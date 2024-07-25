Что будет с отключениями света в августе: в Укрэнерго дали прогноз

Уже через несколько недель ожидается улучшение, связанное с увеличением объемов генерации и завершением ремонтных работ на некоторых энергоблоках.

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Владимир Кудрицкий рассказал, что будет с отключениями света в августе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay, Википедия

Отключений света в Украине должно стать меньше уже в ближайшее время. О ситуации в энергетике рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

"Причина отключений в том, что половина генераций сейчас повреждена или разбита. Любая другая энергосистема в такой ситуации остановилась. Был бы блэкаут", - сказал Кудрицкий в интервью телеканалу Суспільне.

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По его словам, уже через несколько недель ожидается улучшение, связанное с увеличением объемов генерации и завершением ремонтных работ на некоторых энергоблоках.

"Конечно, есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях",– отметил он.

Кудрицкий добавил, что дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины будет постепенно уменьшаться в течение августа, сентября и октября при отсутствии новых масштабных обстрелов.

"У нас достаточно неплохие шансы пройти этот период либо без отключений, либо с радикально меньшими отключениями, чем сейчас", – подчеркнул глава Укрэнерго.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Ситуация в энергетике и отключения света в Украине

В Украине значительно улучшится ситуация с отключением электроэнергии в августе, сентябре и октябре. В эти месяцы могут быть периоды без дефицита электроэнергии, а значит свет украинцам не будут выключать.

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев отметил, что в Украине в сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день. Ситуация может улучшиться уже после перезапуска энергоблока.

Глава Государственной службы энергетического надзора Руслан Слободян заявил, что тенденция с отменой отключений света может сохраниться в дальнейшем для будних дней.

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