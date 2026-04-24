Мальчик во время прогулки нашел древнюю монету: ее ценность удивляет

Константин Пономарев
24 апреля 2026, 11:26
В Берлине подросток обнаружил редкую древнегреческую монету возрастом более 2000 лет. Раскопки показали, что территория хранит следы древней истории.
Подросток заметил на земле небольшую древнюю монету / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Германии произошла необычная археологическая находка, которая уже вызвала интерес ученых. Тринадцатилетний подросток во время обычной прогулки по Берлину заметил на земле небольшую бронзовую монету, оказавшуюся древнегреческим артефактом III века до нашей эры.

Монета диаметром около 1,3 сантиметра была отчеканена в Трое между 281 и 261 годами до н.э. На одной стороне изображена богиня Афина в коринфском шлеме, на другой же Афина Илия с копьем и веретеном. Несмотря на скромные размеры и невысокую материальную ценность, находка имеет значительное историческое значение. Об этом пишет Popular Mechanics.

Неожиданное открытие на месте древнего захоронения

Подросток принес монету в музей во время школьной экскурсии, где специалисты подтвердили ее подлинность. После этого археологи провели дополнительные исследования в районе Шпандау, где была сделана находка.

Выяснилось, что это место использовалось как кладбище еще в бронзовом и раннем железном веках. Во время раскопок обнаружили керамику, бронзовую пуговицу и кремированные человеческие останки. Также были найдены предметы римского периода, включая детали ножа славянского происхождения.

Тайна, которой более 2000 лет

Главным вопросом, который волнует исследователей остается то, как древнегреческая монета оказалась на территории современной Германии. По одной из версий, она могла попасть туда через торговые маршруты, известные как Янтарный путь, связывавший Северную Европу с античным миром.

Существует и другая гипотеза. Артефакт мог принадлежать наемнику, служившему грекам или македонцам, который позже вернулся на родину. Однако ни одна из версий пока не получила окончательного подтверждения.

Эксперты подчеркивают, что такие находки крайне редки для этого региона. Монета, вероятно, имела символическое значение и могла быть помещена в захоронение как ритуальный предмет.

Об источнике: Popular Mechanics

Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

