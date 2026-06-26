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Посевной календарь на июль 2026: в какие дни урожай будет лучше

Константин Пономарев
26 июня 2026, 12:48
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Лунный посевной календарь на июль 2026 года подскажет, когда лучше сеять овощи, зелень и цветы, а в какие дни посадочные работы стоит отложить.
В июле многие культуры уже начинают плодоносить, однако сезон посевов еще не заканчивается
В июле многие культуры уже начинают плодоносить, однако сезон посевов еще не заканчивается / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какие дни июля 2026 года считаются наиболее благоприятными для посева
  • Какие овощи, зелень и цветы можно сеять в середине лета
  • В какие даты лучше отказаться от посадки растений

Июль для садоводов и огородников является одним из самых насыщенных месяцев сезона. В это время продолжается уход за растениями, начинается сбор первых урожаев, а освободившиеся после ранних культур грядки можно использовать для повторных посевов.

Чтобы правильно спланировать работы на участке, многие дачники ориентируются на фазы Луны. Главред рассказывает, как посевной календарь на июль 2026 года может помочь выбрать благоприятные дни для посадки овощей, зелени, пряных трав и цветов, а также подскажет, когда лучше отказаться от посевных работ.

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Благоприятные дни для посева и посадки в июле 2026 года

В июле многие культуры уже начинают плодоносить, однако сезон посевов еще не заканчивается. Освободившиеся после раннего картофеля, чеснока, редиса, салата и зелени грядки можно использовать повторно, получив дополнительный урожай осенью.

Посевной календарь на июль 2026 года может помочь выбрать благоприятные дни для посадки
Посевной календарь на июль 2026 года может помочь выбрать благоприятные дни для посадки / Фото: скриншот с Youtube

Согласно лунному календарю, наиболее благоприятными днями для посева, посадки и пересадки растений в июле 2026 года являются: 1, 4–6, 9, 10, 19–28 июля.

В эти дни рекомендуется высевать зелень, корнеплоды, сидераты, пряные травы, а также высаживать отдельные овощные, ягодные и декоративные культуры.

Что можно сеять в июле 2026 года

Середина лета отлично подходит для повторных посевов. Пустые грядки быстро пересыхают, перегреваются и зарастают сорняками, поэтому их лучше сразу использовать под новые культуры.

Овощные культуры

В благоприятные дни рекомендуется высевать:

Редис, редьку, репу — 4–10, 19–23, 26, 27 июля.

Морковь, свеклу — 1, 9, 10 июля.

Лук на зелень, шнитт — 1, 4–10, 19–28 июля.

Лук-порей — 1, 9, 10, 19–28 июля.

Огурцы — 1, 4–6, 9, 10, 22, 23, 27, 28 июля.

Кабачки, патиссоны, тыкву — 1, 4–10, 19–22, 27, 28 июля.

Капусту и кейл — 1, 4–10, 22, 23, 27, 28 июля.

Брокколи и цветную капусту — 1, 9, 10, 22, 23, 27, 28 июля.

Фасоль, горох и другие бобовые — 1, 9–12, 19–21, 27, 28 июля.

Зелень и пряные травы

Для получения свежей зелени до осени можно высевать:

Салаты и цикорий — 1, 4–10, 19–28 июля.

Шпинат — 1, 6–10, 19–28 июля.

Рукколу, кресс-салат и листовую горчицу — 1, 4–6, 9, 10, 19–28 июля.

Укроп, петрушку и кинзу — 1, 4–10, 19–28 июля.

Мангольд и щавель — 9, 10, 19–26 июля.

Базилик, душицу, розмарин и другие пряные травы — 1, 9, 10, 19–28 июля.

Микрозелень — 1, 4–10, 19–28 июля.

Когда сеять сидераты

Для восстановления плодородия почвы сидераты рекомендуется высевать 1, 4–6, 9, 10, 19–21, 24–26 июля.

После уборки раннего урожая они помогут улучшить структуру грунта, сохранить влагу и уменьшить количество сорняков.

Какие цветы можно сеять в июле

Июль подходит не только для овощных культур, но и для декоративных растений. В это время можно высевать двулетние и многолетние цветы, газонные смеси, почвопокровные растения и декоративные травы.

Для посева однолетних цветов благоприятными считаются 1, 9, 10, 17–21, 27 и 28 июля.

Что важно учитывать при июльских посевах

Высокие температуры требуют особого подхода к выращиванию растений. Для повторных посевов рекомендуется выбирать скороспелые сорта, высевать семена только во влажную почву и регулярно следить, чтобы верхний слой земли не пересыхал.

Посевной календарь на июль 2026
Посевной календарь на июль 2026 / Инфографика: Главред

В жаркую погоду также желательно проводить полив утром или вечером и при необходимости притенять молодые всходы.

Неблагоприятные дни для посадки в июле 2026 года

В июле будут и даты, когда посев, посадку и пересадку растений лучше перенести.

Неблагоприятными днями считаются:

2, 3, 13–15, 29–31 июля.

В эти дни рекомендуется отказаться от посевных работ. Вместо этого можно заняться прополкой, подготовкой почвы, ремонтом опор, профилактической обработкой растений от болезней и вредителей, уборкой участка или заготовкой урожая.

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Стоит ли полностью полагаться на посевной календарь

Лунный посевной календарь может быть полезным ориентиром при планировании работ, однако он не является единственным фактором, влияющим на будущий урожай.

При выборе даты для посева важно учитывать погодные условия, температуру и влажность почвы, наличие полива, а также особенности климата конкретного региона. Если благоприятный день совпадает с сильной жарой или засухой, посев лучше перенести либо обеспечить растениям достаточное увлажнение и защиту от палящего солнца.

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