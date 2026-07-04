Верхушечная гниль уничтожает помидоры: что нужно немедленно сделать в жаркие дни

Читайте в материале:
- Почему на помидорах появляется вершинная гниль
- Как отличить её от фитофтороза
- Как спасти помидоры от почернения плодов
Выращивание томатов требует от огородников немало усилий. Однако даже при тщательном уходе плоды могут начать портиться прямо на кустах. Одной из самых распространенных и коварных проблем летнего сезона является вершинная гниль, которая за считанные дни способна уничтожить значительную часть урожая. Главред расскажет о том, как бороться с этой болезнью.
Автор YouTube-канала "Дача Агронома" в своём новом видео подробно объяснил природу этого нарушения. Он рассказал, почему на плодах появляются характерные тёмные пятна, как отличить вершинную гниль от фитофтороза и что нужно сделать немедленно, чтобы спасти кусты.
Главная коварность верхушечной гнили заключается в том, что огородники часто путают её с грибковыми заболеваниями и начинают безрезультатно обрабатывать грядки фунгицидами. На самом деле проблема имеет совершенно иную природу.
Это не инфекционное заболевание, а физиологическое нарушение у растения, вызванное острым дефицитом кальция в плодах, - подчеркивает эксперт.
Почему возникает верхушечная гниль на помидорах
Болезнь проявляется в виде плоского или вдавленного сухого пятна серого, серо-коричневого или черного цвета на верхушке плода. Основная причина - дефицит кальция, который чаще всего обостряется во время продолжительной жары и неравномерного полива. При высокой температуре корневая система не успевает усваивать и транспортировать этот элемент к молодым плодам.
Для профилактики и борьбы с верхушечной гнилью агроном советует действовать комплексно.
Наладить полив
Почва под томатами не должна пересыхать до появления трещин, а затем резко переувлажняться.
Замульчировать грядки
Мульча помогает удерживать влагу в почве и защищает корни от перегрева.
Видео о том, как бороться с верхушечной гнилью, можно посмотреть здесь:
Подкармливать кальцием
Растения нужно регулярно подкармливать удобрениями, содержащими кальций в доступной для них форме.
Если проблема уже проявилась и плоды начали массово чернеть, обычные прикорневые подкормки будут действовать слишком медленно. В такой ситуации нужны срочные меры.
Когда верхушечная гниль уже массово уничтожает томаты, требуется экстренное лечение - опрыскивание непосредственно по листьям и плодам раствором хелата кальция или кальциевой селитры, - объясняет автор видео.
Такая внекорневая подкормка помогает кальцию быстрее попасть в ткани растения и остановить поражение новых плодов, которые только начинают завязываться.
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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"
YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал делает акцент на полезных лайфхаках для дачников, позволяющих избежать потерь урожая.
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