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Уже на следующей неделе: Украина может вернуться к графикам отключений света

Мария Николишин
16 августа 2024, 11:53
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На энергетических объектах по всей стране продолжается ремонтная кампания и восстановление оборудования, напомнила Гринчук.
Уже на следующей неделе: Украина может вернуться к графикам отключений света
Украина может вернуться к графикам отключений света / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина на следующей неделе может вернуться к применению графиков отключений электроэнергии из-за жаркой погоды и, как следствие, роста её потребления. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

"То, что мы будем наблюдать на следующей неделе (повышение температуры - ред.), может привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений", - сказала она.

Заместитель министра напомнила, что на энергетических объектах по всей стране продолжается ремонтная кампания и восстановление оборудования, поврежденного в результате вражеских атак, и призвала потребителей экономно пользоваться электроэнергией.

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Она также рекомендовала бизнесу активно импортировать электроэнергию, чтобы обезопасить себя от отключений.

Уже на следующей неделе: Украина может вернуться к графикам отключений света
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Кто такая Светлана Гринчук?

Светлана Гринчук - заместитель министра энергетики Украины с 05 сентября 2023 года, отметили в Минэнергетики.

Госпожа Гринчук является экспертом в сфере энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды с опытом работы в Правительстве Украины (Секретариат КМУ, Минприроды), международных финансовых институтах (Всемирный банк), международных проектах технической помощи (GIZ, USAID) и участия в переговорах в рамках ООН, Энергетического Сообщества, OECD и тому подобное.

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, ранее Светлана Гринчук говорила, что ситуация остается сложной, однако энергетики надеются в ближайшее время вывести дополнительные мощности и минимизировать применение графиков отключений.

В ДТЭК сообщали, что в Украине графики отключения электроэнергии не применяют благодаря снижению потребления (которое росло во время жары) и увеличению генерации (вышли из ремонта атомные блоки). Однако уже в середине октября графики отключения, вероятно, вернут из-за роста потребления электроэнергии в отопительный сезон.

Кроме того, известно, что Украина сможет отказаться от отключений электроэнергии для пользователей в осенний период при условии вывода из ремонта 3 энергоблоков АЭС.

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