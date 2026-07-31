Белорусов спросили, понимают ли они украинский язык: неожиданные ответы

В соцсетях пользователи были поражены тем, насколько похожи украинский и белорусский языки.

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Белорусы поделились впечатлениями об украинском языке / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Понимает ли большинство белорусов украинский язык

Могут ли белорусы читать книги на украинском языке

Украинцы часто понимают поляков, когда те говорят на родном языке. А все потому, что украинский и польский языки родственные. И родство с украинским имеют еще несколько языков.

В частности, Главред выяснил, что украинский и белорусский языки похожи. Это вызвало активное обсуждение в Threads после того, как пользовательница под ником mora.tys.life спросила, понимают ли белорусы украинский язык так же, как украинцы - белорусский.

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Пост о понимании белорусами украинского языка / фото: скриншот

Что ответили белорусы

Большинство комментаторов поста заявили, что белорусы прекрасно понимают украинский язык и даже могут читать украинские книги.

"Понимаем почти всё. На 95 процентов. Ваш язык очень красивый".

"Читаю книги (на украинском - Главред) без проблем. В тюрьме прочитал "Кобзарь" Шевченко".

"Да, нет никаких проблем читать украинские новости, книги или понимать любые разговоры, программы".

Комментарии под постом об украинском языке / фото: скриншот

Украинцы также оставили комментарии под постом, отметив, что при общении с друзьями из Беларуси им даже не нужно менять язык.

"У меня есть знакомая белоруска. Я общаюсь с ней на украинском, а она со мной на белорусском. Это так круто - разговаривать на разных языках и прекрасно понимать друг друга", - написала alla_kishek.

Комментарии под постом об украинском языке / фото: скриншот

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