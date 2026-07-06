Очень вкусный завтрак из кабачка: рецепт оригинальных оладий за 25 минут

Рецепт оладий, которые стали настоящим хитом лета.

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Рецепт кабачковых оладий без лишнего масла / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Оладьи - популярный вариант завтрака. Обычно их готовят на сковороде. Но чтобы не заливать её большим количеством масла, можно приготовить оригинальные оладьи из кабачка в духовке.

Главред узнал, что рецептом поделилась в TikTok украинская блогерша под ником valerikiry.

Оладьи из кабачка - рецепт

Ингредиенты:

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Кабачок 800 г

Твёрдый сыр 80 г

Яйца 2 шт.

Мука 3 ст. л. с горкой

Разрыхлитель 1 ч. л.

Соль

Перец

Колбаса

Кабачок натираем на терке, солим и оставляем на 10 минут. Отжимаем лишнюю жидкость и добавляем к кабачку яйца, натертый сыр, нарезанную кубиками колбасу, муку, разрыхлитель и перец.

Далее выкладываем по столовой ложке теста на силиконизированный пергамент и разравниваем его в форме оладий. Запекаем оладьи в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@valerikiry Кабачки ещё никогда не были такими вкусными! ? Смешал всё в одной миске - и уже через несколько минут на столе ароматное, сочное блюдо, которое съедают даже те, кто не любит кабачки. Все ингредиенты брала в @silpo.ukraine ♬ Spring of peace - Heitor Tremblay

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Об источнике: valerikiry valerikiry - профиль в TikTok, который ведет кулинарная блогерша. Женщина публикует разнообразные рецепты и делится полезными лайфхаками по приготовлению блюд. На страницу в TikTok подписаны более 55 тысяч пользователей.

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