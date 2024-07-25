УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Что будет с отключениями света в августе: в Укрэнерго дали прогноз

Анна Ярославская
25 июля 2024, 09:56
89
Уже через несколько недель ожидается улучшение, связанное с увеличением объемов генерации и завершением ремонтных работ на некоторых энергоблоках.

Владимир Кудрицкий, отключение света
Владимир Кудрицкий рассказал, что будет с отключениями света в августе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay, Википедия

Отключений света в Украине должно стать меньше уже в ближайшее время. О ситуации в энергетике рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

"Причина отключений в том, что половина генераций сейчас повреждена или разбита. Любая другая энергосистема в такой ситуации остановилась. Был бы блэкаут", - сказал Кудрицкий в интервью телеканалу Суспільне.

видео дня

По его словам, уже через несколько недель ожидается улучшение, связанное с увеличением объемов генерации и завершением ремонтных работ на некоторых энергоблоках.

"Конечно, есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях",– отметил он.

Кудрицкий добавил, что дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины будет постепенно уменьшаться в течение августа, сентября и октября при отсутствии новых масштабных обстрелов.

"У нас достаточно неплохие шансы пройти этот период либо без отключений, либо с радикально меньшими отключениями, чем сейчас", – подчеркнул глава Укрэнерго.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Ситуация в энергетике и отключения света в Украине

В Украине значительно улучшится ситуация с отключением электроэнергии в августе, сентябре и октябре. В эти месяцы могут быть периоды без дефицита электроэнергии, а значит свет украинцам не будут выключать.

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев отметил, что в Украине в сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день. Ситуация может улучшиться уже после перезапуска энергоблока.

Глава Государственной службы энергетического надзора Руслан Слободян заявил, что тенденция с отменой отключений света может сохраниться в дальнейшем для будних дней.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Укрэнерго новости Украины отключения света
Реклама

Главное за день

РФ вторую ночь подряд атаковала Измаильский район, три дрона залетели в Румынию

РФ вторую ночь подряд атаковала Измаильский район, три дрона залетели в Румынию

10:29 Украина
Что будет с отключениями света в августе: в Укрэнерго дали прогноз

Что будет с отключениями света в августе: в Укрэнерго дали прогноз

09:56 Украина
Когда возможно контрнаступление ВСУ: в ISW сделали прогноз и раскрыли детали

Когда возможно контрнаступление ВСУ: в ISW сделали прогноз и раскрыли детали

09:27 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на август 2024: Козерогам - триумф, Водолеям - зависть, Рыбам - удача 16090

Гороскоп Таро на август 2024: Козерогам - триумф, Водолеям - зависть, Рыбам - удача

Появилась свежая десантура РФ с сильным оружием: что происходит в Донецкой области 2894

Появилась "свежая" десантура РФ с сильным оружием: что происходит в Донецкой области

На Харьковщине произошла стрельба между украинскими военными: есть погибшие и раненые 1913

На Харьковщине произошла стрельба между украинскими военными: есть погибшие и раненые

Украина освободит Крым и уничтожит Керченский мост - Сырский 1508

Украина освободит Крым и уничтожит Керченский мост - Сырский

Последние новости

10:40

Китайский гороскоп на завтра 26 июля: Тигры - избегайте сахара, Свиньям - настоящая удача

10:29

РФ вторую ночь подряд атаковала Измаильский район, три дрона залетели в Румынию

10:20

Бывшая жена Тома Круза распугала фанов гематомой под глазом

10:14

Власти РФ "взялись" за путинистку Лолиту: что устроила певица

09:56

Что будет с отключениями света в августе: в Укрэнерго дали прогноз

Путин без танков и в поисках "мира": какой будет война в 2025 годуПутин без танков и в поисках "мира": какой будет война в 2025 году
09:50

