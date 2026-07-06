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Военный учет 17-летних: что нужно сделать до 31 июля, чтобы не попадать в ТЦК

Юрий Берендий
6 июля 2026, 17:15
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До конца июля юноши 2009 года рождения могут пройти военную регистрацию дистанционно. После этого процедуру придется проходить только при посещении ТЦК.

Военный учет 17-летних: что нужно сделать до 31 июля, чтобы не попадать в ТЦК
Военный учет 17-летних - что нужно сделать до 31 июля / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Юноши 2009 года рождения могут встать на воинский учет через приложение "Резерв+"
  • Дистанционная процедура в приложении будет доступна до 31 июля
  • С 1 августа встать на учет можно будет только при личном посещении ТЦК и СП

Юноши 2009 года рождения имеют время до 31 июля, чтобы встать на воинский учет дистанционно через приложение "Резерв+". После этой даты пройти процедуру онлайн уже не получится - оформление будет возможно только при личном обращении в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в сообщении в Telegram.

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"Напоминание для юношей 2009 года рождения и их родителей - до 31 июля можно встать на воинский учет онлайн через "Резерв+". Это быстрый способ выполнить обязательную процедуру дистанционно: без очередей, бумажных документов и дополнительной нагрузки на ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

По истечении установленного срока порядок оформления изменится. В Минобороны обращают внимание, что возможность воспользоваться онлайн-сервисом будет прекращена.

"С 1 августа постановка на воинский учет будет доступна только при личном обращении в ТЦК и СП", - отметили в Минобороны.

Военный учет 17-летних: что нужно сделать до 31 июля, чтобы не попадать в ТЦК
/ Скриншот

В ведомстве также объяснили, как пройти процедуру через приложение. Сначала необходимо установить или обновить приложение "Резерв+" до последней версии, после чего авторизоваться с помощью BankID, выбрать функцию "Встать на учет", проверить отображаемые данные и подтвердить подачу заявки. После этого система автоматически обработает запрос.

Военный учет 17-летних: что нужно сделать до 31 июля, чтобы не попадать в ТЦК
"Резерв+ / Инфографика: Главред

После завершения оформления пользователь получит соответствующее подтверждение в приложении.

"После успешной постановки на воинский учет в приложении появится Резерв ID со статусом "Призывник", - сообщили в Министерстве обороны Украины.

Отдельно в Минобороны призвали не путать воинский учет с мобилизацией или призывом на службу.

"Постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу. Она позволяет получить военно-учетный документ, который понадобится, например, при поступлении в учебное заведение, трудоустройстве, оформлении отдельных документов или получении государственных услуг", - резюмировали в ведомстве.

Что должны иметь при себе мужчины, если "Резерв+" не работает - комментарий юриста

Адвокат Екатерина Анищенко в комментарии ТСН.ua отметила, что одним из самых простых способов избежать возможных трудностей при проверке документов является наличие бумажного подтверждения военно-учетных данных. По ее словам, об этом стоит позаботиться заранее.

Юрист рекомендует всегда иметь при себе распечатанную выписку из приложения "Резерв+". Она советует обновлять такой документ не реже одного раза в неделю, а лучше всего - формировать его непосредственно в день проверки.

"Это объясняется тем, что, например, может появиться уведомление о розыске. Например, неделю назад такого уведомления не было, а сейчас оно появилось", - рассказала она.

В то же время Анищенко подчеркнула, что подтвердить воинский учет можно не только с помощью приложения. По ее словам, все зависит от того, какие документы есть у военнообязанного и содержат ли они актуальную информацию.

Она пояснила, что при проверке вместе с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, можно предъявить бумажный военный билет, если сведения в нем актуальны. Кроме того, бумажная выписка из "Резерв+" во многих случаях также может служить достаточным подтверждением актуального статуса военнообязанного.

Вручение повесток в Украине
Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

​Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, юрист Никита Муренко заявлял, что подход к мобилизации в июне изменится. Он подчеркнул, что новые правила мобилизации предусматривают пересмотр критериев критичности предприятий и изменения в условиях бронирования. По его словам, планируется повышение порога средней зарплаты до уровня трех минимальных заработных плат для возможности бронирования сотрудников.

Кабинет министров сообщил о пересмотре требований к бронированию и изменении подходов в системе мобилизации. Правительство ввело обновленные требования к бронированию, которые повышают порог средней зарплаты для получения статуса критически важного предприятия. Для большинства предприятий этот показатель установлен на уровне 25 941 грн, а для бизнеса на прифронтовых территориях - 21 618 грн.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратил внимание на случаи нарушения прав граждан во время мобилизационных мероприятий. Он подчеркнул необходимость обращения в Минобороны и создания рабочей группы для оперативного реагирования на жалобы. Он сообщил, что поступают обращения о применении силы, задержании граждан и изъятии личных вещей во время мобилизационных мероприятий.

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О ведомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооружённые Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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