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Уход за чесноком в июне: чем подкормить растение для получения крупных головок

Марина Иваненко
4 июня 2026, 20:26
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Июнь — решающий месяц для формирования урожая чеснока. Чем подкормить растения, зачем удалять стрелки и как защитить грядки от болезней.
Чем подкормить чеснок в мае
Как подкормить чеснок в мае / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему в июне нужно удалять стрелки на чесноке
  • Чем подкормить чеснок для формирования крупных головок
  • Как защитить чеснок от болезней и вредителей в июне

Июнь — самый важный месяц для чеснока. Именно сейчас под землей активно формируются головки, поэтому растениям требуется дополнительное внимание. Если правильно подкормить и защитить грядки в начале лета, урожай будет щедрым. Главред расскажет, как это сделать.

На YouTube-канале "Выращивание растений" советуют обязательно выполнить в июне несколько важных работ.

видео дня

На чесноке уже начинают появляться стрелки. Их нужно вовремя обламывать или срезать ножницами.

Стрелка будет забирать питательные вещества, и тогда головка вырастет значительно меньше, чем мы ожидаем, — объясняют авторы видео.

Чем подкормить чеснок для получения крупных головок

Сейчас чесноку больше всего нужен калий. Именно он способствует формированию крупных и плотных головок.

Лучше всего будет дать калий для того, чтобы сформировалась большая головка, — говорят на канале.

Что любит и чего не любит чеснок
Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Для сторонников органического земледелия

Залейте стакан древесной золы и полстакана уксуса 10 литрами воды. Оставьте настаиваться на сутки. После этого осторожно слейте верхний слой жидкости и полейте им грядку. Осадок на дне использовать не нужно, поскольку он содержит много кальция, который на этом этапе развития растения нежелателен.

Готовые удобрения из магазина

Подойдут комплексные удобрения с высоким содержанием калия, например Плантафол, Провентус или Грогрин. Достаточно растворить 25 граммов удобрения в 10 литрах воды. Поливать или опрыскивать растения лучше вечером, чтобы солнце не повредило листья.

Видео о том, как подкармливать чеснок в июне, можно посмотреть здесь:

Как защитить чеснок от болезней и вредителей

Из-за летних дождей и резких перепадов погоды чеснок может поражаться гнилью, а на грядках нередко появляется чесночная муха.

Если растения выглядят здоровыми и имеют насыщенный зеленый цвет, для профилактики можно использовать биопрепараты. От болезней и гнили помогут "ФитоХелп" или "МикоХелп", а от насекомых-вредителей — "Актоцид" или "Актофит". Эти препараты можно применять одновременно.

Листья чеснока гладкие, поэтому растворы быстро стекают на землю. Чтобы средство лучше держалось на поверхности листьев, в рабочий раствор стоит добавить прилипатель, например "Липосам".

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Об источнике: канал "Выращивание растений"

"Выращивание растений" — украинский YouTube-канал, где автор делится собственным опытом садоводства и огородничества. Контент сайта состоит из практических видеосоветов по уходу за культурами, обзоров популярных сортов овощей, а также проверенных методов их подкормки и защиты от вредителей с помощью народных, биологических или химических средств.

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