Чем подкормить томаты для быстрого налива плодов: огородник раскрыл формулу

Вы узнаете:
- Как подкармливать томаты во время плодоношения
- Почему универсальные удобрения не работают
- Зачем удалять нижнюю листву у кустов
В разгар дачного сезона огородники, выращивающие индетерминантные (высокорослые) сорта томатов, сталкиваются с непростой задачей — как одновременно поддержать рост растения и обеспечить качественное созревание плодов.
Именно в этот период классические схемы подкормки часто теряют эффективность, ведь развитие куста происходит в двух направлениях одновременно: на нижних кистях активно наливаются плоды, тогда как верхушка продолжает интенсивно наращивать зеленую массу.
Главред решил рассказать, как правильно подкармливать высокорослые томаты в период активного плодоношения.
Как отмечает опытный садовод и автор популярного канала "Наша дача", типичная ошибка огородников заключается в использовании универсальных комплексных удобрений с равным соотношением азота, фосфора и калия. Такие так называемые "сбалансированные формулы" не всегда соответствуют физиологическим потребностям растения в фазе активного плодоношения.
По его словам, на этом этапе развития томатов растение одновременно нуждается в двух разных акцентах питания: азот остается важным для поддержания роста стебля и листьев, тогда как калий играет ключевую роль в формировании и наливе плодов. Именно поэтому специалисты советуют переходить на удобрения с повышенным содержанием калия и умеренной долей азота.
Эффективная формула подкормки
Среди профессиональных решений часто упоминается удобрение с формулой 12-5-30, которое позволяет сбалансировать эти процессы. По словам эксперта, такая комбинация способствует активному наливу плодов на нижних кистях и в то же время не подавляет вегетативный рост верхней части куста.
Технология применения также имеет решающее значение. Кроме того, садовод рекомендует строго соблюдать дозировку: примерно один грамм удобрения на одно растение.
Рабочий раствор готовят путем растворения десяти граммов препарата в десяти литрах воды, после чего под каждый куст вносят около одного литра смеси.
Уход за кустами для профилактики болезней
Помимо подкормки, специалист обращает внимание и на санитарное состояние растений. В период активного развития важно регулярно осматривать нижнюю часть кустов и удалять листья, которые касаются почвы.
Это позволяет улучшить циркуляцию воздуха, уменьшить влажность в прикорневой зоне и существенно снизить риск развития грибковых и бактериальных заболеваний.
Как правильно подкармливать высокорослые томаты, чтобы сбалансировать рост куста и активное созревание плодов — смотрите в видео.
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Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"
На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.
Ведет канал его автор по имени Валерий.
"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.
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