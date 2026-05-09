Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

Эксперты раскрыли, какие соседи для картофеля защитят клубни от вредителей и принесут много пользы.

https://glavred.info/sad-ogorod/koloradskiy-zhuk-ischeznet-a-urozhay-vyrastet-chto-posadit-ryadom-s-kartoshkoy-10763048.html Ссылка скопирована

Пряные травы маскируют запах картофеля от колорадского жука / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com ​

Вы узнаете:

Какие деревья распространяют опасные болезни на картофельные грядки

Почему подсолнух и фенхель способны полностью остановить рост клубней

Как правильно использовать вертикальное пространство с помощью кукурузы

Картофель считается одной из самых популярных культур в огороде, но его урожайность во многом зависит не только от ухода, но и от правильного соседства. Одни растения помогают отпугивать вредителей, улучшают почву и поддерживают рост клубней, а другие — наоборот, конкурируют за питание и повышают риск болезней.

Главред разобрался, какое соседство не любит картофель и что лучше всего сажать рядом с картошкой.

видео дня

Как пишет Gardenary, лучшими растениями-компаньонами для картофеля являются те, которые поддерживают рост, защищают от вредителей и максимально эффективно используют садовое пространство.

Картофелю нужно расти от 75 до 135 дней, и это очень долго. В то же время растения-компаньоны, такие как базилик и капуста, посаженные рядом, можно собирать, пока картофель еще растет.

Что можно сажать рядом с картошкой

Поскольку картофель растет преимущественно под землей, хорошими соседями должны быть растения с большей надземной частью, чем подземной.

Садоводы назвали 22 лучших растения-компаньона для картофеля:

базилик;

бобы;

брокколи;

капуста;

цветная капуста;

лук-шалот;

кинза;

кукуруза;

чеснок;

капуста кале;

лук-порей;

бархатцы;

майоран;

настурции;

лук;

петрушка;

горох;

петунии;

сладкий алиссум;

пижма;

тимьян.

Лучшие растения для выращивания вместе с картофелем

Думаете, что посадить рядом с картошкой от колорадского жука? Выберите кориандр, базилик и петрушку. Эти травы отпугивают вредителей, таких как трипсы и колорадские жуки. Кроме того, если позволить им цвести, они привлекут полезных насекомых, таких как божьи коровки, златоглазки и паразитические осы, которые помогут справиться с вредителями.

Тимьян и майоран. Некоторые садоводы утверждают, что выращивание тимьяна и майорана рядом с картофелем может даже улучшить его вкус. Кроме того, это ароматные травы, поэтому их запах может маскировать картофель от вредителей, которые используют обоняние для поиска пищи.

Брокколи, капуста кале и цветная капуста. Растения семейства капустных имеют неглубокие корни, поэтому они растут гораздо больше над землей, чем под ней. Они не конкурируют с картофелем за питательные вещества и не имеют общих вредителей.

Лук-шалот, чеснок, репчатый лук и лук-порей. Луковые культуры отпугивают вредителей своим сильным запахом. Посадка чеснока рядом с картофелем может иметь аналогичный эффект благодаря природным противогрибковым свойствам чеснока. Лук также защищает картофель от тли, жуков и цикадок.

Кукуруза и картофель пространственно дополняют друг друга в огородах. Высокие стебли кукурузы эффективно используют вертикальное пространство, в то время как картофель растет под землей. Только не стоит сажать ряды кукурузы с южной стороны от картофеля, иначе эти высокие стебли со временем будут отбрасывать слишком много тени на клубни.

Фасоль и горох обогащают почву азотом, а картофелю потребуется много азота в первые дни роста. Картофель помогает фасоли, отпугивая бобовых жуков.

Что любит и чего не любит картофель / Инфографика: Главред

Лучшие цветы для выращивания вместе с картофелем

Сладкий алиссум. Этот низкорослый цветок служит прекрасным почвопокровным растением, которое можно выращивать вокруг картофеля, помогая сохранять влагу в почве, предотвращая рост сорняков и привлекая множество полезных насекомых, таких как божьи коровки и мухи-журчалки. Более раннее исследование показало, что из десятков различных цветов алиссум лучше всего снижает численность тли в овощных грядках.

Бархатцы — настоящие звезды среди растений-компаньонов благодаря своей способности отпугивать широкий спектр вредителей, включая колорадских жуков. Некоторые садоводы даже утверждают, что эти яркие цветы могут улучшить вкус картофеля. Бархатцы прекрасно переносят жаркое лето, пока картофель созревает.

Настурции отпугивают некоторых вредителей и привлекают множество полезных насекомых. Они также служат в качестве растения-ловушки. Это означает, что они привлекают определенных вредителей и отвлекают их, что предотвращает их появление на картофеле. Вьющиеся настурции также отлично подходят для почвопокровного озеленения.

Петунии привлекают всевозможных опылителей и вредителей, обеспечивая естественный контроль над вредителями.

Пижма и тысячелистник привлекают полезных насекомых, питающихся вредителями картофеля, а также отпугивают тлю и колорадского жука.

Что нельзя сажать возле картофеля

Яблоня, персик, вишня. Эти фруктовые деревья могут распространять фитофтороз, распространенное заболевание картофеля. Кроме того, они могут отбрасывать слишком много тени.

Огурцы, кабачки и тыквы. Растения семейства тыквенных потребляют много питательных веществ. Они будут конкурировать с картофелем за воду и питательные вещества. Кроме того, они могут повысить восприимчивость картофельных растений к болезням и даже повредить их корни.

Баклажаны, помидоры и перец. Вместе с картофелемони принадлежат к одному семейству паслёновых. Растения-родственники часто имеют общие болезни (например, фитофтороз) и потребности в питательных веществах, поэтому лучше сажать их на небольшом расстоянии друг от друга.

Фенхель выделяет химические вещества, которые могут замедлить рост картофеля и других растений.

Малина и картофель могут передавать болезни друг другу.

Морковь, репа и пастернак могут конкурировать с картофелем за подземное пространство, поэтому лучше всего выделить каждому корнеплоду отдельное место в саду.

Подсолнухи могут выделять вещества, замедляющие рост и вредящие картофелю. Кроме того, они вырастают достаточно высокими, чтобы затенять картофельные растения, что значительно снизит урожай.

К слову, даже с маленького участка в одну сотку можно собрать собрать более тонны урожая. Садовод рассказал, как правильно сажать картошку.

Смотрите видео - Как сажать картошку и чем ее подкормить:

Ранее Главред писал, что нельзя сажать рядом с клубникой: список растений, которые "убивают" урожай. Главные враги клубники рядом на грядке — растения, которые конкурируют за питание, затеняют кусты или переносят опасные грибковые инфекции.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Gardenary Gardenary — это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden — компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году. Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав. Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе. Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации. Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред