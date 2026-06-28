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Жара губит помидоры: как правильно защитить грядки и сохранить завязь

Марина Иваненко
28 июня 2026, 13:07
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В жаркую погоду помидоры требуют особого ухода. Не следует обрывать у них листья или перекармливать удобрениями, чтобы сохранить завязь и будущий урожай.
Как сохранить помидоры в жару
Как сохранить помидоры в жару / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Чего нельзя делать с помидорами в жару
  • Как сохранить цветки и будущий урожай

Летняя жара часто становится серьёзным испытанием для овощных культур, особенно для помидоров, у которых из-за высоких температур может опадать цвет. В то же время правильный уход и отказ от некоторых привычных процедур помогают растениям легче пережить жару и сформировать щедрый урожай. Главред расскажет об этом подробнее.

Опытом выращивания томатов в период сильной жары поделилась автор YouTube-канала "В гостях у Тани". По её словам, главное правило при экстремальных температурах — не создавать растениям дополнительного стресса и дать им спокойно пережить неблагоприятный период.

видео дня

Основные правила ухода в жару

Не пасынкуйте и не обрезайте листья

Огородница советует полностью отказаться от пасынкования низкорослых сортов и не обрывать нижние листья в жаркие дни.

Я на томатах вообще не обрываю нижнюю листву. Каждый оторванный листок — это для растения, во-первых, стресс, а во-вторых — естественная защита от солнца, — объясняет автор видео.

Создайте естественное затенение

Эффективным способом защиты является высадка двух кустов в одну лунку. Так растения затеняют друг друга, меньше перегреваются и лучше выдерживают сильные порывы ветра.

Не злоупотребляйте поливом

Если нет системы капельного орошения, не стоит постоянно носить воду вручную. По словам садовода, после коротких летних дождей растения часто получают достаточно влаги для нормального развития.

Видео о том, как сохранить помидоры в период аномальной жары, можно посмотреть здесь:

Как поддержать завязь

Чтобы сохранить цветение и стимулировать образование плодов в жару, томатам нужна дополнительная поддержка. Вместо обычного бора или агрессивных подкормок специалистка рекомендует использовать биологические стимуляторы роста с антистрессовым действием.

Для листовой подкормки она применяет препарат на основе гуминовых кислот и ауксинов из расчета 5 мл на 5 литров воды. Такая обработка помогает предотвратить увядание цветков и стимулирует образование новых плодовых кистей.

Как правильно поливать помидоры
Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Чего нельзя делать с помидорами в жару

Во время продолжительной жары стоит отказаться от агрессивных минеральных удобрений и сомнительных народных средств.

Просто нужно оставить растения в покое на время жары. Меньше к ним прикасаться, не поливать йодом или другими средствами, чтобы не обжечь. В сильную жару такие подкормки могут только навредить, — подчеркивает автор видео.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить кусты томатов здоровыми и получить щедрый урожай даже тогда, когда температура воздуха в тени превышает +40 градусов.

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Об источнике: YouTube-канал "В гостях у Тани"

"В гостях у Тани" — украинский YouTube-канал, который ведет женщина. Автор канала рассказывает о том, как правильно выращивать овощи, фрукты и цветы, как правильно ухаживать за ними, чтобы они росли здоровыми и сильными. На канал подписаны более 57 тысяч пользователей.

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