России компенсировать убытки вследствие атак на НПЗ?

Нет. В самом начале эскалации на Ближнем Востоке, когда у нас были истерики по поводу того, что Россия много заработает на этом, я подсчитал, что в лучшем случае она бы заработала 10 миллиардов долларов. Я не угадал – в бюджет РФ поступило всего 8 миллиардов за период, когда Ормузский пролив был заблокирован.

Дальнейшего скачка цен не будет. Мир эту проблему уже переварил и придумал способы минимизировать риски от блокирования Ормузского пролива: Саудовская Аравия строит нефтепроводы в сторону Красного моря, ОАЭ вышли из ОПЕК, Китай сократил импорт нефти.

Проблема России в том, что весь мир и нефтяные страны понимают, что эпоха нефти заканчивается, и стараются урвать свой кусок. Идет "зеленый переход": например, более 50-60% автомобилей в том же Китае – это уже электромобили. Потому миру не нужна нефть в прежних количествах. Ведь основное потребление нефти – это моторное топливо. Все начинают понимать, что "дело пахнет керосином".

США активно экспортируют нефть, также увеличили экспорт нефти Венесуэла и Гайана – нет дефицита нефти на рынке.

А у России, кроме нефти, ничего нет. И это для нее глобальная проблема, поскольку российская нефть уже никому не нужна. А скоро не нужен будет и российский газ.

Кроме того, интересы Украины и США совпадают в том, чтобы российской нефти не было вообще на мировых рынках. Для американских производителей нефти очень комфортная цена на нефть марки Brent – это 85 долларов за баррель. Когда цена просаживается до 70-73 долларов, снижается рентабельность. Чтобы сохранять рентабельность, нужно выезжать на объемах. А объемы означают, что кто-то должен исчезнуть с рынка. "Кто-то" в данном случае – это Россия.

Вот поэтому Трамп и назвал наши удары по российским НПЗ "эскалацией ради мира": американцам не нужны ни российские нефтепродукты, ни нефть. Например, Россия экспортировала много дизеля в Бразилию, а теперь российский дизель в Латинской Америке заменит "прекрасный", как говорит Трамп, американский дизель.

Именно потому, что наши интересы тут совпадают с американскими, нам никто ничего не говорит. Мы уже топим российские танкеры – и тишина. Вспомните, как Байден закатывал истерику Украине, рассказывая нам, что НПЗ – это гражданская инфраструктура. Сейчас уже разбомбили что угодно, но американцы нам не говорят ни слова поперек. Хотя, если очень придраться, то удары по танкерам – это нарушение некоторых конвенций. Тем не менее – тихо.

Рынок перестроился. Это самое страшное для России, потому что она всегда говорила, что мир без российской нефти не выживет. Но оказалось, что мир прекрасно обходится без российской нефти, ведь нефти хоть залейся. Оказалось, что и Китаю столько нефти не нужно. Плюс "зеленый переход". Плюс американцы зашли в Европу со своими нефтью и газом. И все, выхода для России нет, она просто в тупике: без нефти она не может существовать как государство.

Будет ли в этой ситуации Китай пытаться спасать Россию?

Нет. А зачем? Китаю "по барабану", будет ли Россия целостной или развалится – нефть и газ из России можно спокойно выкачивать без Москвы. Точно так же можно напрямую договориться с якутами о добыче алмазов у них. Дать каждому якуту по северному оленю и построить им дороги – и люди будут довольны: туда же принесут цивилизацию! Точно так же напрямую Китай может торговать с Дальним Востоком.

Пока что Россия интересна Китаю как прокси-угроза Европе. Потому существование РФ для Китая не принципиально: она что есть, что ее нет.

Сейчас Россия нужна только США, а во вторую очередь – Германии. А остальным все равно. Британия точно не против распада России. Мы – тем более: мы за любую движуху там.

Китай никому деньгами не помогает. Он дает только товарные кредиты. Хочешь построить фабрику – тебе открывают кредитную линию, и ты покупаешь китайское оборудование, китайских рабочих и прочее. Вот тогда это работает.

Европа тоже денег не даст.

Единственный, кто теоретически мог бы выписать чек России – это США. Но Трамп не будет этого делать, потому что это колоссальные затраты, которые он не сможет объяснить американцам.

Сейчас, чтобы как-то поддержать российскую экономику и дефицит бюджета, нужно приблизительно 200 миллиардов долларов. Дефицит бюджета РФ растет примерно на 20 миллиардов в месяц – это то, что Москва скрыть не может. Если выбиваются НПЗ, значит, налогов они не платят, не платятся акцизы за использование топлива, падают все возможные налоговые поступления. Вот и получается, что у России дефицит бюджета составляет около 200 миллиардов долларов в год.

