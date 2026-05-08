Беременность с сюрпризом: женщина родила сразу пятерых малышей

Константин Пономарев
8 мая 2026, 19:54
Женщина родила пятерню после долгих лет бесплодия. Медики называют этот случай крайне редким и отмечают хорошие шансы на развитие детей.
Женщина из Эфиопии родила сразу 5 малышей
Женщина из Эфиопии родила сразу 5 малышей / Коллаж Главред, фото: Hiwot Fana Specialised Hospital, Pixabay

Вы узнаете:

  • Как женщина после 12 лет стала матерью пятерни
  • Как врачи не сразу поняли, сколько будет детей
  • С какими трудностями теперь столкнулась семья

35-летняя Бедрия Адем из Эфиопии стала матерью сразу пятерых малышей после долгих лет безуспешных попыток забеременеть. По словам врачей больницы Хивот Фана, на свет появились четверо мальчиков и одна девочка, и все новорожденные находятся в стабильном состоянии.

Женщина призналась, что переживала тяжелый период и не могла забеременеть 12 лет. Она рассказала, что сначала врачи говорили о четырех младенцах, но во время родов оказалось, что их пятеро. Об этом пишет BBC.

Редкий случай без ЭКО

Медики подчеркнули, что беременность наступила естественным путем, без применения вспомогательных технологий. По статистике, вероятность рождения пятерни без экстракорпоральное оплодотворение составляет примерно один случай на 55 миллионов.

Малыши получили имена Наиф, Аммар, Мунзир, Назира и Ансар
Малыши получили имена Наиф, Аммар, Мунзир, Назира и Ансар / Фото: Hiwot Fana Specialised Hospital

Роды прошли с помощью кесарева сечения, а вес младенцев составил от 1,3 до 1,4 кг. Врачи отмечают, что при таком весе у детей хорошие шансы на выживание и нормальное развитие при должном уходе.

Будущее семьи

Бедрия не скрывает эмоций и говорит, что ее радость невозможно передать словами. Она призналась, что долгие годы молилась о ребенке и сталкивалась с осуждением в деревне, где сомневались в ее способности стать матерью.

"Я не могу выразить свою радость словами. Я молилась только об одном ребенке, а Аллах дал мне пятерых", - рассказала счастливая мать.

Теперь, несмотря на радость, перед семьей стоит непростой вопрос, а именно, как обеспечить пятерых младенцев. Женщина живет за счет своего хозяйства, но надеется на поддержку общины и помощь со стороны государства.

Об источнике: BBC

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

