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Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

Руслана Заклинская
23 июля 2026, 20:00
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Киевский городской ТЦК разъяснил новый алгоритм призыва добровольцев.
Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва
В Украине изменили порядок призыва / Коллаж: Главред, фото: 22-я отдельная механизированная бригада, Киевский городской ТЦК и СП

Кратко:

  • Добровольцы теперь могут поступать на военную службу без ТЦК
  • Военным разрешили заключать новые контракты со сроком службы
  • Контракты предусматривают гарантии увольнения, отсрочку и выплаты

В Украине обновили процедуру добровольного призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Желающие присоединиться к Силам обороны могут оформлять поступление непосредственно через выбранную воинскую часть, без обращения в ТЦК и СП. Об этом сообщил Киевский городской ТЦК и СП.

Согласно новому порядку, гражданин самостоятельно выбирает воинскую часть и должность, после чего проходит необходимый отбор. Алгоритм действий для добровольцев следующий:

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  • выбрать вакансию в воинской части и пройти собеседование;
  • получить решение командования о приеме на службу;
  • подать командиру части заявление о желании проходить военную службу;
  • получить направление на военно-медицинскую комиссию (ВМК);
  • пройти медицинский осмотр;
  • прибыть в воинскую часть для оформления;
  • при необходимости пройти базовую общевойсковую подготовку.
Что предполагает реформа военной службы
Что предполагает реформа военной службы / Инфографика: Главред

Таким образом, основное взаимодействие добровольца будет происходить непосредственно с воинской частью, в которую он планирует вступить.

"Новый механизм в настоящее время действует для добровольцев, призываемых по мобилизации. Для поступления на военную службу по контракту продолжает действовать действующий порядок оформления", - подчеркнули в ТЦК.

Новые контракты

В пресс-службе ТЦК также сообщили о первом этапе трансформации системы контрактной службы. В его рамках военные и гражданские лица получили возможность заключать новые контракты.

Действующие военнослужащие могут подписать пехотно-штурмовой, боевой или базовый контракт, при этом ждать окончания срока действия предыдущего соглашения не нужно. После заключения нового контракта предыдущий автоматически теряет силу, а новый вступает в силу в день подписания.

Среди преимуществ новых контрактов в ТЦК назвали:

  • четко определенный срок службы - 14 или 24 месяца в зависимости от должности;
  • гарантированное увольнение по истечении срока контракта независимо от действия военного положения;
  • отсрочку от повторного призыва после увольнения;
  • денежное обеспечение, боевые выплаты и другие социальные гарантии.

"Новые мотивационные контракты предоставляют военнослужащим понятные условия прохождения службы и четко определенные сроки ее завершения", - отметили в пресс-службе ТЦК.

Что нужно иметь при себе, если "Резерв+" не работает - объяснение адвоката

Военнообязанным украинцам стоит заранее позаботиться о подтверждении своих военно-учетных данных на случай технических проблем с приложением "Резерв+". Если во время проверки документов приложение не работает, это может привести к дополнительным проверкам и даже к доставке в ТЦК и СП, заявила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии ТСН.ua.

По словам юристки, лучше всего иметь при себе бумажную копию выписки из "Резерв+". "Однозначно нужно иметь при себе бумажную копию выписки из приложения "Резерв+". Такую копию важно обновлять хотя бы раз в неделю, а в идеале - сформировать в день проверки документов", - пояснила она.

Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва
"Резерв+ / Инфографика: Главред

Анищенко отметила, что подтвердить воинский учет можно также с помощью бумажного воинского билета, если данные в нем актуальны. В то же время она обратила внимание, что на практике бывают случаи, когда информация у проверяющих отличается от данных в приложении.

"Если приложение "Резерв+" у военнообязанного не открывается и если нет бумажной копии, то полицейский имеет право доставить такого мужчину в ТЦК для выяснения обстоятельств. Такие случаи доставки в ТЦК не единичны", - подчеркнула адвокат.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, Мстислав Баник сообщил о планах реформы территориальных центров комплектования и изменении их функций для обеспечения прозрачных условий прохождения мобилизационных процедур. Он подчеркнул, что распределение функций ТЦК предусматривает передачу части обязанностей другим учреждениям и создание отдельных центров для проведения мобилизационных процедур.

Тогдашний министр обороны Михаил Федоров заявил о подготовке масштабных изменений в системе мобилизации. Он подчеркнул важность устранения коррупционных рисков и пересмотра механизмов, создающих неравные условия для граждан во время призыва.

Министерство обороны сообщило о временной возможности дистанционной постановки на воинский учет для юношей 2009 года рождения через приложение. В ведомстве отметили, что дистанционная постановка на учет через приложение "Резерв+" будет доступна до 31 июля в качестве варианта оформления учета без обращения в ТЦК.

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О персоне: Екатерина Анищенко

Екатерина Анищенко - адвокат, заместитель председателя военного комитета и военной юстиции Ассоциации юристов Украины. Работает в юридической компании "Riyako&partners".

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