Никто не будет помогать России. Когда россияне носятся с "духом Анкориджа", Китай прекрасно видит и понимает, что Москва пытается расторговать возможное союзничество в войне против Китая. Потому он "высушивает" Россию – покупает у нее задешево сырье и продает ей по высоким ценам готовую продукцию.

Китаю "по барабану", будет ли РФ целостной или развалится – нефть можно выкачивать и без Москвы, подчеркнул Загородний / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что вы думаете о сообщениях, которые сейчас появляются в западной прессе, о том, что Китай якобы готовится к замене Путина, налаживает связи с будущими центрами принятия решений и пытается договариваться с российскими элитами? Насколько это вероятно?

Китай и так уже все контролирует в России. Для него не имеет значения, кто будет в Кремле. Путин китайцев полностью устраивает, потому что он ведет РФ к катастрофе и еще большей зависимости от Китая. Поэтому Путина они трогать не будут.

Вместе с тем, китайцы общаются и с другими представителями российских элит, но что эти "другие" сделают? Даже если придет кто-то другой у власти в РФ, то рынки Европы он не вернет, технологическая зависимость России от Китая огромна, и санкции никто с РФ быстро не снимет.

Так что Китай просто работает на разных уровнях – и на тактическом (например, на Дальнем Востоке, когда стимулирует экспорт своей рабочей силы), и на стратегическом (например, если американцы захотят купить Роснефть, китайцы уже не позволят, скажут, что это уже их). В общем, китайцы уже давно в России, системно и красиво.

А какими могут быть политические последствия топливного кризиса и всего, что происходит в связи с нашими ударами по НПЗ? Как могут себя вести "большие кошельки" в России, которые зарабатывали на нефтепереработке, а теперь несут убытки? Заставят ли "голодные игры" за бензин россиян задавать правильные вопросы власти? Есть ли тут угроза для режима и самого Путина?

Если этот кризис доберется до Москвы, то – да. Хаотизация жизни может привести к устранению Путина, а потом уже, скорее всего, к гражданской войне.

Безусловно, "большие кошельки" много теряют, но ничего сделать они не могут. Они боятся убрать Путина, потому что боятся начала гражданской войны. И правильно делают. А в случае гражданской войны они потеряют все. Например, НПЗ они ремонтировать уже не хотят, потому что нет смысла, ведь все равно наши беспилотники и ракеты прилетят в отстроенное. Это ведет к дестабилизации. Потому они в тупике.

Если сравнить ситуацию, в которой оказалась Россия, с гонками, то сейчас у РФ только два варианта – влететь в бетонную стену на скорости 150 км/ч или 200 км/ч. А если вы посмотрите ролики в интернете о том, как выглядит машина, которая врезалась в стену на скорости 150 км/ч и 200 км/ч, то, в принципе, разница небольшая: водительское кресло в обоих случаях превращается в лепешку.

Потому недовольство элит есть, но они боятся что-либо сказать или сделать. Разве что ФСБ наконец решит, что нужно менять Путина.

Если кризис доберется до Москвы в полной мере, это может привести к устранению Путина и гражданской войне, считает Загородний / Коллаж: Главред

Вы говорите "если топливный кризис доберется до Москвы", но ведь он уже добрался.

Дальше будет больше. Пока в Москве, как и в советские времена, все есть, даже когда повсюду дефицит. Раньше даже существовало понятие "колбасные электрички", когда со всех городов ехали в Москву, чтобы хоть что-то купить. Тем не менее, со временем дефицит дошел и до Москвы. И ничто не спасло Советский Союз.

Что, на ваш взгляд, в нынешних условиях топливного кризиса и нарастающих в России проблем может предпринять Путин, когда он загнан в угол? Есть ли у него еще какие-то "козыри в рукаве"?

Нет, карт у Путина нет. Хотя он еще попробует провести мобилизацию и превратить Россию в Северную Корею, то есть закрыть границы и перейти в режим военной экономики. Впрочем, ничего не поможет, поэтому что денег нет.

Ядерка?

Если бы была возможность применить ядерку, россияне уже давно бы это сделали, если бы они знали, что с ее помощью и без негативных последствий для себя смогут решить вопрос. Но Украина не сдастся даже после удара ядерным оружием. А вот последствия такого шага для РФ будут катастрофическими. Все ядерные государства категорически против этого, особенно Китай. Применение ядерного оружия против неядерного государства будет иметь для России ужасные последствия, и от нее отвернется даже Китай. И россияне это прекрасно понимают.

А мобилизация, о которой вы сказали, изменит положение дел?

Пусть попробуют. Пусть в России и наберут людей, но вот вопрос – как они их довезут до фронта, если логистика или перебита, или под огневым контролем?

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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