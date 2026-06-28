Секрет обильного урожая огурцов: почему опытные огородники поливают их дрожжами

Дрожжи содержат витамины группы В, аминокислоты, ферменты и микроэлементы, которые благотворно влияют на развитие растений.

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Как подкормить огурцы дрожжами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Чем подкормить огурцы

Как ухаживать за растениями в летнюю жару

Конец июня — важный период для всех, кто мечтает о хрустящих домашних огурцах. Именно сейчас растения активно наращивают побеги, цветут и формируют первые завязи. Чтобы помочь кустам справиться с этой нагрузкой и удвоить будущий урожай, эксперты советуют обратить внимание на простую, но чрезвычайно эффективную и недорогую подкормку — обычные дрожжи.

Как отмечает издание Kobieta, это копеечное средство способно творить настоящие чудеса на грядках.

В чём заключается суперсила дрожжевого удобрения

Дрожжи действуют не просто как химическая подкормка, а как мощный природный биостимулятор. Они богаты витаминами группы B, растительными ферментами, аминокислотами и важными микроэлементами.

Попадая в землю, дрожжи активируют почвенные бактерии. Эти микроорганизмы начинают быстрее перерабатывать органику, помогая огурцам максимально усваивать азот и другие питательные вещества. Результат — крепкие корни, устойчивость к болезням и рекордное количество завязей.

Как приготовить "эликсир роста": пошаговый рецепт

Для приготовления чудо-удобрения вам понадобятся ингредиенты, которые точно найдутся на каждой кухне: 100 граммов свежих дрожжей (или один стандартный пакетик сухих), 2–3 столовые ложки сахара и 10 литров теплой воды.

Процесс приготовления и применения:

Активация : растворите дрожжи и сахар в небольшом количестве теплой воды. Оставьте смесь примерно на 2 часа в тёплом месте, чтобы начался процесс брожения.

: растворите дрожжи и сахар в небольшом количестве теплой воды. Оставьте смесь примерно на 2 часа в тёплом месте, чтобы начался процесс брожения. Разведение : вылейте полученную закваску в 10 литров теплой воды и тщательно перемешайте.

: вылейте полученную закваску в 10 литров теплой воды и тщательно перемешайте. Полив : поливайте огурцы строго под корень (предварительно увлажнив почву чистой водой). Старайтесь, чтобы капли не попадали на листья.

: поливайте огурцы строго под корень (предварительно увлажнив почву чистой водой). Старайтесь, чтобы капли не попадали на листья. Совет : повторяйте такую процедуру каждые 2–3 недели в течение всего лета — и кусты отблагодарят вас длительным и обильным плодоношением.

Золотые правила ухода за огурцами

Помимо подкормки, огурцам требуется пристальное внимание, ведь летняя жара может стать для них серьёзным стрессом. Для правильного полива важно помнить, что эти овощи обожают влагу, но не переносят "болота", поэтому поливать их следует исключительно теплой, нагретой на солнце водой рано утром или вечером после захода солнца.

Также необходима надежная защита от вредителей, поскольку в этот период активизируются тля и паутинный клещ. Регулярно осматривайте обратную сторону листьев и при первых признаках появления вредителей не спешите покупать агрессивные химические средства, а воспользуйтесь проверенными натуральными средствами, такими как раствор калийного мыла или крепкий настой чеснока.

Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

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