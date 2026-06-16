Не испортят никакие вредители: как правильно ухаживать за капустой

В материале вы узнаете, как защитить капусту от вредителей и чем её подкармливать.

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Как правильно выращивать капусту / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что узнаете:

Как ухаживать за капустой

Чем подкармливать капусту

Как защитить капусту от вредителей

Защитить капусту от вредителей - важная задача огородников. Урожай может трескаться, на него могут нападать вредители. В материале Главреда вы можете узнать, как защитить капусту и ухаживать за ней.

Для начала давайте разберемся, какие вредители капусты могут стать настоящей проблемой:

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капустная белянка (гусеницы),

крестоцветная блошка,

тля,

слизни,

капустная муха.

Что посадить рядом с капустой / Инфографика: Главред

Уход за капустой

Сразу после высадки рассады необходимо укрыть посадку агроволокном. Это поможет уберечь капустку от откладывания яиц бабочкам и защитит от блошек.

Также необходимы правильно выбрать место для выращивания капусты. Нельзя выращивать её на одном и том же месте подряд. Обязательно нужно удалять все сорняки.

Что любит и чего не любит капуста / Инфографика: Главред

Подкормка капусты

Если вы столкнулись с появлением крестоцветной блошки, вам поможет зола. Необходимо опудрить капусту золой по влажным листьям.

Настой чеснока, лука или полыни будет отпугивать тлю и гусениц. При этом нужно регулярно осматривать листья и вручную убирать яйца и гусениц.

Если вы хотите защитить капусту от слизней, то необходимо вокруг растений рассыпать сухую золу или специальные гранулированные средства.

Если же вредителей очень много, то могут потребоваться инсектициды, разрешенные для капусты в Украине. При этом нужно строго соблюдать инструкцию, сроки ожидания и меры безопасности.

Как правильно ухаживать за капустой:

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