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"Коварный план": в DeepState раскрыли, зачем РФ просит "перемирие" в Константиновке

Инна Ковенько
5 июля 2026, 20:15
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В DeepState считают, что по предложению россиян ни в коем случае нельзя соглашаться.
'Коварный план': в DeepState раскрыли, зачем РФ просит 'перемирие' в Константиновке
Коллаж: Главред, фото: Бригада патрульной полиции "Хищник", DeepState

Главное:

  • РФ предложила Украине временно прекратить огонь в Константиновке
  • В DeepState назвали эту инициативу коварным планом и призвали не соглашаться на нее
  • Аналитики считают, что пауза позволит войскам РФ закрепиться в городе

Россия предложила Украине временно прекратить огонь в Константиновке, однако такая инициатива может быть попыткой использовать паузу для закрепления своих сил в городе. Так оценивают ситуацию аналитики DeepState.

"Это коварный план, на который ни в коем случае нельзя соглашаться, ведь именно ударно-поисковые операции наших пилотов не дают врагу полноценно закрепиться и захватить город.

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По словам аналитиков, проникновение российских войск стало возможным из-за их численного превосходства и недостаточного количества украинской пехоты. И именно удары дронами наносят противнику наибольшие потери.

В DeepState добавили, что россияне это понимают и ищут любые возможности оккупировать город, где гибнет много их солдат.

"Столь же лицемерно предлагать Украине прекратить обстрелы, когда именно РФ уничтожает город постоянными ударами КАБ и дронов. Категорически нельзя соглашаться на какие-либо мирные временные предложения врага, ведь это ложь, за которой скрывается коварство", - подытожили в DeepState.

Что известно о ситуации в Константиновке

По словам аналитиков, сейчас в Константиновке продолжаются активные бои. Российские подразделения уже вышли к окраинам города, пытаются закрепиться на занятых позициях и одновременно небольшими группами проникают вглубь населенного пункта.

Отмечается, что оккупанты стремятся закрепиться в районах Ильиновки и Новодмитровки, чтобы перекрыть любое движение и установить контроль практически во всей Константиновке. Параллельно продолжаются попытки проникновения в сам город, хотя россияне несут значительные потери.

Аналитики подчеркивают, что ситуация в Константиновке остается сложной. В то же время город находится под контролем Сил обороны Украины.

"Следует понимать, что "флаговтики", которые часто встречаются в сети, являются исключительно медийной составляющей врага, ведь всех пехотинцев, доживших до момента съемки, уничтожают или берут в плен", - добавляют в DeepState.

Константиновка инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

Ситуация вокруг Константиновки - последние новости

Напомним, Россия цинично предложила Украине организовать передачу тел погибших военнослужащих в Константиновке Донецкой области и прекратить огонь. Отмечается, что с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля "украинской стороне предлагается прекратить обстрел города".

Главред ранее писал, что российский диктатор Владимир Путин и представители военного командования РФ существенно преувеличили заявления о якобы полном захвате Константиновки. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ранее Владимир Зеленский заявил, что утверждение российского диктатора Владимира Путина о якобы захвате Константиновки в Донецкой области не соответствует действительности. "Если Константиновка сейчас находится под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну", - подчеркнул он.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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