Как спасти капусту от нашествия слизней: огородники раскрыли действенный способ

После дождей активность слизней резко возрастает, поэтому нельзя медлить.

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Как избавиться от слизней на огороде / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как защитить капусту от слизней

Как избавиться от слизней народными методами

Чего боится слизень

После обильных июньских дождей огородники сталкиваются с резким увеличением количества слизней. Влажная среда и тепло создают для них идеальные условия, а капуста становится одной из первых жертв.

Химические средства действуют быстро, но они опасны для людей и животных, поэтому агрономы советуют обращать внимание на натуральные методы, пишет Главред со ссылкой на издание "На пенсии".

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Кукурузная мука

Слизни активно реагируют на запах кукурузной муки, однако их пищеварительная система не может её переварить. Для ловушки достаточно насыпать 2–3 столовые ложки муки в стеклянную банку и поставить её горизонтально возле грядки. Ночью вредители заползают внутрь, а утром банку убирают вместе с ними.

Как избавиться от слизней и улиток / Инфографика: Главред

Барьеры из природных материалов

Чтобы затруднить передвижение слизней, вокруг кочанов создают защитные полосы шириной 5–7 см. Для этого используют измельченную яичную скорлупу, сухой речной песок или древесную золу. Такие материалы образуют поверхность, по которой моллюскам трудно передвигаться. Зола также обогащает почву калием, что положительно влияет на развитие капусты.

Пивные ловушки

Запах брожения привлекает слизней, особенно хорошо работают тёмные сорта пива. Для ловушки берут обрезанные пластиковые бутылки или одноразовые стаканчики, закапывают их в землю так, чтобы край находился на уровне почвы, и наливают немного пива. За ночь вредители собираются на запах и попадают в жидкость. Чтобы ловушка оставалась эффективной, её следует обновлять каждые 2 дня.

Смотрите видео о том, чем обработать капусту от гусениц:

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