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Банкноту с изображением Василия Стуса перерисуют из-за скандала

Тарас Сидоржевский
15 июля 2026, 20:32
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Причиной послужило сходство авторской надписи номинала с кириллической адаптацией шрифта российского происхождения.
Новая банкнота номиналом 2000 стус
Новая банкнота номиналом 2000 грн / фото: НБУ

Кратко:

  • Нацбанк изменит шрифт надписи на банкноте номиналом 2000 грн
  • Причина - сходство с кириллической адаптацией шрифта из РФ
  • Банкнота поступит в обращение 4 сентября 2026 года

Национальный банк Украины изменит шрифтовое оформление надписи номинала на новой банкноте номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса после того, как профессиональное сообщество дизайнеров обратило внимание на стилистическое сходство надписи с одной из неофициальных кириллических адаптаций шрифта российского происхождения, сообщает Национальный банк Украины.

В НБУ поясняют, что сначала дискуссия носила чисто технический характер - профессиональный шрифтовой пакет банка при работе над надписью не использовался. Однако регулятор решил не углубляться в графологические споры, а устранить даже намек на сходство.

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Графическое изображение букв надписи теперь будет создано в полном соответствии с официальной кириллической версией шрифта Bickham Script, без авторских вариаций художников Национального банка.

"Никаких российских оттенков на банкноте с поэтом"

"Василий Стус - это совесть нации и моральный абсолют. Банкнота с его портретом должна быть безупречна в каждой линии. Мы не будем вступать в графологические дискуссии - у Национального банка есть лицензия, и юридически вопросов здесь нет. Но для нас важен вопрос ценности. Когда надпись на банкноте со Стусом ассоциируется с работой гражданки страны-агрессора – самого факта такой ассоциации достаточно. Никаких российских теней на банкноте с поэтом, которого убила Россия", – прокомментировал Андрей Пишный, председатель Национального банка Украины.

Как создают банкноты и когда вводят новую в обращение

Элементы дизайна украинских банкнот художники Национального банка создают в специальной защищенной программной среде, которая исключает использование сторонних неавторизованных элементов, в частности шрифтовых пакетов. Надписи рисуются вручную, а за основу художники берут отдельные элементы лицензионных шрифтов, которые затем видоизменяют в рамках имеющейся лицензии в качестве авторской версии - именно это и должно было усилить защищенность банкнот.

Поскольку банкнота номиналом 2000 гривен еще не запущена в производство, внесение изменений в оформление надписи не повлияет на сроки ее ввода в обращение. Как и было объявлено ранее, банкнота с портретом Василия Стуса поступит в обращение 4 сентября 2026 года.

Что известно о новой банкноте со Стусом

Напомним, в Украине планируют ввести в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен, которая станет самой крупной по номиналу в национальной валюте. На лицевой стороне новой купюры будет изображен украинский поэт-шестидесятник Василий Стус - один из самых известных представителей движения сопротивления советскому режиму и символ борьбы за свободу слова и национальную идентичность.

Разработчики дизайна добавили несколько чрезвычайно важных художественных деталей, отсылающих к трагической истории украинского Востока.

"Наш поэт-диссидент, замученный в 1985 году Василий Стус. На фоне - буревестник. Это мозаика Аллы Горской и Василия Зарецкого, которая находится в оккупированном Мариуполе, где подверглась разрушениям", - рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алфёров. Также на банкноте воссоздали личную подпись Стуса, взятую непосредственно из его уголовного дела, заведенного КГБ.

Как сообщал Главред, новые банкноты номиналом 2000 гривен будут поступать в обращение исключительно за счет обмена на безналичные средства или обмена на банкноты других номиналов. Таким образом, это не приведет к увеличению денежной массы в экономике, а значит, не повлияет на инфляцию и валютный рынок.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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