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Украинцам в августе снова могут выключать свет: эксперты шокировали прогнозом

Руслана Заклинская
6 августа 2024, 21:14
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Отключения света в Украине могут вернуться уже в августе, особенно если температура поднимется до 30-40 градусов, рассказал Александр Харченко.
Украинцам в августе снова могут выключать свет: эксперты шокировали прогнозом
В августе отключения света могут вернуться / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Графики отключения электроэнергии в Украине могут вернуться уже в августе. Возвращение жары 30-40 градусов может спровоцировать дефицит в энергосистеме. Об этом рассказали эксперты Владимир Омельченко и Александр Харченко в комментарии РБК-Украина.

Сейчас энергосистема Украины находится в хрупком балансе и частично зависит от погодных условий. Высокая температура может усилить дефицит электроэнергии, как это произошло в июле.

Синоптики прогнозируют возвращение жары уже на следующей неделе. К середине августа температура может достичь +40 градусов, а пик жары продлится до до 20 чисел месяца.

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Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в таком случае графики отключения света могут вернуться, но будут значительно мягче.

"Они будут гораздо мягче, чем в июле. Причем ощутимо. Они могут вернуться на одну очередь. Но подчеркиваю, при условии, что мы ничего больше не потеряем (из-за возможных новых ударов по энергетике)", - отметил он.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко также считает, что вероятность отключений при таких условиях существует. Однако, по его словам, это не означает, что они будут обязательными.

"Поскольку ожидается вывод из ремонта одного атомного блока-"тысячника" и ввод в ремонт другого на 440 МВт. То есть более чем на 500 МВт мы будем в плюсе. Думаю, риск отключений есть, но минимально - на одну две очереди. Сказать на 100% невозможно. Будем надеяться, что этот период мы сможем пройти без отключений", - рассказал эксперт.

Омельченко отметил, что многое будет зависеть от уровня импорта электроэнергии и от того, насколько увеличится внутреннее потребление в жаркий период.

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Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Кто такой Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

Отключение света в Украине - прогнозы

Напомним, уже несколько недель в Украине не выключают свет. Как отмечают в ДТЭК, первым фактором стало то, что спала аномальная жара. Это значительно уменьшило нагрузку на энергосистему.

Также заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что энергетики пока не делают прогнозов по возвращению к графикам. Однако одним из факторов увеличения потребления электроэнергии является аномальная жара, которая влияет на стабильность работы энергосистемы, как это было в июле.

Именно поэтому украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине графики отключений света не будут действовать для потребителей, которые используют не менее 80% электроэнергии собственного производства.

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