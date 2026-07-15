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Всего одна ложка спасет белую одежду: пятна исчезнут без следа

Константин Пономарев
15 июля 2026, 13:23
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Пятна от вишни считаются одними из самых стойких, но одно простое домашнее средство помогает эффективно очистить белую одежду.
На одежде часто появляются трудновыводимые пятна
На одежде часто появляются трудновыводимые пятна / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему пятна от вишни не стоит сразу отправлять в стиральную машину
  • Как одна ложка соды помогает вернуть белизну одежде
  • Какие домашние средства справляются с самыми стойкими пятнами

Летом начинается сезон сочных ягод, а вместе с ним на одежде часто появляются трудновыводимые пятна. Особенно сложно бывает избавиться от следов вишни на белых футболках, рубашках или брюках.

Однако существует простой домашний способ, для которого понадобится всего одна столовая ложка пищевой соды. Об этом пишет Super Express.

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Свежие пятна от вишневого сока считаются одними из самых стойких. Чем дольше они остаются на ткани, тем сложнее вернуть вещи первоначальный вид, поэтому действовать рекомендуется как можно быстрее.

Как удалить пятно от вишни с белой одежды

Для приготовления домашнего средства смешайте одну столовую ложку пищевой соды с небольшим количеством теплой воды до получения густой пасты.

Полученную смесь нужно нанести на загрязненный участок и аккуратно втереть в ткань. Оставьте пасту примерно на 20 минут, после чего постирайте вещь в стиральной машине, соблюдая рекомендации производителя, указанные на ярлыке.

Как удалить пятно от вишни с белой одежды
Как удалить пятно от вишни с белой одежды / Фото: Shutterstock

Такой способ особенно подходит для белых вещей, поскольку сода обладает мягкими очищающими свойствами и помогает уменьшить заметность пятен от ягод.

Какие еще домашние средства могут помочь

Если пятно свежее, некоторые хозяйки используют и другие проверенные способы:

  • поваренную соль, которую наносят сразу после появления пятна;
  • кипяток, которым осторожно проливают загрязнение (если это позволяет тип ткани);
  • лимонный сок, подходящий только для светлой одежды благодаря его легкому отбеливающему эффекту.

При использовании лимонного сока его наносят на пятно примерно на 15 минут, после чего смывают теплой водой.

Чем вывести другие сложные пятна

Для борьбы с застарелыми загрязнениями от томатов, черники, крови или красного вина можно приготовить универсальную домашнюю смесь.

Для этого соединяют:

  • 1/4 стакана средства для мытья посуды;
  • 1/4 стакана перекиси водорода;
  • 1/2 стакана пищевой соды.

Состав наносят на пятно примерно на 30 минут, после чего одежду стирают обычным способом.

При этом для пятен от красного вина часто рекомендуют сначала использовать соль, а следы кофе и чая лучше удалять сразу, не давая им высохнуть. Для них нередко применяют обычный столовый уксус.

Ранее Главред писал о том, какие средства для уборки опасны для здоровья. Некоторые сочетания бытовой химии могут выделять токсичные газы, вызывать раздражение дыхательных путей и сводить эффективность уборки к нулю.

Также сообщалось о том, почему летом воняет стиральная машина. Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.

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Об источнике: Super Express

Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

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