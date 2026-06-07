Чем подкормить томаты для быстрого налива плодов: огородник раскрыл формулу

Садовод рассказал, как сбалансировать рост и плодоношение высокорослых томатов в период активного дачного сезона.

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Как работает формула 12-5-30 для подкормки индетерминантных сортов / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как подкармливать томаты во время плодоношения

Почему универсальные удобрения не работают

Зачем удалять нижнюю листву у кустов

В разгар дачного сезона огородники, выращивающие индетерминантные (высокорослые) сорта томатов, сталкиваются с непростой задачей — как одновременно поддержать рост растения и обеспечить качественное созревание плодов.

Именно в этот период классические схемы подкормки часто теряют эффективность, ведь развитие куста происходит в двух направлениях одновременно: на нижних кистях активно наливаются плоды, тогда как верхушка продолжает интенсивно наращивать зеленую массу.

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Главред решил рассказать, как правильно подкармливать высокорослые томаты в период активного плодоношения.

Как отмечает опытный садовод и автор популярного канала "Наша дача", типичная ошибка огородников заключается в использовании универсальных комплексных удобрений с равным соотношением азота, фосфора и калия. Такие так называемые "сбалансированные формулы" не всегда соответствуют физиологическим потребностям растения в фазе активного плодоношения.

По его словам, на этом этапе развития томатов растение одновременно нуждается в двух разных акцентах питания: азот остается важным для поддержания роста стебля и листьев, тогда как калий играет ключевую роль в формировании и наливе плодов. Именно поэтому специалисты советуют переходить на удобрения с повышенным содержанием калия и умеренной долей азота.

Эффективная формула подкормки

Среди профессиональных решений часто упоминается удобрение с формулой 12-5-30, которое позволяет сбалансировать эти процессы. По словам эксперта, такая комбинация способствует активному наливу плодов на нижних кистях и в то же время не подавляет вегетативный рост верхней части куста.

Технология применения также имеет решающее значение. Кроме того, садовод рекомендует строго соблюдать дозировку: примерно один грамм удобрения на одно растение.

Рабочий раствор готовят путем растворения десяти граммов препарата в десяти литрах воды, после чего под каждый куст вносят около одного литра смеси.

/ Инфографика: Главред

Уход за кустами для профилактики болезней

Помимо подкормки, специалист обращает внимание и на санитарное состояние растений. В период активного развития важно регулярно осматривать нижнюю часть кустов и удалять листья, которые касаются почвы.

Это позволяет улучшить циркуляцию воздуха, уменьшить влажность в прикорневой зоне и существенно снизить риск развития грибковых и бактериальных заболеваний.

Как правильно подкармливать высокорослые томаты, чтобы сбалансировать рост куста и активное созревание плодов — смотрите в видео.

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Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

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