Путин готов вести переговоры о мире: Столтенберг удивил заявлением

Мир Путина заключается в том, что Украина должна отказаться от четырех областей, которые он незаконно аннексировал.

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В НАТО заявили о переговорах РФ и Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что предыдущее агрессивное поведение Кремля говорит о том, что нельзя допускать чего-то вроде Минских соглашений.

Политик подчеркнул, что российская агрессия против Украины началась еще в 2014-м, когда РФ аннексировала Крым, а затем ввела войска на Донбасс.

"Договорились о прекращении огня в виде минских соглашений, РФ нарушила их, передвинули линию фронта еще дальше на запад, договорились о Минске-2. Подождали семь лет, а потом начали полномасштабное наступление и захватили еще больше. Мы не можем допустить Минска-3", - сказал Столтенберг. видео дня

По его словам, нет признаков того, что президент-диктатор РФ Владимир Путин готов вести переговоры о мире.

"Мы видели его последнее предложение. Оно заключалось в том, что Украина должна отказаться от четырех областей, которые он незаконно аннексировал. Это означает, что они должны не только отдать территорию, которую сегодня контролирует Россия, но фактически отдать много территории, которую контролирует Украина", - подчеркнул Столтенберг.

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Кроме того, Путин продолжает требовать, чтобы Украина отказалась от права определять свой собственный путь и стать членом Альянса.

Он выразил уверенность, что во время саммита в Вашингтоне НАТО примет "сильный" пакет помощи для Киева, который предусматривает создание нового командования НАТО по Украине, новые финансовые обязательства, новые объявления о предоставлении военной помощи с подписанием двусторонних соглашений по безопасности, с последующим углублением оперативной совместимости Вооруженных Сил Украины с силами Альянса.

Саммит НАТО 2024 - что о нем известно Саммит НАТО состоится с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне, и будет посвящен 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе. На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО, среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры стран-партнеров Индо-Тихоокеана: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который через пакт о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Мирные переговоры: что известно

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл сценарий переговоров с Путиным. Украина может найти модель, в которой можно находить решения. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией.

Пристайко раскрыл планы диктатора РФ, проведет ли Путин переговоры в этом году. Эксперт считает, что диктатор РФ ждет лучших условий для переговоров с Украиной и не собирается в ближайшее время садиться за стол переговоров. Работать с помощью посредников можно, считает экс-глава МИД.

Российского диктатора Владимира Путина не интересуют переговоры о мире в Украине. В обозримом будущем российский диктатор вряд ли пойдет на мирные переговоры, учитывая то, что недавно он изложил теорию российской победы в Украине, считают аналитики американского Института изучения войны.

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