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Зеленский заговорил о скором завершении "горячей фазы" войны: о чем речь

Яна Ставская
21 июля 2024, 14:50
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Президент даже допустил переговоры с Путиным, если Россия согласна к прекращению боев в формате, который был обсужден на Саммите мира.
Зеленский заговорил о скором завершении
Зеленский допустил переговоры с Россией при поддержке Запада / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины

Президент Владимир Зеленский уверен, что "горячую стадию" войны в Украине можно завершить при поддержке Запада уже в конце 2024 года.

Но, сказал он в интервью BBC, все должно завершиться на справедливых для Украины условиях.

"Я считаю, если мы будем объединены и будем идти, например, по формату саммита мира, мы можем закончить горячую стадию войны, мы можем попытаться это сделать до конца этого года. План будет готов в любом случае", — ответил глава государства.

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Если этот план приведет к завершению горячей стадии войны, "это будет очень правильно и сильно".

"Но план должен быть объединен с партнерами… Это зависит и от их желания, чтобы никто не игрался в свои инициативы окончания войны. И это затем будет зависеть от партнерам, которые будут давить на Россию — чтобы Россия согласилась сесть и задуматься об окончании войны", — объяснил Зеленский.

При этом это "не значит отвоевание всех территорий", отметил Зеленский. Он верит, что возвратить захваченные Россией земли можно "силой дипломатии".

"Да, надо быть сильными на поле боя. Желательно не отступать, желательно стоять, а еще желательнее пойти на шаги, которые ослабят Россию. Она начнет отступать. Это просто даст вам более сильные позиции за столом переговоров. Но это не значит, что необходимо возвращать все территории исключительно оружием. Я считаю, что можно договориться и об урегулировании дипломатическом", — добавил Зеленский.

На вопрос журналиста, готов ли Зеленский лично обсуждать с Путиным завершение горячей фазы войны, президент ответил, что только в случае, если сама Россия "готова проговаривать этот план и договариваться о завершении войны согласно статуту ООН, решать те кризисы, которые на принесла".

"Тогда мы будем готовы говорить вместе с партнерами и представителями России. И будет ли это Путин или нет… какая разница?! Давайте честно. Если мы хотим закончить войну и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины — ну что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает", — сказал Зеленский.

Второй саммит мира - что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.

По словам главы государства, В конце июля – в начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США – ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план относительно энергетической безопасности.

В августе в Турции пройдет встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет поднят вопрос относительно продовольственной безопасности.

В сентябре в Канаде пройдет встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.

Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

Переговоры с Россией - последние новости

Известно, что Путин не заинтересован в честных мирных переговорах на любых условиях, кроме российских. Зато бескомпромиссные условия Кремля для ведения диалога - равнозначны капитуляции Украины, отмечали эксперты Института изучения войны.

Как писал Главред, бывший советник экс-президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон раскритиковал заявление Дональда Трампа, который утверждал, что "принесет миру мир", говоря о войне в Украине. Дональд Трамп накануне, общаясь с Зеленским, заявил, что "положит конец войне". А это, по мнению Болтона, "плохие новости" для Украины.

До этого аналитики прогнозировали, что истощение России в технике достигнет критической точки в 2025 году. Уже к концу лета ВС РФ, вероятнее всего, перейдут в оборону.Это объясняет спешку Путина усадить Украину за стол "переговоров".

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