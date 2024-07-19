В сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - Рябцев

Для перезапуска энергоблока нужна неделя, тогда ситуация с отключением света улучшится, убежден эксперт.

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Уменьшение отключений возможно уже через неделю - эксперт / Коллаж Главред, фото УНИАН, facebook.com

Аномальная жара и российские атаки усугубили проблемы в украинской энергетике. Почти ежедневно в украинских городах происходят длительные отключения. Накануне Минэнерго пообещали улучшить ситуацию и заявили о возвращении из ремонта энергоблока на одной из атомных электростанций.

В интервью Главреду директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев рассказал, когда улучшится ситуация в энергетике и чего украинцам ждать зимой.

Недавно появлялась информация о досрочном выходе из ремонта энергоблока, из-за чего прогнозировали улучшение ситуации с отключениями электроэнергии. Но, например, в Киеве и ряде городов ситуация только ухудшилась. Когда отключения могут уменьшиться?

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Если не будет этой аномальной жары, может тогда будет и улучшение. Но в течение ближайшей недели ожидать улучшения нельзя. Минэнерго, честно говоря, слишком оптимистично заявили о том, что энергоблок якобы уже запущен. На самом деле, его только выводят из ремонта, поэтому он не может набрать соответствующей мощности только тогда, когда этого захотят представители Минэнерго.

То есть этот энергоблок должны вывести из ремонта в течение этой недели?

Да, думаю, что начиная со следующей недели ситуация будет меняться в лучшую сторону. Но это при условии, если в течение этой недели у нас не будет проблем с другими объектами энергетики. Потому что появлялись сообщения, в том числе официальные, о возникновении проблем на энергетических объектах, вызванных аномальной жарой.

В частности, были аварийные остановки из-за срабатывания защиты. Потому что если превышается предельно допустимая температура, то срабатывает остановка, чтобы обезопасить оборудование от негативных последствий. Поэтому для того, чтобы перезапустить оборудование, нужно время. Сейчас, после заявления о введении энергоблока в эксплуатацию после ремонта, ситуация ухудшилась, а не улучшилась.

Повторюсь, Министерство энергетики очень оптимистично оценило сроки, в течение которых генерация увеличится. Но энергоблок - это здание высотой примерно 12 этажей и площадью в несколько футбольных полей. И для того, чтобы его запустить с нуля до гигаватта мощности, нужно несколько суток. Тогда как в Минэнерго заявили, что ремонт завершен, но даже не было команды на его запуск.

Кстати, как вы относитесь к заявлениям о том, что осенью в большинстве случаев можно будет отказаться от отключений. При каких условиях такое возможно?

Теоретически текущая нехватка мощностей составляет 3 гигаватта. И если три энергоблока выйдут из ремонта, то именно столько ими можно будет покрыть. Соответственно, тогда баланс более-менее будет соблюден, однако запаса прочности не будет. А если нет резерва мощности, то достаточно будет чтобы элементарно зашло солнце, чтобы мощность солнечных электростанций уменьшилась до минимума. А возобновляемая энергетика в балансе составляет 15-20 процентов. Поэтому в сентябре солнечных дней будет меньше, поэтому и произведенной электроэнергии на солнечных электростанциях будет меньше, чем сейчас, потому баланс в энергосистеме снова станет шатким.

Можно сказать, что ситуация с электроэнергией в сентябре-первой половине октября улучшится, но говорить о том, что Укрэнерго отменит графики стабилизационных отключений я бы не стал. Скорее всего, их отменять не будут, хотя продолжительность пребывания без света, конечно, будет на 12 часов в сутки, а около 4.

Соответственно, поскольку зимой солнечная генерация будет давать минимум электроэнергии, возможно повторение текущей ситуации?

Да, это возможно. Не думаю, что будет хуже, чем сейчас, поскольку все профильные эксперты имеют перед собой цифры. Если говорить о балансах, то по ним мы выходим на недостаток где-то на уровне до 4 гигаватт - все будет зависеть от того, как много запустят новых электростанций. Если удастся реализовать те планы, которые были провозглашены (в том числе и президентом), графики стабилизационных отключений будут 10-12 часов в сутки, а в солнечные дни и выходные, возможно, даже меньше.

По поводу той электроэнергии, которую мы получаем из Европы в качестве помощи. Сколько сейчас нам могут ее предоставлять и можно ли эту цифру увеличить при необходимости?

Максимум, который мы можем получать каждый час - это 1,7 гигаватта, именно такая максимальная пропускная способность тех воздушных линий электропередач, которыми Украина связана со своими соседями. В отдельные часы такой объем удается реализовать, но не в течение всех суток, потому что существуют различные ограничения, которые вытекают из архитектуры сети систем в Европе. То есть мы не можем брать оттуда каждый час 1,7 гигагаватта, ведь если мы тянем с одной линии, то меньше становится на другой. Это похоже на сообщающиеся сосуды.

То есть существуют определенные организационные ограничения, которые нужно преодолеть, и европейцы в некоторых вопросах не хотят их преодолевать, поскольку тогда они сами остаются без нужного количества электрической энергии. Сейчас их организационные ограничения наши операторы совместно пытаются убирать так, чтобы это не угрожало надежности работы всей системы, и чтобы Украина могла получать больше энергии, чем она получает.

Если эта работа завершится успешно до конца года, то мы будем получать не 1,7 гигаватт, а примерно 2 и больше. Но здесь еще непаханое поле работы, которую нужно реализовывать, ведь решение проблемы увеличения импорта зависит не только от украинской стороны.

Иными словами, фактически мы говорим о том, что, с одной стороны, лишней (условно говоря) электроэнергии в ЕС сейчас нет, а с другой стороны мы должны за нее платить, да?

Даже если мы им заплатим, эта энергия может и не появиться в сети. Условно говоря, мы имеем кастрюлю, а рядом с ней стоит бочка, которые соединены между собой трубочкой, которая не позволяет перелить лишнюю воду. Из кастрюли мы уже все вычерпали, но нам все равно не хватает, потому что трубочка тоненькая. То же самое срабатывает и с электрическими сетями: у нас есть воздушная линия, которая, например, связывает нас с Польшей, но та самая линия куда-то разветвляется, поэтому возможности отдать нам больше электроэнергии нет. Поэтому нужно увеличивать количество этих линий электропередач. Однако для этого нужно строить новые линии электропередач, ставить опоры, трансформаторные подстанции. И чтобы, например, увеличить импорт до 2,5-2,7 гигаватт, мы должны построить еще одну высоковольтную линию электропередач для соединения Украины с Польшей, но на это нужны еще год-два.

Поэтому до конца года мы можем максимум нарастить до 2 гигаватт. Но импорт сегодня достигает чуть более 10 процентов, и зимой он останется на том же уровне.

Кто такой Геннадий Рябцев? Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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