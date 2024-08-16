Уже на следующей неделе: Украина может вернуться к графикам отключений света

Украина на следующей неделе может вернуться к применению графиков отключений электроэнергии из-за жаркой погоды и, как следствие, роста её потребления. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.
"То, что мы будем наблюдать на следующей неделе (повышение температуры - ред.), может привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений", - сказала она.
Заместитель министра напомнила, что на энергетических объектах по всей стране продолжается ремонтная кампания и восстановление оборудования, поврежденного в результате вражеских атак, и призвала потребителей экономно пользоваться электроэнергией.
Она также рекомендовала бизнесу активно импортировать электроэнергию, чтобы обезопасить себя от отключений.
Кто такая Светлана Гринчук?
Светлана Гринчук - заместитель министра энергетики Украины с 05 сентября 2023 года, отметили в Минэнергетики.
Госпожа Гринчук является экспертом в сфере энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды с опытом работы в Правительстве Украины (Секретариат КМУ, Минприроды), международных финансовых институтах (Всемирный банк), международных проектах технической помощи (GIZ, USAID) и участия в переговорах в рамках ООН, Энергетического Сообщества, OECD и тому подобное.
Отключение света в Украине - что известно
Напомним, ранее Светлана Гринчук говорила, что ситуация остается сложной, однако энергетики надеются в ближайшее время вывести дополнительные мощности и минимизировать применение графиков отключений.
В ДТЭК сообщали, что в Украине графики отключения электроэнергии не применяют благодаря снижению потребления (которое росло во время жары) и увеличению генерации (вышли из ремонта атомные блоки). Однако уже в середине октября графики отключения, вероятно, вернут из-за роста потребления электроэнергии в отопительный сезон.
Кроме того, известно, что Украина сможет отказаться от отключений электроэнергии для пользователей в осенний период при условии вывода из ремонта 3 энергоблоков АЭС.
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