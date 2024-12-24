"Вечному" фонарику нипочем долгие отключения: как быстро и легко сделать лампу

Как сделать фонарик на телефоне - простой лафхак, доступный каждому.

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Как сделать ледяной фонарик / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Engin_Akyurt, скриншот

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Как сделать самодельный фонарик

Как сделать фонарик из спичечного коробка

В условиях внезапных и длительных отключений электрической энергии для многих стает актуальным вопрос альтернативного источника освещения. Не всегда под рукой может оказаться обычный фонарик, но это не беда.

Известно немало простых способов быстро соорудить фонарик самостоятельно, и с этим заданием справится каждый. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Как сделать самодельный фонарик

Порядок действий:

необходимо вырезать отверстие в дне бумажного стаканчика размером с лампочку;

прикрепите стаканчик к картонному основанию скотчем поместив лампочку в отверстие;

между двумя концами латунных лепестков нужно вставить скрепку или таблетку от газировки;

после того, как скрепка коснется лепестков, она проводит электричество и включает ваш фонарик.

Как сделать УФ фонарик из обычного

Для этого возьмите самый обычный светодиодный фонарик, который станет своеобразным донором для создания ультрафиолетового. Вам также понадобится UV светодиод необходимого спектра (лучше всего, чтобы это было 365 нм). Затем замените белый светодиод на UV спектра и у вас получится ультрафиолетовый фонарик.

Как сделать ультрафиолетовый свет с помощью телефона

Синим маркером закрасьте прозрачную ленту и прикрепите ее поверх вспышки телефона. Затем прикрепите поверх еще один такой закрашенный кусок ленты. И наконец прикрепите третий слой ленты, на этот раз закрашенный фиолетовым маркером.

Как сделать фонарик из спичечного коробка

Порядок действий:

возьмите один спичечный коробок, две мизинчиковые батарейки и светодиодную лампочку;

разместите батарейки в спичечном коробке, соблюдая валентность;

с одной стороны замкните батарейки монетой или кусочком картона, обернутого фольгой;

с другой стороны вставьте лампочку усиками к плоскостям каждой из батареек (при необходимости попробуйте повернуть лампочку другой стороной).

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Что такое лампочка? Лампа накаливания — искусственный источник света, в котором свет испускает тело накала, нагреваемое электрическим током до высокой температуры. Является нелинейным элементом, поскольку чем выше температура - тем выше сопротивление тела накала, по мере разогрева тела накала после включения ток через него уменьшается, сообщает "Википедия".

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