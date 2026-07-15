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Зачем использовать фонарик с зеленым светом и в чем его главный секрет

Анна Ярославская
15 июля 2026, 13:06
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В некоторых ситуациях привычный белый свет фонаря только все испортит, тогда как зеленый луч станет главным преимуществом.
Фонарик
Зеленый фонарик оказался полезнее обычного / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • Почему зеленый свет незаменим на ночной охоте и рыбалке
  • Какая длина волны наиболее комфортна для человеческого глаза

Большинство из нас привыкли к классическому белому лучу карманного фонарика. Однако в продаже есть и приборы, которые светятся зеленым. Оказывается, это далеко не дизайнерский каприз и не просто эффектный гаджет. Зеленый спектр обладает уникальными физическими свойствами, которые делают его незаменимым инструментом в темноте.

Главред разобрался, для чего нужен фонарик с зелёным светом.

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Кому стоит купить фонарик с зеленым светом

По сравнению с привычными фонариками с белым светом, модели с зеленым лучом считаются специализированным инструментом для определенных задач в темное время суток. При словах "зеленый фонарик" многие сразу представляют военных, однако такие устройства доступны каждому и выпускаются многими популярными производителями, пишет SlashGear.

Фонарики с зеленым светом на самом деле используют военные и некоторые правоохранительные органы, но их возможности этим не ограничиваются.

Особенно полезны они для наблюдения за дикой природой, охоты и рыбалки. Дело в том, что зеленый свет гораздо меньше тревожит животных, чем яркий белый, поэтому они реже пугаются и не убегают.

Кроме того, зеленый свет более комфортен для человеческого зрения ночью и помогает глазам быстрее адаптироваться к темноте. Это связано с длиной волны зеленого света, которая составляет примерно 510–565 нанометров. В условиях темноты человеческий глаз наиболее чувствителен к длинам волн в диапазоне 380–650 нанометров, а максимальная чувствительность приходится примерно на 507 нанометров, что очень близко к зеленому спектру.

В чем преимущество фонарика с зеленым светом

Зеленый фонарик отлично подходит для ночной навигации, чтения карт, приборов и другой информации в темноте.

Помимо охоты и наблюдения за животными, он широко используется во время ночной рыбалки. Как и многие млекопитающие, рыбы значительно спокойнее реагируют на зеленое освещение. Более того, такой свет способен привлекать мелкую кормовую рыбу.

Важно понимать, что зеленый свет сам по себе не наносит вреда животным. В отдельных случаях он может влиять на их естественное поведение, однако его длина волны считается значительно менее раздражающей для большинства представителей дикой природы.

Это объясняется особенностями зрения животных. Большинство млекопитающих обладают дихроматическим зрением, то есть воспринимают окружающий мир преимущественно в двух диапазонах - синем и желтом. Зеленые оттенки они различают значительно хуже, поэтому такой свет воспринимается ими менее заметно и вызывает меньше беспокойства.

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