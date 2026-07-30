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Никакой не "попутчик": как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге

Дарья Пшеничник
30 июля 2026, 05:11
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Слово "попутчик" - это калька с русского языка, от которой следует отказаться.

Никакой не 'попутчик': как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге
Как сказать "попутчика" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

Вы узнаете:

видео дня
  • Как правильно заменить русизм "попутчик"
  • Какие украинские эквиваленты выбрать для дороги

Необходимость делить купе или соседнее кресло в автомобиле часто заставляет нас искать подходящее слово для описания человека рядом. Однако популярное в быту слово "попутчик" - это типичный русизм, от которого давно пора отказаться.

В украинском языке есть прекрасные, благозвучные и исконно украинские аналоги. Главред разобрался, какое слово выбрать в зависимости от контекста вашего путешествия.

Лучший и самый точный заменитель

Если вы просто едете с кем-то в одну сторону или в одном транспорте, используйте слово "попутник". Оно идеально описывает человека, с которым у вас совпал маршрут, пишет Oboz.ua.

Например:

  • "Випадковий попутник у вечірньому потязі виявився цікавим співрозмовником".

    "Шукаю попутника для спільної поїздки до гір, щоб розділити витрати на пальне".

Слово для долгого совместного пути

Когда речь идет о человеке, который не просто движется в том же направлении, а делит с вами большую часть путешествия или является вашим постоянным компаньоном, отлично подойдет слово "спутник".

  • "Він став моїм надійним супутником під час місячного туру Європою".

Слова для более широкого контекста

Если вы хотите подчеркнуть сам факт путешествия, а не только общий маршрут, вспомните о таких красивых словах, как "подорожній" или "подорожанин". Они описывают любого, кто находится в пути.

  • "Привітний подорожній зупинився, щоб розпитати про місцеві принади".

Так что пополняйте свой словарный запас самобытными украинскими словами - это делает речь более выразительной и естественной.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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