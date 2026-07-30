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Оккупанты атаковали ракетами Львов: под завалами жилых домов ищут людей

Анна Ярославская
30 июля 2026, 06:50обновлено 30 июля, 07:57
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Продолжается спасательная операция. Жители помогают спасателям разбирать завалы.
Обстрел Львова - повреждены жилые дома
Обстрел Львова - повреждены жилые дома / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

Кратко:

  • Во Львове прогремели взрывы во время обстрела
  • В городе повреждены жилые дома на улицах Патона и Выговского
  • Под завалами остаются люди, спасатели ликвидируют пожары

Рано утром 30 июля на фоне массированного обстрела Украины во Львове прогремели взрывы. В городе активно работала ПВО. По предварительным данным, повреждены два жилых дома. Есть пострадавшие.

Как сообщил мэр Львова, Андрей Садовый, взрывы были слышны около пяти часов утра.

видео дня

"Горят жилые дома на улицах Патона и Выговского. Продолжается спасательная операция. На месте работают все необходимые службы", - отметил он.

Известно о пяти пострадавших во Львове. Они нуждаются в госпитализации.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также сообщил, что в результате ракетной атаки во Львове повреждены две многоэтажки.

По его данным, известно о 4 пострадавших во Львове.

"Спасатели разбирают завалы. Работу усложняют пожары на местах попадания", - сообщил Козицкий.

Позже Садовый сообщил, что под завалами дома по улице Патона остаются люди.

"Продолжается спасательная операция. Жители помогают спасателям разбирать завалы", - отметил мэр.

Смотрите видео - Во Львове на месте "прилета" разбирают завалы:

Скриншот

Из-за перекрытия улицы Патона общественный транспорт курсирует с изменениями:

  • автобусы в обоих направлениях едут через ул. Городоцкую до Мотозавода, далее – на ул. Выговского;
  • троллейбусы №23 и №30 временно не курсируют.

О 06:52 Козицкий сообщил, что число пострадавших в результате ракетной атаки по Львову возросло до 15. Четырнадцать человек госпитализировали, среди них - один спасатель.

"Под руинами есть люди. ГосЧСники делают все, чтобы как можно быстрее освободить их", - отметил он.

07:28 Во Львове 8 человек травмированы и 7 были спасены в результате российского удара, сообщили в ГосЧС.

В городе зафиксировано несколько "прилетов". Повреждены 2 многоэтажных жилых дома и нежилых сооружений.

В местах попадания возникли пожары. На местах работают все экстренные службы.

  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС

Во Львове продолжают разбирать завалы на местах "прилетов". На руинах разрушенного дома слышны крикик.

Возле дома дежурят местные жители. Одна женщина ждет, пока спасатели найдут под завалами ее зятя и внука, другая - мужа и сына.

Смотрите видео - Во Львове ищут выживших после удара РФ:

Скриншот

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