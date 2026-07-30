Никакой не 'попутчик': как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге

Слово "попутчик" - это калька с русского языка, от которой следует отказаться.

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Как сказать "попутчика" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

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Как правильно заменить русизм "попутчик"

Какие украинские эквиваленты выбрать для дороги

Необходимость делить купе или соседнее кресло в автомобиле часто заставляет нас искать подходящее слово для описания человека рядом. Однако популярное в быту слово "попутчик" - это типичный русизм, от которого давно пора отказаться.

В украинском языке есть прекрасные, благозвучные и исконно украинские аналоги. Главред разобрался, какое слово выбрать в зависимости от контекста вашего путешествия.

Лучший и самый точный заменитель

Если вы просто едете с кем-то в одну сторону или в одном транспорте, используйте слово "попутник". Оно идеально описывает человека, с которым у вас совпал маршрут, пишет Oboz.ua.

Например:

"Випадковий попутник у вечірньому потязі виявився цікавим співрозмовником". "Шукаю попутника для спільної поїздки до гір, щоб розділити витрати на пальне".

Слово для долгого совместного пути

Когда речь идет о человеке, который не просто движется в том же направлении, а делит с вами большую часть путешествия или является вашим постоянным компаньоном, отлично подойдет слово "спутник".

"Він став моїм надійним супутником під час місячного туру Європою".

Слова для более широкого контекста

Если вы хотите подчеркнуть сам факт путешествия, а не только общий маршрут, вспомните о таких красивых словах, как "подорожній" или "подорожанин". Они описывают любого, кто находится в пути.

"Привітний подорожній зупинився, щоб розпитати про місцеві принади".

Так что пополняйте свой словарный запас самобытными украинскими словами - это делает речь более выразительной и естественной.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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