Ржавчина и налет в унитазе мгновенно исчезнут — простой способ очищения

Обычная уборка унитаза может стать гораздо эффективнее, если следовать нескольким простым советам экспертов.

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Как быстро очистить унитаз от известкового налета и ржавчины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Почему унитаз нужно регулярно чистить

Как правильно очищать унитаз от известкового налета

Почему важно закрывать крышку перед смывом воды

Унитазы, покрытые известковым налетом или стойкими пятнами, трудно привести в порядок, поэтому регулярная чистка важна для поддержания гигиены в ванной комнате, свежего запаха и опрятного вида. К счастью, эксперт по уборке рассказал Which? о простом методе, который поможет поддерживать чистоту унитаза с минимальными усилиями.

Главред узнал, как быстро избавиться от известкового налета или пятен в унитазе.

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Регулярное выполнение этой процедуры помогает предотвратить образование пятен и известкового налета, уменьшая необходимость в интенсивной чистке в будущем. Специалист по уборке Британского совета по уборке Делия Каннингс отметила: "Это предмет, которым пользуются все, поэтому его нужно регулярно чистить".

Как правильно чистить унитаз

Эксперты рекомендуют начинать со слива воды, чтобы удалить мусор и лучше оценить состояние чаши. При этом важно всегда закрывать крышку перед сливом, чтобы избежать распространения аэрозольных частиц.

Следующий важный шаг - использование щетки для унитаза, чтобы отодвинуть воду ниже, открывая ватерлинию, где чаще всего скапливаются минеральные отложения. Именно на эту зону следует наносить чистящее средство.

После нанесения средства его нужно оставить на рекомендуемое время, чтобы оно растворило загрязнения и известковый налет. Затем поверхность тщательно очищают щеткой, уделяя особое внимание ватерлинии и зоне под ободком.

Завершающим этапом является повторное смывание при закрытой крышке, чтобы смыть остатки средства и оставить унитаз чистым и блестящим.

Стоит ли использовать отбеливатель

Отбеливатель является популярным средством для чистки унитаза, однако его использование требует осторожности.

В Великобритании бытовой отбеливатель обычно изготавливается на основе гипохлорита натрия. При правильном применении он эффективно уничтожает микробы, дезинфицирует поверхности и помогает устранить неприятные запахи.

В то же время перед использованием важно соблюдать правила безопасности. Отбеливатель является коррозионным веществом, поэтому не следует оставлять его неразбавленным в унитазе дольше, чем указано в инструкции производителя.

Смотрите видео о том, как очистить налет в унитазе:

Также стоит учитывать, что отбеливатель может вступать в опасные химические реакции с другими чистящими средствами, в частности с кислотными (например, средствами против известкового налета или уксусом). В результате может образовываться токсичный газ. Кроме того, он может вступать в реакцию с аммиаком, содержащимся в моче, поэтому перед использованием и после него унитаз следует обязательно промывать.

Важно помнить, что отбеливатель не удаляет известковый налет, а лишь осветляет пятна. Для борьбы с накипью лучше использовать специальные средства против известковых отложений.

При работе с отбеливателем необходимо надевать перчатки, по возможности использовать старую одежду и строго следовать инструкциям на упаковке. Это поможет снизить риск возникновения опасных ситуаций и сделает уборку более безопасной.

Как избавиться от известкового налета и ржавчины

По словам Делии, средства против накипи стоит использовать примерно раз в три месяца, хотя частота зависит от жесткости воды.

Ржавые пятна могут появляться из-за высокого содержания железа в воде или состояния труб. В таких случаях требуются кислотные средства, поскольку отбеливатель не дает эффективного результата.

Эксперт советует использовать специальные средства для удаления ржавчины или кальциево-известкового налета, а также уксус (именно технический, а не пищевой). Альтернативой может служить свежий лимонный сок, который также обладает очищающими свойствами и приятным ароматом.

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