Очень вкусный завтрак из кабачка: рецепт оригинальных оладий за 25 минут

Оладьи - популярный вариант завтрака. Обычно их готовят на сковороде. Но чтобы не заливать её большим количеством масла, можно приготовить оригинальные оладьи из кабачка в духовке.
Главред узнал, что рецептом поделилась в TikTok украинская блогерша под ником valerikiry.
Оладьи из кабачка - рецепт
Ингредиенты:
- Кабачок 800 г
- Твёрдый сыр 80 г
- Яйца 2 шт.
- Мука 3 ст. л. с горкой
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Соль
- Перец
- Колбаса
Кабачок натираем на терке, солим и оставляем на 10 минут. Отжимаем лишнюю жидкость и добавляем к кабачку яйца, натертый сыр, нарезанную кубиками колбасу, муку, разрыхлитель и перец.
Далее выкладываем по столовой ложке теста на силиконизированный пергамент и разравниваем его в форме оладий. Запекаем оладьи в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@valerikiry Кабачки ещё никогда не были такими вкусными! ? Смешал всё в одной миске - и уже через несколько минут на столе ароматное, сочное блюдо, которое съедают даже те, кто не любит кабачки. Все ингредиенты брала в @silpo.ukraine ♬ Spring of peace - Heitor Tremblay
Вас может заинтересовать:
- Круче омлета: рецепт шикарного завтрака из трёх яиц за 10 минут
- Вкуснее, чем в кафе: быстрый рецепт теста для пиццы с необычным ингредиентом
- Получатся у всех: рецепт очень нежных сырников за 15 минут
Об источнике: valerikiry
valerikiry - профиль в TikTok, который ведет кулинарная блогерша. Женщина публикует разнообразные рецепты и делится полезными лайфхаками по приготовлению блюд. На страницу в TikTok подписаны более 55 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред