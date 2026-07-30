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Странно, но гениально: почему хозяйки начали клеить двусторонний скотч на веник

Юрий Берендий
30 июля 2026, 13:08
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Простой трюк с лентой помогает собрать даже мельчайшую пыль и волосы, не поднимая их в воздух.
Зачем приклеивать двусторонний скотч к метле - простой лайфхак для идеальной уборки
Зачем приклеивать двусторонний скотч к метле - простой лайфхак для идеальной уборки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Зачем клеить двусторонний скотч на метлу
  • Почему пыль разлетается при подметании метлой

Уборка пола обычной метлой часто превращается в бесконечный процесс: мелкая пыль, шерсть и волосы вместо того, чтобы собираться в кучку, поднимаются в воздух или разлетаются по всей комнате. Из-за этого после подметания приходится снова протирать поверхности. Решить эту проблему можно с помощью одного простого бытового приёма. Двусторонний скотч, приклеенный к щетине обычной метлы, способен собрать даже мельчайшую пыль и волосы. Об этом методе рассказал автор популярного YouTube-канала Smart Fox.

Главред выяснил, как собрать мелкую пыль и волосы с пола без пылесоса.

видео дня

Как подметать пол, чтобы пыль не поднималась в воздух

По его словам, ленту крепят вдоль передней части метлы так, чтобы она почти касалась пола, но не мешала движению щетины.

"Сейчас каждый раз, когда я пользуюсь метлой, я прикрепляю к её передней части скотч, и на то есть очень веская причина. Для этого я просто использую свою обычную метлу и двусторонний скотч. Теперь я отрезаю скотч так, чтобы его длина точно соответствовала длине передней части моей метлы, и приклеиваю его к щетине так, чтобы во время подметания он не касался пола, но все же оставалась достаточно близко к ней", - рассказал автор канала Smart Fox.

Почему пыль поднимается в воздух во время уборки

Классическое подметание, по наблюдениям блогера, имеет существенный недостаток: часть мусора не попадает в совок, а разлетается вокруг, и именно мелкие частицы впоследствии оседают на мебели и полу.

"Часто бывает, что часть грязи снова отлетает в сторону. Даже во время подметания многие мелкие частицы пыли снова поднимаются в воздух, или, например, волоски, и они затем разносится дальше по всей квартире. И именно этого мы можем избежать с помощью ленты", - отмечает блогер.

Смотрите видео о том, как быстро собрать шерсть животных с пола дома:

Как скотч на метле заменяет совок

Клейкая поверхность, прикрепленная к щетине, работает как магнит для грязи: весь мусор оседает непосредственно на ленте, а не рассыпается снова по полу. По словам автора, это срабатывает даже при уборке значительного количества грязи.

"Ведь все частицы пыли, какими бы мелкими они ни были, прилипают здесь к ленте. И это работает даже в том случае, если у вас гораздо больший беспорядок, как у меня здесь. В итоге вся грязь действительно прилипает к лицевой стороне моей двусторонней ленты, и мне остается только оторвать этот маленький кусочек и выбросить его", - отмечает автор Smart Fox.

Если грязи немного, ленту можно не менять сразу - она выдерживает несколько уборок подряд, пока клейкая поверхность окончательно не заполнится мелким мусором.

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox"

"Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в реализации.

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