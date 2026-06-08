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Виноград становится чувствительным: какие действия в июне определяют урожай

Руслан Иваненко
8 июня 2026, 00:25обновлено 8 июня, 01:08
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Чего нельзя делать с виноградом во время цветения и как избежать ошибок, которые могут снизить будущий урожай.
Виноград
Как правильно ухаживать за виноградом после цветения / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Что вредит винограду во время цветения
  • Как ухаживать за кустами после формирования завязи
  • Какие ошибки снижают урожайность

Начало лета — критически важный этап в уходе за виноградниками, ведь именно в июне кусты массово вступают в фазу цветения. От того, как растение переживет этот период, напрямую зависит будущий урожай — его количество, размер ягод и вкусовые качества. В это время любое вмешательство должно быть максимально осторожным, поскольку виноград особенно чувствителен к внешним воздействиям.

Главред решил разобраться, что нельзя делать с виноградом во время цветения и как правильно ухаживать за кустами после него.

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Уход во время цветения

Как рассказал опытный виноградарь, в частности автор YouTube-канала "Виноград и садоводство", в фазе цветения кусты должны проходить процесс опыления без стресса. Именно поэтому любые активные вмешательства в этот период нежелательны.

В то же время сразу после завершения цветения начинается новый этап интенсивного ухода, который включает защиту от болезней и вредителей, а также формирование будущего урожая.

Уход после цветения

Специалист пояснил, что в период после цветения обычно применяют системные фунгициды и инсектициды для борьбы с основными угрозами, среди которых оидиум, ложная мучнистая роса, плодовая гниль, а также распространенные вредители виноградников. Важным аспектом является правильный подбор препаратов и их совместимость, ведь некорректное смешивание может снизить эффективность обработки или вызвать фитотоксичность.

Эксперт также подчеркнул, что активная химическая защита имеет четкие временные рамки. Обработки системными средствами разрешены только до цветения и в короткий период после его завершения, после чего необходимо переходить на более мягкие или биологические методы защиты.

Особенно важно прекращать применение сильнодействующих препаратов как минимум за несколько недель до сбора урожая, чтобы обеспечить безопасность ягод.

Полив винограда и пасынкование

Особое внимание виноградарь уделил поливу. Избыток влаги во время цветения может негативно повлиять на опыление, однако после формирования завязи в условиях жары контролируемое увлажнение необходимо для развития гроздей. Важно ориентироваться на состояние почвы и погодные условия, избегая как пересыхания, так и переувлажнения.

Не менее значимым является регулирование роста зеленой массы. Пасынкование садовод советует проводить в течение всего сезона, однако эксперты предостерегают от чрезмерного удаления побегов, поскольку листовой аппарат играет ключевую роль в фотосинтезе и питании растения. Оценка состояния куста должна быть индивидуальной, с учетом степени загущения и вентиляции.

Что любит и чего не любит виноград
Что любит и чего не любит виноград / Инфографика: Главред

Питание винограда после цветения

После цветения также проводится нормирование урожая, которое считается одним из решающих факторов качества будущих ягод. Перегрузка куста приводит к уменьшению размера гроздей, ухудшению сахаристости и ослаблению растения перед зимовкой. Именно поэтому часть соцветий рекомендуют удалять, особенно на молодых или слабых кустах.

Кроме того, в этот период возрастает потребность винограда в питательных веществах, в частности в калии и микроэлементах, которые влияют на формирование вкуса, плотности и качества ягод. В то же время автор подчеркнул необходимость строгого соблюдения дозировок, поскольку избыток удобрений может быть не менее вредным, чем их дефицит.

Как правильно ухаживать за виноградом в период цветения и после него, чтобы не навредить кустам — смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Виноград и садоводство"

YouTube-канал "Виноград и садоводство" — это тематический украиноязычный канал, посвященный выращиванию винограда и уходу за садовыми культурами. Автор контента делится практическими советами из собственного опыта, в частности по обрезке, формированию кустов, подкормке, защите от болезней и сезонному уходу за виноградником.

На канале регулярно публикуются видео с объяснениями агротехнических работ в разные периоды развития винограда, включая весенний старт вегетации, цветение, формирование завязи и подготовку к сбору урожая. Особое внимание уделено профилактике болезней и работе с системными и биологическими средствами защиты растений.

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