Тысячу и более за день: Шольц рассказал о впечатляющих потерях РФ в войне

09:27

Когда возможно контрнаступление ВСУ: в ISW сделали прогноз и раскрыли детали

09:16

Жена Никиты Преснякова сделала признание в РФ - что произошло

08:26

В РФ упал боевой вертолет Ми-28, экипаж погиб

Реклама
08:25

Сигнал от Украины и планы Путина: у Байдена прокомментировали визит Кулебы в КНР

08:10

Причина "прокола" антироссийских санкциймнение

08:06

"Из каких кустов они вылезли": Лайма Вайкуле выдала неприятную для россиян правду об Алле Пугачевой

07:46

РФ нужно 5 лет для оккупации четырех областей: генерал Британии сделал прогноз

07:29

Байден объяснил, почему вышел из предвыборной гонки, и назвал свои приоритетыВидео

06:38

РФ атаковала Киев дронами: на подступах к столице сбили все "Шахеды"

06:10

Шансы Камалы Харрис на выборах в СШАмнение

05:48

Гороскоп на завтра 26 июля: Весам - приятные сюрпризы, Водолеям - крупная ссора

05:19

ВСУ уничтожают втрое больше техники оккупантов, чем РФ может восстановить

04:45

Надо найти 3 отличия за 17 секунд: загадка, которая запутает кого угодно

03:23

Что нужно сделать с росой 25 июля: старые приметы, о которых вы даже не догадываетесь

Реклама
02:50

На следующей неделе Землю ожидает массированный метеоритный дождь - где увидеть

02:29

Головоломка на проверку IQ: нужно найти 8 ошибок за 17 секунд

01:56

Историческое событие - к Земле летит Апофис, который может уничтожить планету

01:55

Опубликовали видео: неонацистская группировка взяла ответственность за убийство ФарионФото

01:30

Как сейчас выглядит звезда молодежных комедий 2000-ых Аманда Байнс

00:58

РФ забрала все боевые корабли из Азовского моря - почему

00:53

Чего больше всего боятся голуби: забудут дорогу на ваш балкон

00:26

У сбежавшего Цекало очень сильно похудела молодая жена

00:24

На Кураховском направлении ВСУ отбили один из самых масштабных штурмов войны

00:06

"Праймериз - это традиция": Клочок о том, могут ли оспорить кандидатуру Харрис

24 июля, среда
23:35

Украина проиграла первый футбольный матч на Олимпиаде 2024 года

23:18

Уволит ли Зеленский Сырского: Костенко сделал важное заявление

23:13

Все сгорело и разрушено: россияне уничтожили дом известного бизнесмена в ХарьковеВидео

22:55

На Харьковщине произошла стрельба между украинскими военными: есть погибшие и раненые

22:50

G7 может предоставить Украине 50 млрд долларов на войну

22:48

Будет ли Украина освобождать Крым оружием: эксперт - об интервью Сырского

22:01

Наталка Карпа показала фото с мужем из ВСУ и рассказала, где он воюет

21:50

ВСУ второй раз сбили неизвестный дрон: в Defense Express рассказали о новом оружии РФ

21:47

Принц Гарри назвал виновных в расколе королевской семьи

21:33

Жена "слуги" Андрея Жупанина, которая "спалила" мужа в Лондоне, хвастается люкс-брендами в соцсетях

Реклама
21:27

Звездная актриса показала редко фото с младшей дочерью: чем занимается девушка

20:57

Муж Алсу обратился к новому адвокату и назвал "приоритеты" разводного процесса

20:53

Поддерживает ли Си Украину: Зеленский сделал заявление по Китаю после поездки Кулебы

20:48

Ситуация внезапно улучшается: график отключения света на 25 июля

20:35

Муж MamaRika раскрыл секрет, как семье удалось спасти брак

20:13

ВСУ выбивают оккупантов из Прогресса: в "Хортице" раскрыли реальную ситуацию в селе

19:54

Появилась "свежая" десантура РФ с сильным оружием: что происходит в Донецкой области

19:52

Россия может усложнить Украине удары по Крымскому мосту: что произошло

19:50

И не поспоришь: в Сети появился список самых красивых актрис всех времен

19:43

Как можно отстирать белые кроссовки: простой, но очень эффективный способВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять