Ошибки при выращивании помидоров: что мешает получить богатый урожай

Урожай помидоров зависит от правильного ухода. Чтобы урожай был обильным, обеспечивайте стабильный полив, вносите калийные удобрения и удаляйте пасынки.

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Уход за помидорами / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Как правильно поливать помидоры летом

Почему важно удалять пасынки

Какая подкормка способствует плодоношению

Многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда кусты помидоров активно растут, обильно зеленеют и цветут, но почти не дают плодов. По словам специалистов, чаще всего причиной низкой урожайности становятся три распространенные ошибки в уходе. Чтобы получить богатый урожай томатов этим летом, достаточно скорректировать режим полива, правильно подобрать подкормку и своевременно удалять лишние побеги. Главред расскажет о том, как быстро исправить ситуацию.

Эксперт по садоводству и инфлюенсер Иш отмечает , что отсутствие плодов на цветущих кустах часто связано именно с ошибками в уходе. По его словам, растение таким образом сигнализирует, что ему не хватает надлежащих условий для развития.

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Поливайте регулярно, без резких перепадов

Правильный полив - один из ключевых факторов хорошего урожая, ведь во время формирования плодов томаты нуждаются в большем количестве влаги. Блогер предостерегает от распространенной ошибки - чередования длительной засухи и чрезмерного полива.

Убедитесь, что помидоры хорошо политы. Держите почву постоянно слегка влажной и не допускайте, чтобы она то пересыхала, то переувлажнялась. Это вызывает у растения стресс, из-за которого плоды могут не завязываться, а если и появятся, то часто растрескиваются, - объясняет Иш.

Регулярно подкармливайте калием

Во время активного плодоношения кусты нуждаются в дополнительных питательных веществах. Специалист рекомендует подкармливать томаты раз в одну-две недели жидким удобрением с высоким содержанием калия, которое способствует образованию новых завязей и развитию плодов.

Подкормку проводят следующим образом:

разведите один колпачок жидкого удобрения в 4–5 литрах воды;

хорошо перемешайте раствор;

полейте им почву вокруг корневой системы.

Видео о том, как ухаживать за томатами летом, можно посмотреть здесь:

Удаляйте пасынки

Несвоевременное удаление пасынков или полный отказ от этой процедуры может существенно снизить урожайность. В таком случае растение тратит питательные вещества на наращивание зеленой массы, а не на формирование плодов.

Между главным стеблем и боковой ветвью появляются новые побеги - пасынки. Они активно растут, но при этом отнимают у растения силы и питательные вещества. Из-за этого томат направляет энергию на рост зелени, а не на развитие плодов, - отмечает эксперт.

Удалять пасынки можно секатором или просто аккуратно отщипывать их пальцами.

Специалист подчеркивает, что соблюдение этих трех простых правил поможет растениям направить все силы на формирование плодов, повысить урожайность и ускорить их созревание.

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