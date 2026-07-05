Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Ржавчина и налет в унитазе мгновенно исчезнут - простой способ очищения

Руслана Заклинская
5 июля 2026, 10:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
Обычная уборка унитаза может стать гораздо эффективнее, если следовать нескольким простым советам экспертов.
Ржавчина и налет в унитазе мгновенно исчезнут — простой способ очищения
Как быстро очистить унитаз от известкового налета и ржавчины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Почему унитаз нужно регулярно чистить
  • Как правильно очищать унитаз от известкового налета
  • Почему важно закрывать крышку перед смывом воды

Унитазы, покрытые известковым налетом или стойкими пятнами, трудно привести в порядок, поэтому регулярная чистка важна для поддержания гигиены в ванной комнате, свежего запаха и опрятного вида. К счастью, эксперт по уборке рассказал Which? о простом методе, который поможет поддерживать чистоту унитаза с минимальными усилиями.

Главред узнал, как быстро избавиться от известкового налета или пятен в унитазе.

видео дня

Регулярное выполнение этой процедуры помогает предотвратить образование пятен и известкового налета, уменьшая необходимость в интенсивной чистке в будущем. Специалист по уборке Британского совета по уборке Делия Каннингс отметила: "Это предмет, которым пользуются все, поэтому его нужно регулярно чистить".

Как правильно чистить унитаз

Эксперты рекомендуют начинать со слива воды, чтобы удалить мусор и лучше оценить состояние чаши. При этом важно всегда закрывать крышку перед сливом, чтобы избежать распространения аэрозольных частиц.

Следующий важный шаг - использование щетки для унитаза, чтобы отодвинуть воду ниже, открывая ватерлинию, где чаще всего скапливаются минеральные отложения. Именно на эту зону следует наносить чистящее средство.

После нанесения средства его нужно оставить на рекомендуемое время, чтобы оно растворило загрязнения и известковый налет. Затем поверхность тщательно очищают щеткой, уделяя особое внимание ватерлинии и зоне под ободком.

Завершающим этапом является повторное смывание при закрытой крышке, чтобы смыть остатки средства и оставить унитаз чистым и блестящим.

Стоит ли использовать отбеливатель

Отбеливатель является популярным средством для чистки унитаза, однако его использование требует осторожности.

В Великобритании бытовой отбеливатель обычно изготавливается на основе гипохлорита натрия. При правильном применении он эффективно уничтожает микробы, дезинфицирует поверхности и помогает устранить неприятные запахи.

В то же время перед использованием важно соблюдать правила безопасности. Отбеливатель является коррозионным веществом, поэтому не следует оставлять его неразбавленным в унитазе дольше, чем указано в инструкции производителя.

Смотрите видео о том, как очистить налет в унитазе:

Также стоит учитывать, что отбеливатель может вступать в опасные химические реакции с другими чистящими средствами, в частности с кислотными (например, средствами против известкового налета или уксусом). В результате может образовываться токсичный газ. Кроме того, он может вступать в реакцию с аммиаком, содержащимся в моче, поэтому перед использованием и после него унитаз следует обязательно промывать.

Важно помнить, что отбеливатель не удаляет известковый налет, а лишь осветляет пятна. Для борьбы с накипью лучше использовать специальные средства против известковых отложений.

При работе с отбеливателем необходимо надевать перчатки, по возможности использовать старую одежду и строго следовать инструкциям на упаковке. Это поможет снизить риск возникновения опасных ситуаций и сделает уборку более безопасной.

Как избавиться от известкового налета и ржавчины

По словам Делии, средства против накипи стоит использовать примерно раз в три месяца, хотя частота зависит от жесткости воды.

Ржавые пятна могут появляться из-за высокого содержания железа в воде или состояния труб. В таких случаях требуются кислотные средства, поскольку отбеливатель не дает эффективного результата.

Эксперт советует использовать специальные средства для удаления ржавчины или кальциево-известкового налета, а также уксус (именно технический, а не пищевой). Альтернативой может служить свежий лимонный сок, который также обладает очищающими свойствами и приятным ароматом.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Which?

Сайт which.co.uk - британский бренд, который занимается продвижением осознанного выбора потребителей. Он тестирует товары и услуги, выявляет некачественные продукты, повышает осведомленность о правах потребителей и предлагает независимые советы. Сайт предоставляет обзоры продуктов, сравнения цен и советы для потребителей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ванная лайфхак унитаз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупировала ли РФ Константиновку: в ISW оценили слова Путина о "захвате" города

Оккупировала ли РФ Константиновку: в ISW оценили слова Путина о "захвате" города

09:48Украина
Украина превратила Крым в гигантскую логистическую мышеловку – NYT

Украина превратила Крым в гигантскую логистическую мышеловку – NYT

08:56Украина
Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и раскрыл перспективы завершения войны

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и раскрыл перспективы завершения войны

23:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 5 июля: Петухам - соблазн, Змеям - конфликт

Китайский гороскоп на завтра, 5 июля: Петухам - соблазн, Змеям - конфликт

Его выращивал каждый дед: что означает странное украинское слово "самосад"

Его выращивал каждый дед: что означает странное украинское слово "самосад"

