Верхушечная гниль уничтожает помидоры: что нужно немедленно сделать в жаркие дни

Верхушечная гниль томатов возникает из-за дефицита кальция. Узнайте, как распознать верхушечную гниль, чем она отличается от фитофтороза и как с ней бороться.

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Верхушечная гниль на помидорах / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Почему на помидорах появляется вершинная гниль

Как отличить её от фитофтороза

Как спасти помидоры от почернения плодов

Выращивание томатов требует от огородников немало усилий. Однако даже при тщательном уходе плоды могут начать портиться прямо на кустах. Одной из самых распространенных и коварных проблем летнего сезона является вершинная гниль, которая за считанные дни способна уничтожить значительную часть урожая. Главред расскажет о том, как бороться с этой болезнью.

Автор YouTube-канала "Дача Агронома" в своём новом видео подробно объяснил природу этого нарушения. Он рассказал, почему на плодах появляются характерные тёмные пятна, как отличить вершинную гниль от фитофтороза и что нужно сделать немедленно, чтобы спасти кусты.

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Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

Главная коварность верхушечной гнили заключается в том, что огородники часто путают её с грибковыми заболеваниями и начинают безрезультатно обрабатывать грядки фунгицидами. На самом деле проблема имеет совершенно иную природу.

Это не инфекционное заболевание, а физиологическое нарушение у растения, вызванное острым дефицитом кальция в плодах, - подчеркивает эксперт.

Почему возникает верхушечная гниль на помидорах

Болезнь проявляется в виде плоского или вдавленного сухого пятна серого, серо-коричневого или черного цвета на верхушке плода. Основная причина - дефицит кальция, который чаще всего обостряется во время продолжительной жары и неравномерного полива. При высокой температуре корневая система не успевает усваивать и транспортировать этот элемент к молодым плодам.

Для профилактики и борьбы с верхушечной гнилью агроном советует действовать комплексно.

Наладить полив

Почва под томатами не должна пересыхать до появления трещин, а затем резко переувлажняться.

Замульчировать грядки

Мульча помогает удерживать влагу в почве и защищает корни от перегрева.

Видео о том, как бороться с верхушечной гнилью, можно посмотреть здесь:

Подкармливать кальцием

Растения нужно регулярно подкармливать удобрениями, содержащими кальций в доступной для них форме.

Если проблема уже проявилась и плоды начали массово чернеть, обычные прикорневые подкормки будут действовать слишком медленно. В такой ситуации нужны срочные меры.

Когда верхушечная гниль уже массово уничтожает томаты, требуется экстренное лечение - опрыскивание непосредственно по листьям и плодам раствором хелата кальция или кальциевой селитры, - объясняет автор видео.

Такая внекорневая подкормка помогает кальцию быстрее попасть в ткани растения и остановить поражение новых плодов, которые только начинают завязываться.

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал делает акцент на полезных лайфхаках для дачников, позволяющих избежать потерь урожая.

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