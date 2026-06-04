Уход за чесноком в июне: чем подкормить растение для получения крупных головок

О чем вы узнаете:
- Почему в июне нужно удалять стрелки на чесноке
- Чем подкормить чеснок для формирования крупных головок
- Как защитить чеснок от болезней и вредителей в июне
Июнь — самый важный месяц для чеснока. Именно сейчас под землей активно формируются головки, поэтому растениям требуется дополнительное внимание. Если правильно подкормить и защитить грядки в начале лета, урожай будет щедрым. Главред расскажет, как это сделать.
На YouTube-канале "Выращивание растений" советуют обязательно выполнить в июне несколько важных работ.
На чесноке уже начинают появляться стрелки. Их нужно вовремя обламывать или срезать ножницами.
Стрелка будет забирать питательные вещества, и тогда головка вырастет значительно меньше, чем мы ожидаем, — объясняют авторы видео.
Чем подкормить чеснок для получения крупных головок
Сейчас чесноку больше всего нужен калий. Именно он способствует формированию крупных и плотных головок.
Лучше всего будет дать калий для того, чтобы сформировалась большая головка, — говорят на канале.
Для сторонников органического земледелия
Залейте стакан древесной золы и полстакана уксуса 10 литрами воды. Оставьте настаиваться на сутки. После этого осторожно слейте верхний слой жидкости и полейте им грядку. Осадок на дне использовать не нужно, поскольку он содержит много кальция, который на этом этапе развития растения нежелателен.
Готовые удобрения из магазина
Подойдут комплексные удобрения с высоким содержанием калия, например Плантафол, Провентус или Грогрин. Достаточно растворить 25 граммов удобрения в 10 литрах воды. Поливать или опрыскивать растения лучше вечером, чтобы солнце не повредило листья.
Видео о том, как подкармливать чеснок в июне, можно посмотреть здесь:
Как защитить чеснок от болезней и вредителей
Из-за летних дождей и резких перепадов погоды чеснок может поражаться гнилью, а на грядках нередко появляется чесночная муха.
Если растения выглядят здоровыми и имеют насыщенный зеленый цвет, для профилактики можно использовать биопрепараты. От болезней и гнили помогут "ФитоХелп" или "МикоХелп", а от насекомых-вредителей — "Актоцид" или "Актофит". Эти препараты можно применять одновременно.
Листья чеснока гладкие, поэтому растворы быстро стекают на землю. Чтобы средство лучше держалось на поверхности листьев, в рабочий раствор стоит добавить прилипатель, например "Липосам".
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Об источнике: канал "Выращивание растений"
"Выращивание растений" — украинский YouTube-канал, где автор делится собственным опытом садоводства и огородничества. Контент сайта состоит из практических видеосоветов по уходу за культурами, обзоров популярных сортов овощей, а также проверенных методов их подкормки и защиты от вредителей с помощью народных, биологических или химических средств.
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