Началась опасная 7-балльная магнитная буря: как долго будет штормить Землю

Началась опасная 7-балльная магнитная буря: как долго будет штормить Землю

Главный миф о солнечных панелях: сколько они работают на самом деле

Главный миф о солнечных панелях: сколько они работают на самом деле

Что посеять в разгар лета, чтобы собирать урожай до холодов: топ-9 овощей

Что посеять в разгар лета, чтобы собирать урожай до холодов: топ-9 овощей

Последние новости

10:37

Финансовый гороскоп с 6 по 12 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

10:03

Ржавчина и налет в унитазе мгновенно исчезнут — простой способ очищенияВидео

09:48

Оккупировала ли РФ Константиновку: в ISW оценили слова Путина о "захвате" города

08:56

Украина превратила Крым в гигантскую логистическую мышеловку – NYT

08:48

Гороскоп на завтра, 6 июля: Близнецам — успех, Весам — волнение

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеонеКто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне
08:10

До 11 июля будет новая эскалация с Польшей: Копытько назвал причинумнение

05:50

Подарок судьбы: четыре знака зодиака окажутся в эпицентре счастливых событий

04:31

Кому стресс нипочём: названы три знака зодиака с железными нервами

03:33

Почему нельзя оставлять посуду на ночь: такая привычка разрушает счастье в семье

Реклама
03:14

Почему младенцам дома нельзя надевать носки — неожиданный ответ

02:32

"Одного точно не будет": Вятрович объяснил, кто попадет в Национальный пантеон

01:05

В NASA удивили загадочным снимком Марса: в Сети заговорили о следах инопланетян

04 июля, суббота
23:27

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и раскрыл перспективы завершения войны

22:55

Что приготовить из смородины на зиму: лучшие идеи для каждой хозяйки

22:31

В РФ заговорили о новом "прекращении огня": детали провокационного заявления

22:08

РФ хочет создать "полосу безопасности" в трех областях Украины: циничное заявление

22:06

Приметы 5 июля: почему в этот день нельзя занавешивать окна на ночь

21:27

Жара больше не помешает спать: простой предмет у кровати охладит за минутыВидео

21:17

Верхушечная гниль уничтожает помидоры: что нужно немедленно сделать в жаркие дни

21:12

Водителей призвали не мыть авто в жару: одна ошибка может дорого обойтисьВидео

Реклама
20:31

Угроза наступления со стороны Беларуси: в ГПСУ сделали важное заявление

20:23

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Тельцам — прибыль, Львам — новые должности

19:56

Россия проиграла Черное море: Зеленский сделал громкое заявление об успехах ВМС

19:32

Орхидеи "взорвутся" бурным цветением: простой приём, о котором мало кто знаетВидео

19:29

Женщина увидела "врата в рай", но отказалась сделать последний шаг

19:10

Как Путин устроил россиянам топливный кризис: Гардус о действиях Кремлямнение

19:04

Как помыть собаку без страха, криков и стресса — раскрыт простой секретВидео

18:56

Даже после перемирия: военный назвал сроки нового вторжения РФ

18:50

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 июля: Водолеям — победа, Рыбам — ожидание

18:34

На весь год: хозяйка раскрыла "особый" рецепт вишневой наливкиВидео

18:27

Предложение Зеленского о встрече с Путиным: появился ответ Кремля

18:09

Урожай сгниет, если опоздать: верный признак того, что пора выкапывать чеснок

18:02

ПВО в одном из регионов Украины существенно усилят – что известно

17:57

Накроет ли Украину новая волна жары до +40: синоптик сказал, к чему готовиться

17:42

"Не стоит откладывать": Денисенко сделала неожиданное заявление о свадьбе

17:35

В Киеве слезы, в Монте-Карло вечеринка с россиянами: как развлекается Димопулос

17:27

Опасность, о которой мало кто знает: какая угроза от обычного пауэрбанкаВидео

17:16

Успех с 6 по 12 июля: три знака зодиака, которым повезёт

17:00

Школьная головоломка со спичками, которая заставляет взрослых хорошо подуматьВидео

16:57

Мама Верки Сердючки восхитила внучкой и красавцем-мужем на свежем фото

Реклама
16:51

Рожденные в определенные месяцы чаще других живут прошлым: в чем причина

16:40

Его выращивал каждый дед: что означает странное украинское слово "самосад"

16:29

Пехота РФ идет на штурм: начштаба Black Raven о деталях боев за Константиновку

16:10

Доллар и евро могут удивить: свежий прогноз курса до 12 июля

16:02

Не все хотят вспоминать: как украинцы спасли Польшу от уничтожения и оккупацииВидео

15:57

Лунный календарь на неделю: когда ожидать финансового успеха, а когда — ссор

15:55

Что носить вместо джинсовых шорт летом: 5 альтернатив, чтобы не страдать от жарыВидео

15:26

Лук сгниет из-за одной ошибки: как определить точное время уборки урожая

15:16

Россия готовит новые массированные удары: Сырский сделал важное заявление

15:16

Всего 1 литр под куст: чем полить огурцы, чтобы росли быстрее и дали больше урожаяВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять