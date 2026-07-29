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Доллар сорвался в пике, а евро растет: новый курс валют на 30 июля

Руслана Заклинская
29 июля 2026, 16:10
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НБУ снизил официальный курс доллара, а курс евро повысил.
Доллар сорвался в пике, а евро растет: новый курс валют на 30 июля
Курс валют в Украине на 30 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, magnific.com

Вы узнаете:

  • Какой курс доллара установил НБУ на 30 июля
  • Сколько стоит евро 30 июля
  • Каков официальный курс польского злотого

В четверг, 30 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар США незначительно подешевел, тогда как евро и польский злотый продемонстрировали символический рост по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 30 июля составляет 44,88 грн/долл. По сравнению с предыдущим показателем 44,93 грн/долл. американская валюта подешевела примерно на пять копеек.

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Курс евро

Официальный курс евро установлен на уровне 51,08 грн/евро. Накануне он составлял 51,07 грн/евро, поэтому европейская валюта подорожала примерно на одну копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,84/44,89 грн/долл., а к евро - 51,03/51,08 грн/евро.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого

Польский злотый 30 июля будет стоить 11,80 грн/злотый. Днем ранее его официальный курс также составлял 11,80 грн/злотый, однако в точных значениях валюта подорожала примерно на 0,3 копейки.

Каким будет курс валют в начале августа - мнение эксперта

Курс доллара и евро в начале августа, скорее всего, останется близким к уровням, которые наблюдались в июле, если ситуация на мировом рынке топлива не ухудшится. Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По словам банкира, главным фактором для валютного рынка в августе станет стоимость нефтепродуктов, ведь Украина зависит от их импорта. Подорожание топлива может увеличить спрос импортеров на иностранную валюту.

"Именно топливо может стать главным курсовым "нервом" августа. Все будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, безопасности транспортировки энергоносителей через Ормузский пролив и того, насколько быстро страны ОПЕК смогут увеличить добычу", - отметил эксперт.

Лесовой прогнозирует, что с 27 июля по 2 августа курс доллара будет находиться в пределах 44,6–45 грн на межбанке и 44,8–45 грн на наличном рынке. В то же время курс евро ожидается на уровне 50,8–51,5 грн на межбанке и 51–51,5 грн в наличном сегменте.

Курс валют в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины одобрил изменение шрифтового оформления надписи номинала на новой банкноте номиналом 2000 гривен. В НБУ пояснили, что профессиональное сообщество дизайнеров указало на сходство авторской надписи с кириллической адаптацией шрифта российского происхождения, и регулятор решил изменить шрифт надписи.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в ближайшую неделю ожидается затишье для доллара и евро. В прогнозе приведены интервалы 44,5–45 грн для доллара и 50,5–52,5 грн для евро.

Национальный банк Украины опубликовал официальные курсы валют на 29 июля. По данным регулятора, официальный курс на 29 июля зафиксировал рост доллара и снижение евро и злотого.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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