Белорусов спросили, понимают ли они украинский язык: неожиданные ответы

Вы узнаете:
- Понимает ли большинство белорусов украинский язык
- Могут ли белорусы читать книги на украинском языке
Украинцы часто понимают поляков, когда те говорят на родном языке. А все потому, что украинский и польский языки родственные. И родство с украинским имеют еще несколько языков.
В частности, Главред выяснил, что украинский и белорусский языки похожи. Это вызвало активное обсуждение в Threads после того, как пользовательница под ником mora.tys.life спросила, понимают ли белорусы украинский язык так же, как украинцы - белорусский.
Что ответили белорусы
Большинство комментаторов поста заявили, что белорусы прекрасно понимают украинский язык и даже могут читать украинские книги.
"Понимаем почти всё. На 95 процентов. Ваш язык очень красивый".
"Читаю книги (на украинском - Главред) без проблем. В тюрьме прочитал "Кобзарь" Шевченко".
"Да, нет никаких проблем читать украинские новости, книги или понимать любые разговоры, программы".
Украинцы также оставили комментарии под постом, отметив, что при общении с друзьями из Беларуси им даже не нужно менять язык.
"У меня есть знакомая белоруска. Я общаюсь с ней на украинском, а она со мной на белорусском. Это так круто - разговаривать на разных языках и прекрасно понимать друг друга", - написала alla_kishek.
@shymanovski Да здравствует Беларусь! Слава Украине! ?#украинский#белорусский♬ оригинальный звук - Андрей Шимановский
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Об источнике: Threads
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