Что будет с отключениями света в августе: в Укрэнерго дали прогноз

Отключений света в Украине должно стать меньше уже в ближайшее время. О ситуации в энергетике рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
"Причина отключений в том, что половина генераций сейчас повреждена или разбита. Любая другая энергосистема в такой ситуации остановилась. Был бы блэкаут", - сказал Кудрицкий в интервью телеканалу Суспільне.
По его словам, уже через несколько недель ожидается улучшение, связанное с увеличением объемов генерации и завершением ремонтных работ на некоторых энергоблоках.
"Конечно, есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях",– отметил он.
Кудрицкий добавил, что дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины будет постепенно уменьшаться в течение августа, сентября и октября при отсутствии новых масштабных обстрелов.
"У нас достаточно неплохие шансы пройти этот период либо без отключений, либо с радикально меньшими отключениями, чем сейчас", – подчеркнул глава Укрэнерго.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Ситуация в энергетике и отключения света в Украине
В Украине значительно улучшится ситуация с отключением электроэнергии в августе, сентябре и октябре. В эти месяцы могут быть периоды без дефицита электроэнергии, а значит свет украинцам не будут выключать.
Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев отметил, что в Украине в сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день. Ситуация может улучшиться уже после перезапуска энергоблока.
Глава Государственной службы энергетического надзора Руслан Слободян заявил, что тенденция с отменой отключений света может сохраниться в дальнейшем для будних дней.
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