Зеленский назвал сроки подготовки второго Саммита мира и заговорил об участии РФ

Будут подготовлены планы по энергетической, продовольственной безопасности и обмену пленных, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский рассказал о подготовке второго Саммита мира / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, ОП

План реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как уточнил он в ходе пресс-конференции, это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.

"В конце июля – в начале августа будет первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США – ред.) министров, советников по безопасности, как мы и обещали насчет итогов нашего Саммита мира. Первая встреча, скорее всего, будет в Катаре. Это насчет энергетической безопасности и там будет полностью подготовлен план относительно энергетической безопасности", - сказал глава государства.

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План подготовки второго Саммита мира

в августе в Турции пройдет встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет поднят вопрос относительно продовольственной безопасности и полностью готов разработанный план;

в сентябре в Канаде пройдет встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту, отметил президент.

"Будет готов полностью план реализации всех пунктов, и я ставил задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план", - сказал он.

Зеленский добавил, что данный план будет готов для второго Саммита мира и он считает, что представители РФ должны присутствовать на нем.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Саммит мира и возможное участие России - последние новости

Ранее в ОП раскрыли сценарий принуждения Москвы к миру. Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что во время второго Саммита мира Украина будет вести работу по основным пунктам Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Путина могут пригласить на следующий саммит мира. Однако, Зеленский не ждет, что Путин лично будет участвовать в переговорах. Глава государства считает, что российский диктатор "слишком напуган" и не захочет приехать.

Напомним, в России огрызнулись по поводу участия страны-агрессора во втором Саммите мира. Представитель России впервые официально прокомментировал позицию относительно участия во втором Саммите мира. По его словам, РФ уже "все понятно".

/ Инфографика: Главред

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