Свекла и морковь вырастут сладкими и крупными: чем подкормить в июле

В середине лета у моркови и свеклы активно формируются корнеплоды, и именно в этот период меняются их потребности в питании

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Чем подкормить морковь и свеклу в июле / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Чем подкормить морковь летом

С наступлением лета у моркови и свеклы прекращается рост ботвы и начинается формирование корнеплодов. Именно сейчас от правильной подкормки зависит, будут ли овощи крупными, сочными и сладкими.

Главред объяснит, какие удобрения помогут моркови и свекле набрать массу и избежать горечи.

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Почему стоит сменить удобрения летом

На этапе формирования корнеплодов азот становится нежелательным. Его избыток приводит к накоплению нитритов, что делает овощи вредными и ухудшает их вкус, пишет РБК-Украина. Зато моркови и свекле крайне необходимы калий и фосфор. Калий отвечает за накопление сахаров, благодаря чему плоды становятся сладкими и ароматными. Фосфор стимулирует рост массы корнеплодов и обеспечивает их лежкость — способность долго храниться зимой без потери качества.

Чем подкормить свеклу и морковь летом

Для летней подкормки можно использовать как готовые минеральные комплексы, так и натуральные средства.

Минеральные удобрения

Для быстрой и эффективной подкормки моркови и свеклы летом чаще всего используют суперфосфат, монофосфат калия или нитрат калия. Эти препараты обеспечивают растения необходимыми элементами для формирования крупных и сладких корнеплодов. Обычно 25 граммов удобрения растворяют в ведре воды (10 литров) и поливают каждое растение примерно стаканом раствора.

Древесная зола

Зола является природным источником калия и многих микроэлементов, которые способствуют сладкому вкусу и прочности корнеплодов. Для приготовления раствора берут 200 граммов золы, растворяют в 10 литрах тёплой воды и поливают под каждое растение по стакану.

Травяной настой

Экологичный и доступный вариант подкормки — настой из сорняков. Ведро наполняют одуванчиком или клевером на две трети, заливают горячей водой и оставляют настаиваться на три суток. После этого концентрат процеживают и разбавляют чистой водой в соотношении 1:5. Такой настой содержит комплекс полезных веществ, которые стимулируют развитие корнеплодов и поддерживают их естественный иммунитет.

Что любит и чего не любит свекла / Инфографика: Главред

Как правильно вносить удобрения

Чтобы подкормка была безопасной и эффективной, важно соблюдать несколько правил.

Все удобрения вносят только во влажную почву — после дождя или обильного полива. Если этого не сделать, можно повредить корневую систему. Категорически запрещено использовать свежий навоз, ведь он вызывает сильные ожоги корней.

Обычно достаточно одной подкормки за сезон. Если почва бедная, процедуру можно повторить через две недели. Важно также прекратить внесение любых удобрений за месяц до сбора урожая, чтобы овощи были безопасными и качественными.

Смотрите видео о том, чем подкормить свеклу в период роста корнеплодов:

@_yuliia_chumak_ Подкормка в период роста корнеплода Как только свекла начинает утолщаться, ей нужен калий — он отвечает за сахаристость и сочность. Варианты: 1 стакан древесной золы на 10 л воды (настоять сутки) 1 чайная ложка сульфата калия на 10 л воды. Почему зола? Она не только питает, но и снижает кислотность почвы, улучшая её структуру. Финальная подкормка (за 3–4 недели до сбора урожая) Чтобы избежать появления белых прожилок и пустот, свекле необходим бор. Как применять: 1 чайная ложка борной кислоты на 10 л воды. Опрыскайте листья в пасмурную погоду. Мякоть становится однородной, насыщенного цвета. #свекла ♬ оригинальный звук — _Yuliia_Chumak_

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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