Не испортят никакие вредители: как правильно ухаживать за капустой

Что узнаете:
- Как ухаживать за капустой
- Чем подкармливать капусту
- Как защитить капусту от вредителей
Защитить капусту от вредителей - важная задача огородников. Урожай может трескаться, на него могут нападать вредители. В материале Главреда вы можете узнать, как защитить капусту и ухаживать за ней.
Для начала давайте разберемся, какие вредители капусты могут стать настоящей проблемой:
- капустная белянка (гусеницы),
- крестоцветная блошка,
- тля,
- слизни,
- капустная муха.
Уход за капустой
Сразу после высадки рассады необходимо укрыть посадку агроволокном. Это поможет уберечь капустку от откладывания яиц бабочкам и защитит от блошек.
Также необходимы правильно выбрать место для выращивания капусты. Нельзя выращивать её на одном и том же месте подряд. Обязательно нужно удалять все сорняки.
Подкормка капусты
Если вы столкнулись с появлением крестоцветной блошки, вам поможет зола. Необходимо опудрить капусту золой по влажным листьям.
Настой чеснока, лука или полыни будет отпугивать тлю и гусениц. При этом нужно регулярно осматривать листья и вручную убирать яйца и гусениц.
Если вы хотите защитить капусту от слизней, то необходимо вокруг растений рассыпать сухую золу или специальные гранулированные средства.
Если же вредителей очень много, то могут потребоваться инсектициды, разрешенные для капусты в Украине. При этом нужно строго соблюдать инструкцию, сроки ожидания и меры безопасности.
Как правильно ухаживать за капустой:
Вас также заинтересует:
- Перец останавливает рост: садовник назвал подкормку, которая вернет его к жизни
- Куда девать скошенную траву: лучшие способы использовать отходы с пользой
- Фитофтора исчезнет с помощью копеечного средства: чем опрыскать помидоры
Что за овощ белокочанная капуста?
Белокочанная капуста — овощная культура, ценный и широко распространённый пищевой продукт. Употребляется в пищу в свежем виде, в составе горячих блюд, используется для квашения и маринования, сообщает портал "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред