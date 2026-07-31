1 августа - Медовый Спас: что можно и нельзя делать на праздник

1 августа церковь чествуют праздник Вынесения честных древ Животворящего Креста Господня.

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1 августа - Медовый Спас / кллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Почему праздник называют Маковеем

Что нельзя делать на Медовый Спас

Народные приметы на Медовый Спас

В 2026 году Медовый Спас будут праздновать 1 августа. Именно в этот день православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь чествуют праздник Вынесения честных древ Животворящего Креста Господня, а также память святых мучеников Маккавеев. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Ранее по юлианскому календарю этот праздник приходился на 14 августа, однако после календарной реформы дата сместилась на 13 дней назад.

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Почему праздник называют Маковеем

Многие ошибочно считают, что название праздника "Маковей" связано с маком. На самом деле оно происходит от имени святых мучеников Маккавеев, память которых православная церковь чтит 1 августа.

Со временем церковная традиция переплелась с народными обычаями. Поскольку именно в начале августа созревает мак, его вместе с медом и полевыми цветами начали приносить в храм для освящения.

Так появился обычай освящать особые букеты - маковейчики. После богослужения их приносили домой и хранили в течение всего года. В народе считалось, что такие букеты оберегают жилище от бед, способствуют семейному согласию и являются символом благополучия и достатка.

История Медового Спаса

История праздника уходит в первые века христианства. В Византии в августе из-за жары часто распространялись разные болезни. Чтобы благословить город и попросить Божьей защиты, святыни с частью Животворящего Креста Господня торжественно выносили из храма и проходили с ними по улицам. Постепенно эта традиция распространилась и на другие православные страны.

В Украине церковный праздник органично соединился с народными обрядами завершения первого сбора меда. Пчеловоды благодарили за урожай, хозяйки пекли блюда с медом и маком, а люди просили здоровья, благополучия и Божьего благословения на будущий год.

Что освячивают на Медовый Спас

Самая известная традиция этого дня - поход в храм с корзиной или праздничным букетом. Чаще всего украинцы освящают:

мед нового сбора

мак

воду

душистые травы

маковийчик

сезонные цветы

домашную выпечку с медом или маком

Освященный мед традиционно пробуют всей семьей. Считается, что он символизирует благосостояние, здоровье и достаток.

Традиции Медового Спаса

В течение веков Медовый Спас был не только важным церковным праздником, но и особым днем для украинских семей. Наши предки верили, что именно в этот день нужно поблагодарить Бога за обильный урожай, помолиться за здоровье близких и начать новый этап сельскохозяйственных работ.

После богослужения семьи собирались за одним столом, пробовали освященный мед, угощали им соседей и родных. Считалось хорошей приметой угостить сладостями детей, пожилых людей и тех, кто нуждается в помощи.

Еще одним символом праздника был маковийчик - букет из полевых цветов, ароматных трав и спелого мака. Его приносили домой после освящения и хранили возле икон до следующего года. По народным верованиям, он должен был оберегать семью от проблем, приносить мир и достаток.

Что нельзя делать на Медовый Спас

Большинство народных запретов носят скорее традиционный, чем церковный характер. Они сформировались на протяжении многих поколений как часть украинской культуры.

По народным обычаям, в этот день не рекомендуется:

ссориться и оскорблять других;

завидовать или желать кому-нибудь зла;

отказывать в помощи нуждающимся;

чрезмерно веселиться или злоупотреблять алкоголем;

пренебрегать молитвой и духовным содержанием праздника.

В народе также верили, что в этот день не следует начинать конфликты, ведь они могут затянуться надолго.

Народные приметы на Медовый Спас

Самые известные приметы:

если на Медового Спаса идет дождь, осенью будет много грибов;

солнечный день предвещает теплый август;

прохладное утро обещает раннюю осень;

если пчелы активно летают возле ульев, погода еще долго будет оставаться теплой;

сильный ветер может свидетельствовать о холодной осени.

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