Тодоренко пожаловалась, что не справляется с детьми

Запроданка Регина Тодоренко поделилась, что ей тяжело даются собственные дети.

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Регина Тодоренко не может управиться с детьми / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Кратко:

Что сказала Тодоренко

Почему она не справляется с детьми

Запроданка Регина Тодоренко, которая живет и работает в РФ, несмотря на террористическое вторжение в родную Украину, не справляется со своими тремя сыновьями.

Как пишут российские пропагандисты, Тодоренко жалеет, что родила третьего.

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"Всегда думала, что где двое, там и трое детей. Но ничего подобного! Мы никогда не проедем в такси впятером с детьми, не поселимся в одном номере, не поместимся в купе. С рождением третьего жизнь изменилась в геометрической прогрессии. Нам нужно расширяться и не только в любви. Считаю, что к материнскому капиталу надо добавить еще 20-30 квадратных метров", - высказывается малодушная телеведущая.

Регина Тодоренко жалуется на детей/ фото: t.me, Регина Тодоренко

Она также говорит, что у нее несколько нянь.

"Мне нужны няни, чтобы я могла больше времени проводить с детьми и чтобы у меня была возможность хотя бы поесть. Тогда я не буду тратить время на готовку. Наши няни - настоящие сокровища. Я их очень люблю и бесконечно им благодарна", - подлизывается она.

Кроме того, Тодоренко добавляет, что дети ей даются тяжело.

"Я являюсь некой мотивацией для других рожающих женщин. Но мне все это очень тяжело дается. Девочку очень хочу", - добавила она.

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О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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