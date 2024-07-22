Донецк остался на месяцы без воды из-за отключения света в РФ

В некоторых регионах России аварийно выключили электроэнергию. Из-за этого во временно оккупированном Донецке также пропал свет и водоснабжение. Специалисты говорят, что для устранения аварии необходимо несколько месяцев. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
"Политика Кремля продолжает лишать воды жителей Донецкой агломерации. Построенный оккупантами водопровод Дон-Донбасс не работает", - говорится в сообщении. Теперь же, из-за отключения света на россии насосные станции построенного канала вышли из строя и водопровод остановился полностью. На ремонт необходимы месяцы и ситуация с водой на захваченных территориях ухудшилась", - добавляют в ЦНС.
Также в ЦНС сообщили, что согласно международному праву именно оккупанты должны обеспечивать водоснабжение для жителей временно оккупированных территорий.
Оккупация Украины и война против РФ
Напомним, боец ВСУ Евгений Иевлев заявил, что россияне штурмуют позиции украинских военных в Донецкой области. В результате постоянных атак возникает угроза захвата трассы Покровск - Константиновка.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что наибольшая активность российских войск с начала суток наблюдается на Покровском и Лиманском направлениях.
Кроме того, на Покровском направлении военные 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевых бригады российской армии.
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