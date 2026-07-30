Секрет здоровых помидоров до октября: чем обработать кусты перед созреванием

Огородник поделился проверенной годами методикой окончательной обработки кустов перед созреванием плодов.

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Чем обработать помидоры перед созреванием - защита помидоров от фитофторы и жары / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Чем обработать помидоры от фитофторы перед созреванием

Как защитить помидоры от жары и перепадов температур

Зачем использовать антистрессанты для томатов

Нынешний сезон оказался сложным для огородников из-за резких перепадов температуры: жара до +37 °C внезапно сменяется холодом до +18 °C. Из-за таких стрессов кусты томатов не спешат налиться спелым цветом, а риск развития фитофтороза и других грибковых болезней существенно возрастает. Огородник и автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" Андрей провёл заключительную профилактическую обработку томатов перед началом массового созревания урожая. По его словам, главная цель сейчас - защитить растения и не использовать агрессивные химикаты, когда плоды уже созревают.

Главред выяснил, чем опрыскивать помидоры перед массовым созреванием плодов.

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"По общему состоянию листьев - более-менее. Где-то есть несколько пятен внизу, но в целом всё нормально. Поскольку помидоры уже начнут созревать, то не хочется потом считать дни после обработки", - рассказал огородник.

Каким препаратом обработать томаты от фитофторы перед сбором урожая

Для завершающей профилактики огородник советует выбирать системные фунгициды с коротким периодом ожидания.

"Я беру системный фунгицид широкого спектра действия. У него период ожидания всего 5 дней", - пояснил Андрей.

По словам блогера, этот препарат с коротким сроком ожидания уже доказал свою эффективность на его участке в прошлом сезоне.

"В прошлом году это средство отлично сработало, сильной фитофторы не было, и помидоры спокойно созревали вплоть до 2–3 октября", - отметил огородник.

Как рассчитать дозировку фунгицида для опрыскивания

Норма расхода средства рассчитывается в зависимости от объема опрыскивателя:

"Его дают из расчёта 6 миллилитров на 5 литров воды. У меня бак на 15 литров, поэтому понадобится три стандартных пакетика", - уточнил Андрей.

Зачем давать томатам антистрессант при перепадах температур

Помимо защиты от болезней, кустам требуется поддержка во время температурных колебаний. Для этого в баковую смесь Андрей добавляет органический антистрессант на основе экстракта морских водорослей.

"Антистрессант облегчает действие фунгицида, и растение лучше его усваивает. Также он подготавливает помидоры к резким перепадам температуры - когда с +18 °C внезапно становится +37 °C. Это средство следует вносить за 2–3 дня до возможного стресса", - рассказал огородник.

Препарат обладает богатым биостимулирующим составом, укрепляющим иммунитет растений.

"Он содержит аминокислоты, экстракт морских водорослей, осморегуляторы и микроэлемент бор - всё, что сейчас необходимо томатам", - подчеркнул блогер.

Какую дозировку антистрессанта использовать для томатов

Нормы расхода биостимулятора отличаются от норм расхода фунгицида.

"Антистрессант я вношу из расчета 25 миллилитров на 10 литров воды", - подчеркнул Андрей.

Огородник убеждает, что такая своевременная профилактика избавляет от хлопот в период массового сбора плодов.

"Если провести профилактику именно перед созреванием, то потом не придется бегать и опрыскивать кусты, а можно будет спокойно собирать чистый и здоровый урожай", - подытожил Андрей.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком. Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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