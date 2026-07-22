Точно не на балконе: где в квартире хранить картошку, чтобы пролежала вплоть до весны

Дачники ищут прохладное и темное место для хранения клубней, но не каждое помещение в квартире подходит для этого.

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Где хранить картофель в квартире / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Почему балкон не подходит для хранения картофеля

Сколько месяцев клубни хранятся в холодильнике

Какую упаковку выбрать, чтобы избежать образования конденсата

В преддверии сезона сбора урожая, который обычно приходится на конец лета и начало осени, хозяев всё чаще беспокоит важная задача - как в будущем сохранить картофель свежим, упругим и без ростков вплоть до следующей весны. Если в частных домах с этим легко справиться с помощью подвала или погреба, то горожанам, проживающим в квартирах, приходится искать изобретательные решения.

Впрочем, даже в ограниченном пространстве вполне реально создать подходящие условия. Об этом пишет УНИАН.

Что на самом деле нужно картофелю для длительного хранения

Этот овощ способен храниться месяцами, но только при умеренном холоде и полной темноте. Если вокруг слишком тепло, клубни быстро теряют влагу, становятся мягкими и прорастают. А от контакта со светом они зеленеют из-за накопления ядовитого соланина, поэтому светлые уголки для этого категорически не подходят.

Почему привычные места в квартире - не лучший выбор

Большинство людей по привычке выносят мешки на балкон. Однако неутепленное помещение быстро замерзает зимой, а минусовая температура губительна для картофеля: крахмал в нём превращается в сахар, из-за чего мякоть становится неприятно сладкой.

Хранение в обычном шкафу или кладовой тоже не решает проблему в долгосрочной перспективе. При комнатной температуре овощи "продержатся" всего неделю-две, после чего неизбежно пустят ростки.

Идеальное место для урожая

Самый надежный способ сохранить картофель в условиях городского жилья - использовать холодильник. В специальном нижнем отделении для овощей он легко пролежит до полугода. Главное - убедиться, что температура там не опускается ниже +5 °C.

Перед укладкой клубни следует лишь слегка очистить от сухой земли, но ни в коем случае не мыть водой. Для хранения лучше всего подойдут дышащие материалы: тканевые мешочки, бумажные пакеты или перфорированные ящики. Полиэтиленовые пакеты использовать не стоит, ведь из-за влаги и конденсата картофель быстро сгниет.

Чтобы урожай без проблем долежал до весны, достаточно время от времени просматривать клубни и убирать те, что начали портиться. Также держите картофель как можно дальше от бананов или яблок, ведь они выделяют вещества, ускоряющие его созревание.

Интересные факты о картофеле / Инфографика: Главред

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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