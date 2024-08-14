Как не угробить дорогую технику: сколько может работать генератор без перерыва

Можно ли оставлять генератор на ночь - сколько часов непрерывно может работать бензиновый генератор.

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Сколько можно не выключать генератор / Коллаж: Главред, Фото: generator.ua

Генераторы за последнее время стали по-настоящему незаменимым устройством, которое обеспечивает жилище электроэнергией во время долгих отключений. В зависимости от того, какая нагрузка на электросеть в вашем доме, необходимо выбирать генератор той или иной мощности.

Однако нередко отключения электроэнергии длится до суток и более, поэтому у многих возникает вопрос о том, какой промежуток времени генератор может работать без остановки. Специалисты резонно замечают, что это зависит от модели генератора, при этом не стоит без особой причины устанавливать "рекорды" по продолжительности их работы без перерыва.

Сколько часов может работать генератор без перерыва

В широкой продаже представлены различные модели генераторов, при этом в основном модели с бензиновым двигателем имеют небольшую мощность (от двух до пятнадцати кВт). Они отличаются небольшими размерами и достаточно экономичны. При этом не стоит рассчитывать на их продолжительную работу без перерыва. В среднем такие аппараты способны обеспечивать небольшим количеством энергии в течении 7-8 часов и чаще всего они выступают в качестве аварийных источников питания.

Сколько времени должен отдыхать генератор

Даже в случае если вам необходимо использовать бензиновый генератор продолжительное время, обязательно находите время для небольших перерывов. Это снизит риск преждевременного износа и позволит двигателю остыть. К примеру, после 2-4 часов непрерывной работы генератора если делайте перерывы по 15-20 минут.

Отключение света Россия наносит прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Можно ли оставлять генератор на ночь

Специалисты по обслуживанию генераторов предупреждают о том, что не рекомендуется оставлять их включенными на всю ночь, потому что это может привести к опасным последствиям. Ведь в работе генератора необходимо делать перерывы, а ночью при беспрерывной их работе возрастает риск выхода из строя, что грозит серьезными поломками и даже возгоранием.

Могу ли я запустить генератор на 24 часа

Следует усвоить, что генераторы являются экстренной заменой постоянного источника электроэнергии, но не заменяют их собой. Поэтому не оставляйте генераторы включёнными на несколько дней подряд, а тем более недель. Ведь основным механизмом генератора является двигатель, а он требует бережного к себе ухода – в том числе регулярной смазки и технического обслуживания.

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/ Инфографика: Главред

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